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Κριτική στις εξαγγελίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης από τη ΔΕΘ χαρακτηρίζοντας τες «ακοστολόγητες» άσκησε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά στον ΑΝΤ1 «αλίμονο αν χρειαστεί να τις εφαρμόσουν γιατί όπως έχει αποδειχτεί και στο παρελθόν, θα χρειαστεί να κάνουν υπερφορολόγηση, με κύριο θύμα, τη μεσαία τάξη».

Ειδικά για όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης το Σαββατοκύριακο, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι «πολλά από τα μέτρα που εξήγγειλε είναι γενικής φύσεως και συνεπώς δεν μπορεί να υπολογιστεί το κόστος τους, Επτά όμως από αυτά τα μέτρα που είναι συγκεκριμένα, κοστίζουν 6 δισ. ευρώ ετησίως».

Ο υπουργός Οικονομικών ρωτήθηκε και για το πετρέλαιο θέρμανσης, παραδέχτηκε ότι «θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας» αλλά σημείωσε πως πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη μεταβλητότητα και ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πως θα διαμορφωθούν οι τιμές όταν θα έρθει η ώρα για να δούμε πόσο θα κοστίσει. Σε κάθε περίπτωση, τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, «έχουμε αποδείξει και θα ισχύσει και φέτος, ότι θα είμαστε στο πλευρό του πολίτη κι εφόσον χρειαστεί θα πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα».

Ο υπουργός Οικονομικών ρωτήθηκε και για τα κόκκινα δάνεια και τις εταιρείες διαχείρισης, τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει τις μεγαλύτερες ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος. Είμαστε πάνω από το θέμα των καταγγελιών για τις εταιρείες διαχειρίσεις των κόκκινων δανείων κι αν χρειαστεί θα παρέμβουμε».

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