Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το Bitcoin ξεπέρασε τα 75.000 δολάρια στις πρώτες συναλλαγές της Παρασκευής στην Ασία, διευρύνοντας το ισχυρό ανοδικό σερί που ξεκίνησε στα μέσα της εβδομάδας, μετά τις κινήσεις του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών για τον περιορισμό των μακροπρόθεσμων αποδόσεων των ομολόγων.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 4%, φθάνοντας έως τα 75.740 δολάρια περίπου στις 10 το πρωί ώρα Σιγκαπούρης. Με τη νέα άνοδο, τα κέρδη του Bitcoin από την αρχή της εβδομάδας πλησιάζουν πλέον το 20%.

Καταλύτης για το νέο κύμα αγορών αποτέλεσε η ανακοίνωση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ ότι το υπουργείο σχεδιάζει να διπλασιάσει το μέγεθος των επαναγορών αμερικανικών κρατικών ομολόγων. Η κίνηση ενίσχυσε τις προσδοκίες για χαμηλότερες μακροπρόθεσμες αποδόσεις και έδωσε ώθηση σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου ρίσκου, την ώρα που το δολάριο υποχωρεί.

Η συνάντηση Τραμπ με τη βιομηχανία των crypto

Το θετικό κλίμα στην αγορά κρυπτονομισμάτων ενισχύθηκε και από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με κορυφαία στελέχη του κλάδου, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι της Coinbase Global και της Payward.

Ο Τραμπ κάλεσε τη Γερουσία να εγκρίνει το Clarity Act, το νομοσχέδιο που φιλοδοξεί να διαμορφώσει ένα σαφέστερο ρυθμιστικό πλαίσιο για την αγορά crypto στις ΗΠΑ, αλλά έχει «κολλήσει» εξαιτίας διαφωνιών γύρω από διατάξεις δεοντολογίας.

Ωστόσο, ο Μάθιου Σίγκελ, επικεφαλής έρευνας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της VanEck, εκτιμά ότι η εκρηκτική αντίδραση της αγοράς δεν οφείλεται κυρίως στις εξελίξεις γύρω από το Clarity Act.

Κατά τον ίδιο, η άνοδος συνδέεται περισσότερο με τις αποφάσεις του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες αναζωπυρώνουν τους φόβους περί «δημοσιονομικής κυριαρχίας», δηλαδή μιας κατάστασης στην οποία οι ανάγκες χρηματοδότησης του κράτους αποκτούν καθοριστική επιρροή στη νομισματική και χρηματοπιστωτική πολιτική.

Διαβάστε επίσης

Το Ελ. Βενιζέλος ανοίγει γέφυρα με τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ και η Alaska Airlines πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη πτήση στην ιστορία της (pics)

Από το 2027 έρχονται οι… Σκανδιναβοί στην Κω – Το project των 80 εκατ. ευρώ από Premia – ΝLTG (pics)

Αθανάσιος Ψαθάς: Το νέο στοίχημα για την ΕΤΒΑ BIΠΕ – Μελέτες για νέο Επιχειρηματικό Πάρκο στην Αττική

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