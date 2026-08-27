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Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε η Allwyn στα προκαταρκτικά μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματά της για το β’ τρίμηνο του 2026, με τα καθαρά έσοδα και την κερδοφορία να εμφανίζουν διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, καθώς η δυναμική στην ηπειρωτική Ευρώπη, η ταχεία διεύρυνση των ψηφιακών δραστηριοτήτων και η ενσωμάτωση της PrizePicks αντιστάθμισαν τις πιέσεις από την υψηλότερη φορολογία στην Αυστρία.

Τα καθαρά έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 27%, στα 1,246 δισ. ευρώ, από 979 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 29% στα 458 εκατ. ευρώ, με το σχετικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 36,8%, έναντι 36,3% το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η διοίκηση διατήρησε παράλληλα αμετάβλητες τις προβλέψεις της για το σύνολο του 2026, αναμένοντας αύξηση των καθαρών εσόδων σε ποσοστό μεταξύ 25% και 30% περίπου και περιθώριο προσαρμοσμένων EBITDA κοντά στο 37%.

Σχεδόν διπλασιασμός των προσαρμοσμένων κερδών για τους μετόχους

Η εικόνα της κερδοφορίας ήταν ακόμη ισχυρότερη χαμηλότερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 16%, στα 284 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά φόρων έφθασαν τα 239 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 35%.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της Allwyn σχεδόν διπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 188 εκατ. ευρώ από 96 εκατ. ευρώ, αύξηση 96%. Τα λειτουργικά EBITDA ενισχύθηκαν κατά 23%, στα 361 εκατ. ευρώ.

Σε οργανική βάση, η εικόνα παραμένει θετική, αν και σαφώς ηπιότερη από τους συνολικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Εξαιρουμένης της PrizePicks και προσαρμόζοντας τα στοιχεία για την υψηλότερη φορολογία των τυχερών παιχνιδιών στην Αυστρία, τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση.

Το ψηφιακό αποτύπωμα αλλάζει τις ισορροπίες

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η ανάπτυξη του online σκέλους. Τα καθαρά έσοδα από online gaming αυξήθηκαν κατά 81%, στα 596 εκατ. ευρώ από 330 εκατ. ευρώ, με το μερίδιό τους στα συνολικά καθαρά έσοδα από gaming να ανεβαίνει στο 52% από 37%.

Στην ηπειρωτική Ευρώπη, τα online καθαρά έσοδα από gaming αυξήθηκαν κατά 18% στα 243 εκατ. ευρώ, με το online να αντιπροσωπεύει πλέον το 35% των καθαρών εσόδων gaming της περιοχής.

Σε επίπεδο προϊόντων, το iGaming αποτέλεσε έναν από τους βασικούς κινητήρες ανάπτυξης, με άνοδο 24%, ενώ τα καθαρά έσοδα από αθλητικό στοιχηματισμό αυξήθηκαν κατά 12%, έχοντας ώθηση και από τη δραστηριότητα γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026.

Αντίθετα, τα έσοδα από λοταρίες υποχώρησαν κατά 2% σε επίπεδο ομίλου, καθώς η σύγκριση έγινε με ένα ιδιαίτερα ισχυρό περσινό τρίμηνο που είχε ευνοηθεί από μεγάλους κύκλους jackpot σε αρκετές αγορές.

Ηπειρωτική Ευρώπη: Έσοδα €731 εκατ.

Στην ηπειρωτική Ευρώπη, όπου εντάσσονται μεταξύ άλλων οι δραστηριότητες σε Ελλάδα και Κύπρο, τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4% στα 731 εκατ. ευρώ. Χωρίς την επίπτωση από την αύξηση των φόρων gaming στην Αυστρία, η υποκείμενη ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 6%.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA της περιοχής μειώθηκαν κατά 3%, στα 293 εκατ. ευρώ, κυρίως εξαιτίας της αυξημένης φορολογίας στην Αυστρία και των υψηλότερων αποσβέσεων που συνδέονται με τη νέα άδεια της LottoItalia. Εξαιρουμένων αυτών των παραγόντων, τα προσαρμοσμένα EBITDA της ηπειρωτικής Ευρώπης θα είχαν αυξηθεί κατά 4%.

