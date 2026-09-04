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Η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων δημιουργεί προβλήματα στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών.

Είναι κάτι με το οποίο οι επενδυτές θα πρέπει να μάθουν να ζουν, τόνισε η Γκάργκι Παλ Τσαουντούρι, επικεφαλής επενδύσεων και στρατηγικής χαρτοφυλακίου στο αμερικανικό τμήμα της BlackRock, το οποίο διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 4,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να συνηθίσουμε έναν κόσμο όπου τα επιτόκια θα παραμείνουν υψηλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», δήλωσε στο Business Insider.

Στην πρόσφατη έκθεση «Fall Investment Directions» της BlackRock, η ίδια ανέφερε μερικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να συνεχίσουν να ωθούν τις αποδόσεις υψηλότερα:

Η ακόρεστη ζήτηση κεφαλαίων από τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, καθώς δανείζονται για να χρηματοδοτήσουν τις δαπάνες τους σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και η αυξημένη έκδοση κρατικών ομολόγων, καθώς αυξάνονται οι δαπάνες της αμερικανικής κυβέρνησης.

Παράλληλα, υπάρχει και η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, με τις προσδοκίες για το ΑΕΠ του γ’ τριμήνου να είναι υψηλές και η αβεβαιότητα γύρω από τη δημοσιονομική πολιτική. Δεν είναι σαφές εάν οι δαπάνες θα συνεχίσουν στην τρέχουσα πορεία τους, καθώς το δημόσιο χρέος έχει φτάσει στο ρεκόρ των 40 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Επιπροσθέτως, ρόλο παίζει και η αξιοπιστία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Ο νέος πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, έχει υιοθετήσει σκληρή στάση όσον αφορά τον πληθωρισμό, αλλά δεν έχει ακόμη προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων.

Άλλοι παράγοντες που έχουν ωθήσει προς τα πάνω τις αποδόσεις των ομολόγων τις τελευταίες ημέρες περιλαμβάνουν την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών ότι θα επεκτείνει το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων για να συμβάλει στην καταστολή των αποδόσεων μακροπρόθεσμων ομολόγων· την άνοδο των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και την άνοδο των αποδόσεων των ιαπωνικών ομολόγων, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι η χώρα θα μπορούσε να ενισχύσει το νόμισμά της.

Σημειωτέον πως ο δείκτης Bloomberg Global Aggregate Treasury έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό του από το 2008.

Για να προετοιμάσετε το χαρτοφυλάκιό σας για τη νέα αυτή εποχή, η Παλ Τσαουντούρι μοιράστηκε μερικές επιλογές τις οποίες μπορούν να κάνουν οι επενδυτές.

Πρώτον, μετακινηθείτε προς τα κάτω στην καμπύλη αποδόσεων, προς ομόλογα βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης διάρκειας.

Αυτό μειώνει την έκθεση σε τυχόν περαιτέρω ανοδική πορεία των αποδόσεων των ομολόγων μακράς διάρκειας, η οποία θα μπορούσε να μειώσει την αξία του χαρτοφυλακίου σας.

Δεύτερον, συνέστησε να αυξήσετε την έκθεση σε μετοχές που αποδίδουν μερίσματα, οι οποίες είναι συνήθως λιγότερο ευμετάβλητες από την ευρύτερη αγορά και αντισταθμίζουν τις απώλειες με τις πληρωμές προς τους επενδυτές.

Τέλος, συνέστησε να στραφούν οι επενδυτές σε μετοχές ποιότητας, οι οποίες ορίζονται ως εταιρείες με σταθερή αύξηση κερδών, υψηλή ελεύθερη ταμειακή ροή, ισχυρούς ισολογισμούς και διαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ανέφερε ότι οι υψηλές ελεύθερες ταμειακές ροές, ειδικότερα, είναι σημαντικές, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν όλο και περισσότερο για τα επίπεδα δαπανών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, με ορισμένες εταιρείες να διοχετεύουν το σύνολο των πλεονασματικών ταμειακών διαθεσίμων τους στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

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