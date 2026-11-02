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(last update 18:00)

Ανοδικά κινούνται τη Δευτέρα οι βασικοί δείκτες της Wall Street, με τη βουτιά του πετρελαίου κατά περίπου 6% να ενισχύει την επενδυτική διάθεση, καθώς οι διπλωματικές επαφές για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν δημιουργούν προσδοκίες αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Την ίδια στιγμή, οι τεχνολογικές μετοχές ανακάμπτουν από τις πρόσφατες ισχυρές ρευστοποιήσεις, ενώ οι επενδυτές προετοιμάζονται για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και μια εβδομάδα σημαντικών εταιρικών αποτελεσμάτων.

Στη συνεδρίαση της Δευτέρας αυτή την ώρα ο Dow Jones ενισχύεται κατά σχεδόν 500 μονάδες ή 0,96% και διαπραγματεύεται στις 52.265 μονάδες. Ο S&P 500 σημειώνει κέρδη 0,71% στις 7.632 μονάδες και ο Nasdaq κινείται υψηλότερα κατά 0,91% στις 25.667 μονάδες.

Το Brent υποχωρεί έως 6,1%, στα 106,50 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI χάνει περισσότερο από 6%, στα 97,70 δολάρια. Η πτώση των τιμών επιταχύνθηκε μετά τις πληροφορίες ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν επέτρεψε στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε ειρηνευτικές συνομιλίες, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να επιθυμεί να δώσει περισσότερο χρόνο στη διπλωματία.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι επαφές μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τον τερματισμό της οκτάμηνης σύγκρουσης, ενώ οι συνομιλίες Ιρανών και Καταριανών αξιωματούχων ενισχύουν τις ελπίδες για περιορισμό των διαταραχών στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Στον τεχνολογικό κλάδο, η Micron, η Sandisk και η Western Digital καταγράφουν ήπια άνοδο, ενώ θετικά κινούνται επίσης η Nvidia και η Microsoft.

Η αντίδραση έρχεται μετά από μια δύσκολη περίοδο για τη Wall Street, με τις υψηλές αποτιμήσεις και τις τεράστιες δαπάνες για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης να προβληματίζουν τους επενδυτές. Nasdaq και S&P 500 ολοκλήρωσαν τον Οκτώβριο με απώλειες, με τον τεχνολογικό δείκτη να καταγράφει τη χειρότερη μηνιαία επίδοσή του από τον Μάρτιο του 2025.

Αντίθετα, ο Dow Jones ενισχύθηκε σχεδόν 2% τον προηγούμενο μήνα, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε περισσότερο αμυντικούς κλάδους, όπως η υγειονομική περίθαλψη.

Το sell off της Παρασκευής ανέδειξε τη μειωμένη ανοχή της αγοράς απέναντι σε εταιρείες των οποίων οι βασικές δραστηριότητες επιβραδύνονται, την ώρα που οι επενδύσεις τους στην τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζουν να αυξάνονται. Για τη χρηματοδότηση αυτών των σχεδίων, οι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι καταφεύγουν ολοένα περισσότερο στον δανεισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Alphabet σχεδιάζει να αντλήσει 6 δισ. ευρώ μέσω της δεύτερης έκδοσης ομολόγων σε ευρώ για φέτος.

Στις επιμέρους μετοχές, η Oracle υποχωρεί κατά 3%, μετά την ανακοίνωση προσφοράς μετοχών ύψους 10 δισ. δολαρίων και την έναρξη ομολογιακής έκδοσης αντίστοιχου ποσού.

Πτωτικά κινείται και η Marvell Technology, στον απόηχο της συμφωνίας εξαγοράς της Lumentum Holdings έναντι 115 δισ. δολαρίων.

Πέρα από τις εταιρικές εξελίξεις, το ενδιαφέρον στρέφεται στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που επικαλούνται τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι Δημοκρατικοί αναμένεται να αποκτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ η έκβαση της αναμέτρησης για τη Γερουσία παραμένει αβέβαιη.

Η εβδομάδα περιλαμβάνει επίσης σημαντικές ανακοινώσεις για την αμερικανική αγορά εργασίας, με κορυφαία τη μηνιαία έκθεση απασχόλησης, καθώς και νέα εταιρικά αποτελέσματα.

Η Apple ανακοινώνει τις επιδόσεις της μετά το κλείσιμο της Wall Street τη Δευτέρα, ενώ αργότερα μέσα στην εβδομάδα ακολουθούν η McDonald’s και η Qualcomm.

Στην αγορά ομολόγων, οι τιμές των μακροπρόθεσμων αμερικανικών κρατικών τίτλων ενισχύονται, ενώ το δολάριο υποχωρεί κατά 0,2%. Παράλληλα, ο χρυσός κινείται ανοδικά, κοντά στα 3.950 δολάρια ανά ουγγιά.

Παρά τη σημερινή βελτίωση του κλίματος, οι αναλυτές δεν αποκλείουν νέες διακυμάνσεις, καθώς οι αγορές καλούνται να αποτιμήσουν τις πολιτικές εξελίξεις, τις ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη και τις συνθήκες ρευστότητας.

Ο Μάικ Γουίλσον της Morgan Stanley εκτιμά ότι οι παράγοντες αυτοί θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον S&P 500 προς τις 7.100 μονάδες, περίπου 9% χαμηλότερα από το τελευταίο ιστορικό υψηλό του.

Ωστόσο, διατηρεί θετική εκτίμηση για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της αγοράς, προβλέποντας ότι ο δείκτης θα μπορούσε στη συνέχεια να κινηθεί προς τις 8.000 μονάδες, όταν υποχωρήσουν οι συγκεκριμένες αβεβαιότητες και ολοκληρωθεί η διόρθωση που, κατά την εκτίμησή του, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.