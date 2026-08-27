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Σαφείς αιχμές κατά του ενδεχομένου επιβολής έκτακτης φορολόγησης στα κέρδη των διυλιστηρίων άφησε η διοίκηση της Motor Oil.

Κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Πέτρος Τζαννετάκης εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Όπως ανέφερε, αποτελεί «παράλογη» και «παράδοξη» επιλογή το γεγονός ότι η Ευρώπη, έχοντας περιορίσει σημαντικά τη διυλιστική της δυναμικότητα μέσω του κλεισίματος μονάδων, εξετάζει τώρα την επιβολή πρόσθετης φορολογίας στα διυλιστήρια που εξακολουθούν να λειτουργούν, σε μια περίοδο μάλιστα κατά την οποία η ζήτηση για πετρελαϊκά προϊόντα παραμένει υψηλή.

Οι ισχυρές επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου ήρθαν να προστεθούν στην καλή εικόνα των πρώτων τριών μηνών του έτους, επιβεβαιώνοντας ότι οι βασικοί άξονες της στρατηγικής της Motor Oil παραμένουν αμετάβλητοι. Κεντρική επιδίωξη είναι η συστηματική αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών, με τον Όμιλο να προσαρμόζει τις κινήσεις του στις συνθήκες που διαμορφώνονται στις διεθνείς αγορές.

Καθοριστικό πλεονέκτημα σε αυτή τη στρατηγική εξακολουθεί να αποτελεί η διύλιση. Η Motor Oil βρίσκεται σε θέση να καλύπτει αυξημένες ανάγκες για καύσιμα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σε μια περίοδο κατά την οποία η διαθέσιμη παραγωγική δυναμικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας έχει περιοριστεί αισθητά, μετά το κλείσιμο σημαντικού αριθμού διυλιστηρίων σε μεγάλες αγορές της ηπείρου.

Σύμφωνα με τον κ. Τζαννετάκη, η ευρωπαϊκή δυναμικότητα διύλισης έχει μειωθεί κατά περίπου 167 εκατ. μετρικούς τόνους μεταξύ 2009 και 2025. Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο σύνθετη εξαιτίας των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές στη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά και των εξελίξεων στον Περσικό Κόλπο.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Motor Oil εμφανίστηκε κατηγορηματικός απέναντι στο ενδεχόμενο επιβολής έκτακτης φορολόγησης στα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη (windfall profits) των διυλιστηρίων.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναλυτή, υποστήριξε ότι μια τέτοια επιλογή θα ήταν παράλογη, καθώς η υψηλή κερδοφορία προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από την εξαγωγική δραστηριότητα και όχι από την ελληνική αγορά. Κατά τον ίδιο, μια πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση θα λειτουργούσε ουσιαστικά ως τιμωρία για τα ελληνικά διυλιστήρια, τα οποία συνέχισαν να πραγματοποιούν επενδύσεις σε αντίθεση με σημαντικό τμήμα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Η σημερινή συγκυρία δημιουργεί, άλλωστε, σημαντικές ευκαιρίες για τις ελληνικές εταιρείες διύλισης. Motor Oil και Helleniq Energy έχουν ενισχύσει θεαματικά τις εξαγωγές τους προς γειτονικές αγορές, ενώ τα υψηλότερα περιθώρια διύλισης εκτιμάται ότι θα διατηρήσουν τη δυναμική τους και κατά το επόμενο τρίμηνο.

Η διύλιση στο επίκεντρο των επιδόσεων

Η εξωστρέφεια αποτυπώνεται ξεκάθαρα στη σύνθεση των πωλήσεων. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, οι πωλήσεις εξωτερικού και ναυτιλίας αντιστοιχούσαν στο 78,10% του συνολικού όγκου πωλήσεων του Ομίλου, έναντι 71,62% την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η αύξηση αυτή, σύμφωνα με τη διοίκηση, επιβεβαιώνει τον σταθερό εξαγωγικό προσανατολισμό της Motor Oil. Πρόκειται για στρατηγική που δεν αφορά αποκλειστικά τη διύλιση, αλλά επεκτείνεται, με διαφορετική ένταση και στόχευση, στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Στην ελληνική αγορά καυσίμων, πάντως, η εικόνα παρέμεινε μικτή κατά το δεύτερο τρίμηνο. Η κατανάλωση βενζίνης μειώθηκε κατά 3,1% σε ετήσια βάση, ενώ αντίθετα το ντίζελ κατέγραψε άνοδο 1,2% και τα αεροπορικά καύσιμα ενισχύθηκαν κατά 5,6%. Στα ναυτιλιακά καύσιμα σημειώθηκε πτώση 7,5%, ενώ η κατανάλωση LPG περιορίστηκε κατά 5,7%.

