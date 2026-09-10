Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Πάνω από τις 2.700 μονάδες διατηρείται το Χρηματιστήριο Αθηνών για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, με τους αγοραστές να παίρνουν ξανά τα ηνία μετά τη χθεσινή διόρθωση. Ο Γενικός Δείκτης οδεύει προς νέο υψηλό 17 ετών, «κοιτάζοντας» τιμές που έχει να καταγράψει από τον Οκτώβριο του 2009.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (10/9) ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,29% και διαπραγματεύεται στις 2.709,57 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.705,88 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.711,03 μονάδες. Στις 2.711,96 (κλείσιμο 27ης Οκτωβρίου 2009) και τις 2.781,13 μονάδες (κλείσιμο 26ης Οκτωβρίου 2009) εντοπίζονται οι επόμενες κορυφές.

Κλίμα επιφυλακτικότητας συνεχίζει να επικρατεί στο εξωτερικό, με τους επενδυτές να υιοθετούν στάση αναμονής ενόσω οι αγορές παραμένουν εγκλωβισμένες στις πιέσεις των ενεργειακών τιμών. Η διατήρηση του αργού πετρελαίου τύπου Brent πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι τροφοδοτεί εκ νέου τις πληθωριστικές ανησυχίες, προκαλώντας παράλληλα ανοδικό «κύμα» στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

Στο επίκεντρο της σημερινής ατζέντας βρίσκεται η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με τις εκτιμήσεις της αγοράς να προεξοφλούν μία νέα αύξηση των παρεμβατικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Τα βλέμματα της επενδυτικής κοινότητας είναι στραμμένα και στις ΗΠΑ, όπου αναμένονται τα κρίσιμα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI), τα οποία θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις της Federal Reserve στη συνεδρίαση της ερχόμενης εβδομάδας.

Παρά τις συνεχιζόμενες αναταράξεις στο εξωτερικό, η Λεωφόρος Αθηνών επιδεικνύει σημαντικές αντοχές. Αν και το διεθνές περιβάλλον επιβάλλει προσεκτικές κινήσεις, οι στοχευμένες αγοραστικές παρεμβάσεις και το επιλεκτικό ενδιαφέρον λειτουργούν ως «ανάχωμα», προσφέροντας ουσιαστική στήριξη στα τρέχοντα επίπεδα τιμών.

Τα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου θα ανακοινώσουν η Alpha Trust Ανδρομέδα, η Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας και η Ίλυδα, μετά την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης. Οι επόμενες ανακοινώσεις ακολουθούν την ερχόμενη εβδομάδα, με το πρόγραμμα να έχει ως εξής: Δευτέρα (14/9) Aegean – Τρίτη (15/9) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Qualco, Performance Technologies, Premia Properties – Τετάρτη (16/9) Lamda Development, Alumil – Πέμπτη (17/9) Profile – Παρασκευή (18/9) Ελλάκτωρ, Κέκροψ.

Στο επιχειρηματικό πεδίο, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) -που ανακοίνωσε αποτελέσματα χθες το απόγευμα- προχωρά σε αναπροσαρμογή του επενδυτικού του σχεδιασμού για την επέκταση των υποδομών του, υιοθετώντας μια πιο σταδιακή προσέγγιση. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να διαχειριστεί την ταχύτερη από την αναμενόμενη αύξηση της επιβατικής κίνησης, η οποία εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 35 εκατ. επιβάτες το 2026, αλλά και την τεχνική πολυπλοκότητα των έργων. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΔΑΑ προκηρύσσει άμεσα νέο ανοικτό διαγωνισμό για την πρώτη φάση του προγράμματος επέκτασης (40 MAP), η οποία περιλαμβάνει τη διεύρυνση του κεντρικού και του δορυφορικού αεροσταθμού, καθώς και συνοδευτικά έργα στον χώρο στάθμευσης αεροσκαφών. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων έως το τέλος του 2030 ανέρχεται σε 950 εκατ. ευρώ, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του αεροδρομίου κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η Metlen κατέληξε σε συμφωνία με την Copec για την πώληση του υβριδικού έργου Tamarico II στη Χιλή, συνεχίζοντας την επιτυχημένη εφαρμογή του επιχειρηματικού της μοντέλου asset rotation. Το έργο συνδυάζει φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 165 MW με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) δυναμικότητας 725 MWh, με δυνατότητα επέκτασης στις 925 MWh.

Θετικά πρόσημα στο ταμπλό

Κέρδη +0,69% σημειώνουν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 3.208,42 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινείται ανοδικά κατά +0,32% στις 6.941,48 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) ενισχύεται κατά +0,26% στις 3.080,28 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 17,05 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,5 εκατ. ευρώ αφορούν σε πακέτα. Τζίρο 4,8 εκατ. ευρώ κάνει η Eurobank και ακολουθούν οι υπόλοιπες συστημικές τράπεζες με πάνω από 2 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 195,74 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 48 μετοχές, αρνητικό για 29, ενώ 13 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική ενισχύεται κατά +1,8%, η Alpha Bank κατά +1%, η Eurobank κατά +0,5%, ενώ η Πειραιώς σημειώνει πτώση -0,1%. Με αυτό τον τρόπο η ΕΤΕ και η Alpha Bank πλησιάζουν τα υψηλά έτους των 17,6 και των 4,75 ευρώ, αντίστοιχα. Η CrediaBank κερδίζει +0,5%, η Optima bank +0,3% και η Τράπεζα Κύπρου +0,1%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, κέρδη άνω του +1% σημειώνουν η Allwyn, η Jumbo και η HELLENiQ ENERGY, με την τελευταία να αγγίζει τα 18 ευρώ για πρώτη φορά μετά από 27 χρόνια, βάζοντας «πλώρη» για το ιστορικό ρεκόρ των 18,87 ευρώ (κλείσιμο 22ας Σεπτεμβρίου 1999). Παράλληλα, η ΔΕΗ διαπραγματεύεται κοντά στο +1%, πλησιάζοντας τα 25 ευρώ (ρεκόρ 18 ετών – Ιούνιος 2008).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, πέριξ του +1% ενισχύονται η Bally’s Intralot, η Intracom Holdings, η Dimand και η Euronext Athens. Από την άλλη πλευρά, η Trade Estates κινείται πτωτικά κατά -1%.

Διαβάστε ακόμη

Η κυβέρνηση κρατάει «καύσιμα» για νέα παρέμβαση στην αντλία τον Οκτώβριο (vid)

Ηλεκτρικό Ι.Χ. με έως 150 ευρώ τον μήνα για 15.000 νοικοκυριά

Το γαλλικό σχέδιο για να προχωρήσει το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