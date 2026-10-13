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Με ισχυρές απώλειες στη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία, αλλά και επιλεκτικά κέρδη στις υπόλοιπες αγορές της Ασίας, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για την ανακοίνωση των εταιρικών αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ και παρακολουθούν τις εξελίξεις στις αγορές ομολόγων.

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκε το χρηματιστήριο της Σεούλ, όπου ο βασικός δείκτης Kospi υποχώρησε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 6.000 μονάδων στις 5,997.42

μονάδες με απώλειες 6.06%, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 31 Ιουλίου.

Βασική αιτία της βουτιάς του δείκτη η πιθανότητα υπερθέρμανσης της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης και ο ανταγωνισμός από την Κίνα.

Οι μετοχές της Samsung Electronics και της SK Hynix είχαν απώλειες άνω του 8%, λόγω της υψηλής στάθμισης των τεχνολογικών μετοχών στον Kospi

Η ένταση των ρευστοποιήσεων οδήγησε το Χρηματιστήριο της Κορέας στην ενεργοποίηση του μηχανισμού sell-side sidecar, προκαλώντας προσωρινή αναστολή των συναλλαγών μέσω αυτοματοποιημένων προγραμμάτων.

Ο συγκεκριμένος μηχανισμός ενεργοποιείται όταν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη Kospi 200 υποχωρούν κατά τουλάχιστον 5% για χρονικό διάστημα ενός λεπτού, με αποτέλεσμα τη διακοπή των συναλλαγών μέσω προγραμμάτων για πέντε λεπτά.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης μικρότερης κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχωρούσε 3,25%.

Απώλειες στο Τόκιο, άνοδος σε Κίνα και Ινδία

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχωρεί κατά 1,89% στις 67.727,70 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 1.303,22 μονάδων, ενώ ο ευρύτερος Topix κινείται κοντά στα επίπεδα της προηγούμενης συνεδρίασης. Η ιαπωνική εταιρεία μνημών flash Kioxia Holdings υποχώρησε πάνω από 12%.

Αντίθετα, θετική είναι η εικόνα σε αρκετές άλλες ασιατικές αγορές.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng ενισχύεται κατά 0,11% στις 24.297,45 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 26,25 μονάδων.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης Shanghai Composite καταγράφει κέρδη 0,31% στις 3.809,12 μονάδες, με άνοδο 11,88 μονάδων. Ωστόσο, ο δείκτης των κινεζικών τεχνολογικών μετοχών έχασε 3,6% πριν περιορίσει τις απώλειές του.

Ανοδικά κινείται και το χρηματιστήριο της Ινδίας, όπου ο δείκτης Sensex ενισχύεται κατά 0,57% στις 72.336,07 μονάδες, κερδίζοντας 411,39 μονάδες.

Στη Σιγκαπούρη, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημειώνει άνοδο 0,55% στις 5.445,30 μονάδες, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 καταγράφει οριακά κέρδη.

Μεικτή εικόνα στα futures της Wall Street

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών παρουσιάζουν μεικτή εικόνα, καθώς οι επενδυτές αναμένουν μια σειρά σημαντικών ανακοινώσεων εταιρικών αποτελεσμάτων.

Τα futures του S&P 500 υποχωρούν κατά περίπου 0,2%, ενώ τα αντίστοιχα του Nasdaq 100 σημειώνουν απώλειες 0,7%.

Αντίθετα, τα futures του Dow Jones Industrial Average ενισχύονται κατά 122 μονάδες ή 0,2%.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στις μεγάλες αμερικανικές τράπεζες, καθώς οι JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup και Wells Fargo αναμένεται να ανακοινώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τρίτης.

Στο πρόγραμμα των ανακοινώσεων περιλαμβάνεται επίσης η UnitedHealth, η οποία συμμετέχει στον δείκτη Dow Jones.

Υψηλές προσδοκίες για τα εταιρικά κέρδη

Οι πρώτες ανακοινώσεις αποτελεσμάτων αναμένεται να διαμορφώσουν το κλίμα για μια περίοδο δημοσίευσης εταιρικών επιδόσεων που συνοδεύεται από ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες.

Σύμφωνα με στοιχεία της FactSet, οι αναλυτές προβλέπουν κατά μέσο όρο ότι τα κέρδη των εταιρειών του S&P 500 αυξήθηκαν σχεδόν κατά 30% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ο Άντονι Σαγκλιμπένε, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Ameriprise, εκτιμά ότι τρεις βασικοί κλάδοι θα καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές θα αξιολογήσουν την περίοδο των αποτελεσμάτων.

Πρόκειται για τις τράπεζες, που προσφέρουν ενδείξεις για την οικονομική κατάσταση καταναλωτών και επιχειρήσεων, τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, όπου το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη δυνατότητα δημιουργίας εσόδων από την τεχνητή νοημοσύνη, και τον ενεργειακό κλάδο, όπου το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσον τα κέρδη που στηρίζονται στις υψηλές τιμές πετρελαίου μπορούν να διατηρηθούν.

Όπως σημειώνει, οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν στενά την οικονομική κατάσταση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, σε ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων, αυξημένου κόστους και ανησυχιών για τις μακροοικονομικές προοπτικές.

Στο επίκεντρο ο πληθωρισμός και οι αποδόσεις των ομολόγων

Πέρα από τα εταιρικά αποτελέσματα, οι επενδυτές αναμένουν εντός της ημέρας τα στοιχεία για τις πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών στις ΗΠΑ, καθώς και τις τοποθετήσεις στελεχών της Fed.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να μιλήσουν οι Κρίστοφερ Γουόλερ, Τομ Μπάρκιν και Σούζαν Κόλινς, με τις δηλώσεις τους να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των αγορών.

Αργότερα μέσα στην εβδομάδα θα δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν νέες διακυμάνσεις στις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, μετά την πρόσφατη άνοδό τους σε υψηλά πολλών δεκαετιών.

Η αγορά ομολόγων των ΗΠΑ παρέμεινε κλειστή τη Δευτέρα λόγω αργίας για την Ημέρα των Αυτοχθόνων Λαών.

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