Η εταιρεία επισημαίνει μάλιστα ότι καταγράφηκε υποκείμενη αύξηση των EBITDA και στις τρεις μεγαλύτερες αγορές της περιοχής, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Κύπρος, παρά τις αυξημένες δαπάνες marketing που συνδέθηκαν εν μέρει με το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η PrizePicks αλλάζει το μέγεθος της Βόρειας Αμερικής

Καθοριστική για τις συνολικές επιδόσεις ήταν η PrizePicks, η οποία ενοποιείται στα οικονομικά μεγέθη από τις 16 Ιανουαρίου 2026 και έχει σημαντική επίδραση στη συγκρισιμότητα με την προηγούμενη χρήση.

Η Βόρεια Αμερική συνεισέφερε 294 εκατ. ευρώ καθαρών εσόδων στο δεύτερο τρίμηνο, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 104 εκατ. ευρώ. Η PrizePicks επένδυσε επιθετικά στην απόκτηση πελατών γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο, με στόχο να εισέλθει με μεγαλύτερη βάση παικτών στη νέα σεζόν του NFL.

Βελτίωση της κερδοφορίας στη Βρετανία

Θετικό μήνυμα έστειλε και η δραστηριότητα της Allwyn στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά την ολοκλήρωση του τεχνολογικού μετασχηματισμού της National Lottery.

Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 236 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν στα 23 εκατ. ευρώ από μόλις 6 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Η ανάκαμψη της βρετανικής κερδοφορίας αποτέλεσε έναν από τους παράγοντες που στήριξαν την αύξηση των EBITDA του ομίλου.

Free cash flow €398 εκατ. – Στα €6,66 δισ. ο καθαρός δανεισμός

Ισχυρή ήταν και η παραγωγή μετρητών. Το free cash flow εκτινάχθηκε στα 398 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 23 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, ενώ οι κεφαλαιουχικές δαπάνες περιορίστηκαν κατά 39%, στα 38 εκατ. ευρώ. Η μείωση του CAPEX συνδέεται κυρίως με την ολοκλήρωση του τεχνολογικού μετασχηματισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Από την άλλη πλευρά, ο καθαρός δανεισμός συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων διαμορφώθηκε στα 6,658 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, καθώς το 2026 περιλαμβάνει σημαντικές επενδυτικές και χρηματοδοτικές εκροές. Ο δείκτης καθαρού χρέους προς προσαρμοσμένα EBITDA βρίσκεται στις 3,5 φορές.

Μεταξύ των σημαντικών εκροών περιλαμβάνονται 465 εκατ. ευρώ για τη LottoItalia και 80 εκατ. ευρώ ως προκαταβολή για τη νέα 12ετή άδεια των Ελληνικών Λαχείων.

Διανομή €0,20 ανά μετοχή και buyback €150 εκατ.

Η Allwyn ανακοίνωσε ενδιάμεση διανομή €0,20 ανά μετοχή για τη χρήση 2026, στο πλαίσιο της πολιτικής της για ελάχιστη ετήσια διανομή €1 ανά μετοχή. Η πληρωμή αναμένεται στις 12 Νοεμβρίου.

Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως €150 εκατ. Μέχρι τις 21 Αυγούστου είχαν επαναγοραστεί περίπου 6,54 εκατ. μετοχές έναντι συνολικού τιμήματος €89 εκατ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Allwyn, Ρόμπερτ Χβάταλ, υπογράμμισε ότι μετά το πολύ θετικό πρώτο τρίμηνο, ο όμιλος συνέχισε την ισχυρή πορεία του, με τη δυναμική στην ηπειρωτική Ευρώπη, την PrizePicks, το ψηφιακό κανάλι, το Sports Betting και το iGaming να αποτελούν τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης.