Παρά τις διαφοροποιήσεις στην εγχώρια αγορά, οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 18% στο πρώτο εξάμηνο του 2026 έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Στην επίδοση περιλαμβάνονται οι πωλήσεις στην ελληνική αγορά, οι εξαγωγές, καθώς και τα ναυτιλιακά και αεροπορικά καύσιμα. Παράλληλα, το πελατολόγιο της Motor Oil εμφανίζει πλέον μεγάλη γεωγραφική διασπορά, καλύπτοντας αγορές σχεδόν σε όλες τις ηπείρους.

Στο επιχειρησιακό σκέλος, ο προγραμματισμός προβλέπει ότι μία μονάδα του διυλιστηρίου της Κορίνθου θα τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας από τα μέσα Σεπτεμβρίου έως τα μέσα Οκτωβρίου, για διάστημα έως 30 ημερών, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Τζαννετάκης, η προγραμματισμένη διακοπή δεν αναμένεται να περιορίσει την ικανότητα του Ομίλου να καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς. Εκτιμάται, ωστόσο, ότι θα υπάρξει μια περιορισμένη επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα του επόμενου τριμήνου.

Σε κάθε περίπτωση, η διύλιση παραμένει ο βασικός μοχλός ανάπτυξης της Motor Oil, με την αύξηση των όγκων και των εσόδων να συνδέεται όχι μόνο με τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς αλλά και με τις επενδύσεις που έχουν προηγηθεί. Μετά την πυρκαγιά στο διυλιστήριο της Κορίνθου πριν από περίπου δύο χρόνια, ο Όμιλος προχώρησε σε εκτεταμένη αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, ενισχύοντας τη δυνατότητα παραγωγής και διάθεσης ευρείας γκάμας προϊόντων.

Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η Motor Oil διατηρεί αμετάβλητους τους μακροπρόθεσμους στόχους της: EBITDA 250 εκατ. ευρώ και 2 GW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία έως το 2030.

Ο Πέτρος Τζαννετάκης απέρριψε τα σενάρια περί αποχώρησης του Ομίλου από τον κλάδο μετά τη συμφωνία με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες και την πώληση αιολικών πάρκων. Αυτό που μεταβάλλεται είναι κυρίως ο χρονισμός των επενδύσεων, καθώς σημαντικό μέρος των κεφαλαιουχικών δαπανών μεταφέρεται στα επόμενα χρόνια.

Οι αποφάσεις για την έκπτωση στο diesel

Ανοιχτό παραμένει, την ίδια ώρα, το ζήτημα της παράτασης της ειδικής έκπτωσης στο diesel και για τον Σεπτέμβριο. Η Motor Oil δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα ακολουθήσει την αντίστοιχη κίνηση της Helleniq Energy, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται, σύμφωνα με τον κ. Τζαννετάκη, μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος διευκρίνισε επίσης ότι οι πρόσφατες συναλλαγές με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες και την ΑΚΤΟΡ, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης του 75% των μετοχών των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS, δεν σηματοδοτούν αποεπένδυση από τις ΑΠΕ ή την κυκλική οικονομία. Αντίθετα, εντάσσονται στη διαδικασία βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου και των δραστηριοτήτων του Ομίλου στους συγκεκριμένους τομείς.

Τέλος, αναφορικά με το μέρισμα, η διοίκηση δεν προτίθεται να αλλάξει την πολιτική που έχει ήδη αποφασιστεί, παρά τα ιδιαίτερα υψηλά οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου. Όπως σημείωσε ο κ. Τζαννετάκης, η υφιστάμενη μερισματική πολιτική παραμένει στο ακέραιο, καθώς μια έκτακτη αναπροσαρμογή δεν συνάδει με τη διαχρονική προσέγγιση και την εταιρική κουλτούρα του Ομίλου.

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