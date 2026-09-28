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Νέο κύμα ρευστοποιήσεων στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα καταγράφεται τη Δευτέρα, καθώς η άνοδος του πετρελαίου μετά την απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να απορρίψει την τελευταία πρόταση του Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εντείνει εκ νέου τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Οι αποδόσεις των διετών αμερικανικών ομολόγων, που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική, αυξήθηκαν κατά πέντε μονάδες βάσης, στο 4,90%, ενώ η απόδοση του 10ετούς ενισχύθηκε κατά τέσσερις μονάδες βάσης, στο 5,20%. Πιέσεις δέχθηκαν επίσης τα κρατικά ομόλογα στην Ιαπωνία, την Αυστραλία και τη Νότια Κορέα.

Το νέο sell-off στα Treasuries έρχεται μετά την απότομη άνοδο των αποδόσεων σε ολόκληρη την καμπύλη την περασμένη εβδομάδα, όταν έφτασαν σε υψηλά πολλών ετών, υπό το βάρος των «γερακίσιων» τοποθετήσεων αξιωματούχων της Fed.

Το πετρέλαιο πάνω από τα 106 δολάρια

Το Brent ενισχύεται σχεδόν κατά 2,5%, στα 106,87 δολάρια το βαρέλι, καθώς η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να χαλαρώσει τους όρους της για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Η εξέλιξη αναζωπυρώνει τις πληθωριστικές πιέσεις και, μαζί τους, την πίεση προς τη Fed για περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων.

Ο Τραμπ δήλωσε, πάντως, ότι αναμένει οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν να επαναληφθούν μέσα στην εβδομάδα, παρά την απόρριψη της τελευταίας πρότασης της Τεχεράνης. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να απέχουν σε κρίσιμα ζητήματα, καθώς το Ιράν επιδιώκει να επικεντρωθούν οι συνομιλίες στα Στενά του Ορμούζ και στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, ενώ η Ουάσιγκτον ζητεί παραχωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

«Η συνεχιζόμενη επιθετική ρητορική της Fed και το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την πτωτική δυναμική των ομολόγων», δήλωσε ο Ντέιμιεν ΜακΚόλα, επικεφαλής έρευνας σταθερού εισοδήματος της Westpac Banking Corp.

Μπέσεντ: «Ανοιχτό μυαλό» από τη Fed

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, κάλεσε τους αξιωματούχους της Fed να διατηρήσουν «ανοιχτό μυαλό» όσον αφορά την πορεία των επιτοκίων.

Ο Μπέσεντ υποστηρίζει ότι τα κέρδη παραγωγικότητας που προκύπτουν από την Τεχνητή Νοημοσύνη, σε συνδυασμό με την απορρύθμιση της αμερικανικής οικονομίας, μπορούν να συμβάλουν στη συγκράτηση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Οι αγορές swaps, ωστόσο, κινούνται προς διαφορετική κατεύθυνση. Πλέον προεξοφλούν τρεις ακόμη αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed μέσα στο επόμενο έτος, ενώ αποδίδουν πιθανότητες ακόμη και σε μία τέταρτη αύξηση.

Η καμπύλη αποδόσεων πλησιάζει ξανά στην αντιστροφή

Οι τελευταίες κινήσεις φέρνουν την αγορά ομολόγων κοντά σε ένα κρίσιμο σημείο, καθώς αρχίζει να ενισχύεται ο κίνδυνος ότι μια σειρά αυξήσεων των επιτοκίων από τη Fed θα μπορούσε να μετατοπίσει το ενδιαφέρον των επενδυτών από τον πληθωρισμό προς το ενδεχόμενο επιβράδυνσης ή ακόμη και στασιμότητας της αμερικανικής οικονομίας.

Η επιπλέον απόδοση που απαιτούν οι επενδυτές για να διακρατούν αμερικανικά 10ετή ομόλογα αντί διετών περιορίστηκε την περασμένη εβδομάδα έως και τις 17 μονάδες βάσης, στο μικρότερο περιθώριο από τις αρχές του 2025.

Πρόκειται για τη λεγόμενη επιπέδωση της καμπύλης αποδόσεων, η οποία αυξάνει την πιθανότητα η απόδοση του 10ετούς να υποχωρήσει σύντομα κάτω από εκείνη των τίτλων μικρότερης διάρκειας. Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως αντιστροφή της καμπύλης αποδόσεων, παρακολουθείται στενά από τους επενδυτές, καθώς ιστορικά έχει συνδεθεί με αυξημένους φόβους για οικονομική επιβράδυνση.

Τα Στενά του Ορμούζ κρατούν το κλειδί

Οι εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ αναμένεται να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την επόμενη κίνηση της αγοράς ομολόγων.

Οι ΗΠΑ πιέζουν την Τεχεράνη να προχωρήσει σε παραχωρήσεις όσον αφορά στο πυρηνικό της πρόγραμμα, ώστε να αναζωογονηθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες. Η ιρανική πλευρά έχει προτείνει την επαναλειτουργία των Στενών και την επανέναρξη των πυρηνικών συνομιλιών εντός μίας εβδομάδας, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, θα χαλαρώσουν τους περιορισμούς στις πωλήσεις πετρελαίου και θα αποκατασταθεί η εκεχειρία στην περιοχή.

«Η απόρριψη από τον Πρόεδρο Τραμπ της ιρανικής πρότασης για διπλωματική διέξοδο προκαλεί νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και ασκεί πιέσεις στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα», δήλωσε ο Πρασάντ Νιουνάχα, ανώτερος αναλυτής επιτοκίων Ασίας-Ειρηνικού της TD Securities στη Σιγκαπούρη.

Όπως εκτίμησε, το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή είναι πιθανό να παραμείνει στο επίκεντρο των αγορών έως ότου ανακοινωθούν αργότερα μέσα στην εβδομάδα τα νέα στοιχεία για τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), τον ISM και την απασχόληση στις ΗΠΑ.

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