Ρόμπερτ Χβάταλ: Με ικανοποίηση επαναβεβαιώνουμε τις προβλέψεις του Ομίλου για το 2026

O CEO της Allwyn, Ρόμπερτ Χβάταλ, δήλωσε σχετικά: «Μετά από ένα πολύ θετικό πρώτο τρίμηνο, με ικανοποίηση ανακοινώνω ακόμη μία ισχυρή επίδοση στο δεύτερο τρίμηνο, με τα καθαρά έσοδα του Ομίλου να αυξάνονται κατά 27% σε ετήσια βάση, στα 1,2 δισ. ευρώ, και τα προσαρμοσμένα EBITDA να ενισχύονται κατά 29%, στα 458 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη δυναμική της στρατηγικής μας και την επιτυχημένη υλοποίησή της, όπως αποδεικνύεται από τη συνεχιζόμενη θετική πορεία στην ηπειρωτική Ευρώπη και τη συνεισφορά της PrizePicks.

Σε υποκείμενη βάση, εξαιρουμένης της συνεισφοράς της PrizePicks και μετά την προσαρμογή για τους υψηλότερους φόρους στα τυχερά παιχνίδια στην Αυστρία, τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, παρά την ιδιαίτερα ισχυρή συγκριτική βάση, η οποία είχε ευνοηθεί από θετικούς κύκλους jackpot σε αρκετές αγορές. Η ανάπτυξη υποστηρίχθηκε από τη συνεχιζόμενη διεύρυνση του ψηφιακού καναλιού και την εξαιρετική επίδοση στο Sports Betting και το iGaming, με το αθλητικό στοίχημα να επωφελείται από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026. Η υποκείμενη αύξηση των EBITDA ενισχύθηκε επίσης από τη βελτίωση της κερδοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά την ολοκλήρωση του τεχνολογικού μετασχηματισμού της The National Lottery.

Παράλληλα, σημειώσαμε σημαντική πρόοδο στη στρατηγική ανάπτυξής μας, συνεχίζοντας να επενδύουμε στα προϊόντα και στην εμπειρία των παικτών και υλοποιώντας σημαντικές βελτιώσεις σε επίπεδο προϊόντων σε ολόκληρο τον Όμιλο μετά το τέλος του πρώτου τριμήνου.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται νέα ή αναβαθμισμένα παιχνίδια κληρώσεων στην Αυστρία, την Τσεχία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου είμαστε υπερήφανοι που αποτελούμε τον πρώτο πάροχο εκτός ΗΠΑ που προσφέρει το Powerball, ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια jackpot στον κόσμο. Επιπλέον, στη Βόρεια Αμερική συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε με ταχύ ρυθμό την προσφορά της PrizePicks, δίνοντας τη δυνατότητα στους παίκτες να συνδυάζουν PlayerPicks με TeamPick στην ίδια σύνθεση, ενσωματώνοντας αγορές προβλέψεων δίπλα στο DFS και ενισχύοντας έτσι την αλληλεπίδραση και τις επιλογές συμμετοχής των πελατών.

Παράλληλα με αυτή τη λειτουργική πρόοδο, ολοκληρώσαμε και τα τελευταία βήματα της συνένωσης της Allwyn International με τον ΟΠΑΠ. Μετά το τέλος του τριμήνου, συμφωνήσαμε επίσης να αυξήσουμε τη συμμετοχή μας στη Next Lotto, έναν αδειοδοτημένο online μεταπωλητή παιχνιδιών κληρώσεων κρατικών λοταριών στη Γερμανία, στο 65%, αποκτώντας έτσι τον έλεγχο της εταιρείας.

Τέλος, με ικανοποίηση ανακοινώνουμε ενδιάμεση διανομή 0,20 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2026, ανεβάζοντας τις συνολικές επιστροφές κεφαλαίου προς τους μετόχους, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος επαναγοράς μετοχών, στα 1,19 ευρώ ανά μετοχή για το ημερολογιακό έτος 2026. Η απόφαση αυτή αντανακλά τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε ελκυστικές ταμειακές αποδόσεις στους μετόχους, παράλληλα με τη συνέχιση των επενδύσεων για ανάπτυξη.

Κοιτάζοντας μπροστά, η συνολική πορεία των δραστηριοτήτων παραμένει σύμφωνη με τις προσδοκίες μας και με ικανοποίηση επαναβεβαιώνουμε τις προβλέψεις του Ομίλου για το 2026. Παραμένουμε βέβαιοι για την ικανότητά μας να επιτυγχάνουμε βιώσιμη ανάπτυξη, ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών και ελκυστικές αποδόσεις για τους μετόχους σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα».

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