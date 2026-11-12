Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε κατοχύρωση των βραχυπρόθεσμων κερδών (profit taking) προχώρησαν οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την τριήμερη άνοδο που απέφερε σωρευτικά κέρδη +4% στην εγχώρια αγορά. Επιβαρυντικά λειτούργησε και το διεθνές περιβάλλον που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (12/11) ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 15,61 μονάδες ή -0,59% και έκλεισε στις 2.640,52 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.633,44 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.664,10 μονάδες. Στο +24,51% διαμορφώνεται η φετινή απόδοση του Χρηματιστηρίου.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν η Coca-Cola HBC, η Alpha Bank και η ΔΕΗ, με την πρώτη να οπισθοχωρεί εκ νέου στη «ζώνη» των 50 ευρώ, καθώς διατηρούνται οι ανησυχίες για τις δραστηριότητες του ομίλου στη Ρωσία. Στο «κόκκινο» και η Jumbo στον απόηχο δημοσιευμάτων για την έλευση της ολλανδικής αλυσίδας λιανικής Action στην Ελλάδα. Από την άλλη μεριά, «άλμα» κατέγραψε η ElvalHalcor με «όχημα» την ένταξή της στον MSCI Greece Small Cap.

«Δίπολο» Χουάνγκ – Τραμπ στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, με τις εξελίξεις γύρω από την Nvidia να προκαλούν αβεβαιότητα. Η αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου εντείνει τον προβληματισμό για τις προοπτικές ενός κλάδου που έχει ήδη βρεθεί αντιμέτωπος με ισχυρές διακυμάνσεις.

Οι ανησυχίες για τη διοικητική συνέχεια της Nvidia προστίθενται στα ερωτήματα σχετικά με το ύψος των επενδύσεων σε υποδομές AI και τη δυνατότητα των εταιρειών να διατηρήσουν τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η συμπεριφορά των τεχνολογικών μετοχών εξακολουθεί, επομένως, να επηρεάζει καθοριστικά τη διάθεση ανάληψης κινδύνου στις διεθνείς αγορές.

Την ίδια ώρα, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν μετά την υποχώρησή τους στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών. Η άνοδος των τιμών οφείλεται στις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται πλέον συμφωνία με το Ιράν. Το μπρεντ διαπραγματεύεται στα 94 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI στα 87 δολάρια.

Τι έδειξε η προσομοίωση του MSCI

Αμετάβλητη παρέμεινε η σύνθεση του MSCI Greece Standard μετά την αναθεώρηση των δεικτών του MSCI για τον Νοέμβριο, ενώ στον δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης (MSCI Greece Small Cap) προστέθηκε η ElvalHalcor, αντικαθιστώντας την Autohellas. Οι αλλαγές που ανακοίνωσε ο διεθνής οίκος θα εφαρμοστούν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Δευτέρας 30 Νοεμβρίου, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Δεκεμβρίου. Ο MSCI Greece Standard εξακολουθεί να περιλαμβάνει τις εξής 10 μετοχές: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Jumbo, Allwyn και Motor Oil.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των αναπτυγμένων αγορών (developed markets), την οποία ο MSCI έχει προγραμματίσει να πραγματοποιήσει σε ένα στάδιο, κατά την αναθεώρηση του Μαΐου 2027. Σύμφωνα με την προκαταρκτική προσομοίωση του MSCI για τον Νοέμβριο, η οποία αποτυπώνει την πιθανή σύνθεση του ελληνικού δείκτη μετά τη μετάταξη στις αναπτυγμένες αγορές, ο MSCI Greece Standard θα μπορούσε να περιοριστεί σε επτά μετοχές. Πρόκειται για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank), καθώς και τις ΔΕΗ, Motor Oil και ΟΤΕ. Με βάση το συγκεκριμένο ενδεικτικό σενάριο, εκτός της μελλοντικής σύνθεσης θα έμεναν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Jumbo και η Allwyn, οι οποίες συμμετέχουν σήμερα στον MSCI Greece Standard.

Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι η προσομοίωση δεν αποτελεί οριστική απόφαση ούτε επίσημη ανακοίνωση διαγραφών. Πρόκειται αποκλειστικά για ενδεικτική αποτύπωση της πιθανής σύνθεσης του δείκτη με βάση τα δεδομένα και τα κριτήρια της μετάβασης στις αναπτυγμένες αγορές. Η τελική σύνθεση των ελληνικών δεικτών θα καθοριστεί επισήμως κατά την αναθεώρηση του Μαΐου 2027 και ενδέχεται να διαφέρει από τη σημερινή προσομοίωση.

Η επόμενη τριμηνιαία αναθεώρηση του MSCI έχει προγραμματιστεί για τις 9 Φεβρουαρίου 2027, ενώ οι αλλαγές θα εφαρμοστούν από την 1η Μαρτίου, με τις αντίστοιχες επενδυτικές ροές να τοποθετούνται στο κλείσιμο της συνεδρίασης της 26ης Φεβρουαρίου.

Στο προσκήνιο τα εταιρικά αποτελέσματα και τα μερίσματα

Με το επικείμενο rebalancing του FTSE All World και τις ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου να συγκεντρώνουν το επενδυτικό ενδιαφέρον, συνεχίζεται η περίοδος σημαντικών εταιρικών και χρηματιστηριακών εξελίξεων.

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου αναμένεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της τριμηνιαίας αναθεώρησης του FTSE All World, με τις αλλαγές που θα προκύψουν να τίθενται σε ισχύ στις 21 Δεκεμβρίου. Οι αναδιαρθρώσεις των επενδυτικών χαρτοφυλακίων αναμένονται στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 18 Δεκεμβρίου.

Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, σήμερα η HELLENiQ ENERGY και η CrediaBank ανακοινώνουν τις οικονομικές επιδόσεις εννεαμήνου μετά το κλείσιμο της αγοράς, ενώ τα αποτελέσματά της δημοσίευσε η Premia Properties πριν την έναρξη των συναλλαγών.

Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου ακολουθούν η ΔΕΗ και η Aegean, οι οποίες θα ανακοινώσουν τα μεγέθη τους μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Η συνέχεια δίνεται την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, με τις ElvalHalcor και Quest να δημοσιεύουν τα αποτελέσματά τους μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου. Την ίδια ημέρα, πριν από την έναρξη των συναλλαγών, ανακοινώνουν τις επιδόσεις τους η Trade Estates και η Αττικά Πολυκαταστήματα. Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένες οι ανακοινώσεις της Allwyn, της Cenergy, της Ideal Holdings και της Lavipharm.

Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προγραμματισμένες αποκοπές μερισμάτων. Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου οι μετοχές της Εθνικής Τράπεζας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο ενδιάμεσο μέρισμα ύψους 0,26 ευρώ ανά μετοχή. Την ίδια ημέρα πραγματοποιείται και η αποκοπή του ενδιάμεσου μερίσματος της Jumbo, ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή.