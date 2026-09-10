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Σε ασκήσεις ισορροπίας στην περιοχή των 2.700 μονάδων αναλώθηκαν σήμερα οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο επέδειξε ανθεκτικότητα απέναντι στις εξωγενείς πιέσεις, που προέρχονται από την αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ και το νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Ωστόσο, παρουσιάστηκε έντονη μεταβλητότητα στο ταμπλό, γεγονός που αποτυπώθηκε από το μεγάλο εύρος διακύμανσης του Γενικού Δείκτη.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (10/9) ο ΓΔ υποχώρησε κατά 4,11 μονάδες ή -0,15% και έκλεισε στις 2.697,58 μονάδες. Σε περίπου 29 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.689,69 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.718,34 μονάδες. Σε +27,2% ανέρχεται η φετινή απόδοση του Χρηματιστηρίου.

Οι τράπεζες κατάφεραν να ανακάμψουν μετά τις χθεσινές απώλειες που είχαν ξεπεράσει το -1%. Από τις μετοχές του κλάδου ξεχώρισε η Alpha Bank, η οποία άγγιξε τα 4,8 ευρώ (ρεκόρ 11 ετών – Νοέμβριος 2015). «Άλμα» κατέγραψε και η Optima bank, που έκλεισε σε νέα επίπεδα ρεκόρ. Από τα blue chips, ισχυρά ήταν τα κέρδη για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τον ΔΑΑ, όπου στην περίπτωση του δεύτερου λειτούργησε ευεργετικά η προκήρυξη νέου διαγωνισμού για την επέκταση του Ελ. Βενιζέλος. Σε ανοδικό έδαφος διατηρήθηκε η ΔΕΗ, η οποία έπιασε τα 25 ευρώ για πρώτη φορά από τον Ιούνιο του 2008. Το ξέφρενο ράλι τους σταμάτησαν τα διυλιστήρια, με τη Motor Oil να υποχωρεί σημαντικά, ενώ η HELLENiQ ENERGY κατάφερε να «σβήσει» τις ενδοσυνεδριακές απώλειες.

Αντοχές στο εσωτερικό παρά τις διεθνείς αναταράξεις

Αρνητικό κλίμα συνεχίζει να επικρατεί στο εξωτερικό, με τους επενδυτές να ρευστοποιούν ενόσω οι αγορές παραμένουν εγκλωβισμένες στις πιέσεις των ενεργειακών τιμών. Η «αναρρίχηση» του αργού πετρελαίου τύπου Brent πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού (WTI) πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων τροφοδοτεί εκ νέου τις πληθωριστικές ανησυχίες, προκαλώντας παράλληλα ανοδικό «κύμα» στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

Στο επίκεντρο της σημερινής ατζέντας βρέθηκε η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία προχώρησε σε νέα αύξηση των παρεμβατικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Τα βλέμματα της επενδυτικής κοινότητας είναι στραμμένα και στις ΗΠΑ, όπου αναμένονται τα κρίσιμα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI), τα οποία θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις της Federal Reserve στη συνεδρίαση της ερχόμενης εβδομάδας.

Παρά τις συνεχιζόμενες αναταράξεις στο εξωτερικό, η Λεωφόρος Αθηνών επιδεικνύει σημαντικές αντοχές. Αν και το διεθνές περιβάλλον επιβάλλει προσεκτικές κινήσεις, οι στοχευμένες αγοραστικές παρεμβάσεις και το επιλεκτικό ενδιαφέρον λειτουργούν ως «ανάχωμα», προσφέροντας ουσιαστική στήριξη στα τρέχοντα επίπεδα τιμών.

Τα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου θα ανακοινώσουν η Alpha Trust Ανδρομέδα, η Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας και η Ίλυδα, μετά την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης. Οι επόμενες ανακοινώσεις ακολουθούν την ερχόμενη εβδομάδα, με το πρόγραμμα να έχει ως εξής: Δευτέρα (14/9) Aegean – Τρίτη (15/9) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Qualco, Performance Technologies, Premia Properties – Τετάρτη (16/9) Lamda Development – Πέμπτη (17/9) Profile – Παρασκευή (18/9) Ελλάκτωρ, Κέκροψ.

Στο επιχειρηματικό πεδίο, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) -που ανακοίνωσε αποτελέσματα χθες το απόγευμα- προχωρά σε αναπροσαρμογή του επενδυτικού του σχεδιασμού για την επέκταση των υποδομών του, υιοθετώντας μια πιο σταδιακή προσέγγιση. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να διαχειριστεί την ταχύτερη από την αναμενόμενη αύξηση της επιβατικής κίνησης, η οποία εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 35 εκατ. επιβάτες το 2026, αλλά και την τεχνική πολυπλοκότητα των έργων. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΔΑΑ προκηρύσσει άμεσα νέο ανοικτό διαγωνισμό για την πρώτη φάση του προγράμματος επέκτασης (40 MAP), η οποία περιλαμβάνει τη διεύρυνση του κεντρικού και του δορυφορικού αεροσταθμού, καθώς και συνοδευτικά έργα στον χώρο στάθμευσης αεροσκαφών. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων έως το τέλος του 2030 ανέρχεται σε 950 εκατ. ευρώ, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του αεροδρομίου κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η Metlen κατέληξε σε συμφωνία με την Copec για την πώληση του υβριδικού έργου Tamarico II στη Χιλή, συνεχίζοντας την επιτυχημένη εφαρμογή του επιχειρηματικού της μοντέλου asset rotation. Το έργο συνδυάζει φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 165 MW με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) δυναμικότητας 725 MWh, με δυνατότητα επέκτασης στις 925 MWh.

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