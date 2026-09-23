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Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν οι ασιατικές αγορές, με τους επενδυτές να σταθμίζουν τις τελευταίες εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ–Ιράν, την ώρα που η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των ομολόγων ενισχύει τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi ενισχύεται κατά 0,44% στις 7.049,05 μονάδες, ενώ στην Ινδία ο Sensex σημειώνει άνοδο 0,45% στις 74.867,31 μονάδες. Στη Σιγκαπούρη, ο βασικός δείκτης κινείται οριακά υψηλότερα κατά 0,08% στις 5.728,50 μονάδες. Στον αντίποδα, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχωρεί κατά 0,91% στις 24.859,55 μονάδες, ενώ ο Shanghai Composite χάνει 0,28% στις 3.941,24 μονάδες. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 κινείται κατά 0,15% υψηλότερα. Η αγορά της Ιαπωνίας είναι κλειστή λόγω αργίας. Την Παρασκευή που ο Nikkei 225 διαπραγματεύτηκε για τελευταία φορά πριν την αργία, ανήλθε στις στις 65.018,95 μονάδες, με άνοδο 1,38%.

Στη Wall Street, τα futures των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών κινούνται χωρίς σημαντικές μεταβολές, μετά το νέο ιστορικό ρεκόρ του Nasdaq Composite, καθώς η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων τροφοδοτεί προσδοκίες για πιθανή αποκλιμάκωση του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Τα futures του S&P 500 ενισχύονται κατά 0,09%, ενώ εκείνα του Nasdaq 100 παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα. Τα συμβόλαια που συνδέονται με τον Dow Jones Industrial Average κερδίζουν 92 μονάδες ή 0,18%.

Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον Nasdaq

Στην κανονική συνεδρίαση της Τρίτης, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,4%, ενώ ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 0,5%, καταγράφοντας την τέταρτη διαδοχική ανοδική συνεδρίασή του.

Ο τεχνολογικός δείκτης σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό ενδοσυνεδριακά και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση επίσης σε νέο ρεκόρ κλεισίματος.

Ο S&P 500 έκλεισε οριακά χαμηλότερα, παραμένοντας ωστόσο μόλις περίπου 0,7% μακριά από το ιστορικό του υψηλό.

Ο Μπρετ Γιούινγκ, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της First Franklin Financial Services, δήλωσε στο CNBC ότι εκτιμά πως ο S&P 500 θα μπορούσε να φθάσει τις 8.200 μονάδες μέχρι το τέλος του έτους.

«Η εκτίμησή μας στις αρχές του έτους ήταν για 8.000 μονάδες στον S&P. Τον Αύγουστο αυξήσαμε τον στόχο μας, είτε το πιστεύετε είτε όχι, στις 8.200 μονάδες μέχρι το τέλος του έτους», ανέφερε.

Οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν στηρίζουν το κλίμα

Στο επίκεντρο των επενδυτών παραμένουν οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν τρίωρη συνάντηση στο περιθώριο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, την οποία χαρακτήρισε «πολύ καλή».

Νωρίτερα, πάντως, κατά την ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι βρίσκεται μπροστά σε μια «μεγάλη απόφαση» σχετικά με το εάν θα καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη ή θα «αφανίσει» τη χώρα.

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν χαμηλότερα, με τόσο το Brent όσο και το West Texas Intermediate να υποχωρούν περίπου 1%, καθώς η αγορά αποτιμά το ενδεχόμενο διπλωματικής αποκλιμάκωσης.

Στο τραπέζι περιορισμοί στις εξαγωγές ντίζελ

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να απαγορεύσει τις εξαγωγές ντίζελ, καθώς η μέση τιμή του καυσίμου σε εθνικό επίπεδο έχει φθάσει τα 6,53 δολάρια ανά γαλόνι, σύμφωνα με την AAA (American Automobile Association)

«Εξετάζουμε εάν κάτι τέτοιο είναι εφικτό σε σχέση με τη συνολική δυναμικότητα διύλισης και εάν θα μπορούσε να λειτουργήσει μια πλήρης ή μερική απαγόρευση», δήλωσε ο Μπέσεντ κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης του Τραμπ με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα Ηνωμένα Έθνη.

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