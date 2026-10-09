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Δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση το Χρηματιστήριο Αθηνών, έπειτα από δύο σερί συνεδριάσεις με απώλειες άνω του -2%, με τους πωλητές να επικρατούν για τρίτη συνεχόμενη μέρα. Παρόλο που το ξεκίνημα ήταν δυναμικό με τον Γενικό Δείκτη να προσεγγίζει τις 2.600 μονάδες, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, με την εγχώρια αγορά να παρουσιάζει σημάδια κόπωσης.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (9/10) ο ΓΔ υποχώρησε κατά 8,87 μονάδες ή -0,35% και έκλεισε στις 2.559,18 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.555,21 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.591,73 μονάδες. Πρόκειται για το χαμηλότερο κλείσιμο των τελευταίων δύο και πλέον μηνών και συγκεκριμένα από τις 29 Ιουλίου (2.540,06 μονάδες). Σε εβδομαδιαία βάση ο δείκτης κατέγραψε απώλειες -2,93%, ενώ σημειώνεται πως αυτό ήταν το δεύτερο σερί αρνητικό πενθήμερο. Εντός του Οκτωβρίου υποχωρεί κατά -6,54% και η φετινή απόδοση διαμορφώνεται σε +20,68%.

Στο ταμπλό, οι τράπεζες ήταν για ακόμη μία φορά ο κλάδος που άσκησε τις ισχυρότερες πιέσεις στο Χρηματιστήριο. Σήμερα έχασαν -1%, με τις απώλειες του τελευταίου τριημέρου να φτάνουν το -9%. Ισχυρή ήταν επίσης η πτώση για τη Motor Oil, η οποία «μάζεψε» ωστόσο τις απώλειες που νωρίτερα ξεπερνούσαν το -7% λόγω της έκρηξης στις εγκαταστάσεις στους Αγίους Θεοδώρους. Από την άλλη μεριά, η Aktor ενισχύθηκε σημαντικά μετά την έναρξη κάλυψης της μετοχής από την Ambrosia Capital με σύσταση buy και τιμή στόχο τα 15 ευρώ.

Νέα τραπεζική «βουτιά»

Απώλειες -1,4% κατέγραψαν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 2.961,13 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -0,46% στις 6.547,03 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κέρδισε +1,06% στις 2.985,36 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση ο τραπεζικός δείκτης διολίσθησε -5,55% και ο Large Cap έχασε -3,11%.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 355,17 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 58,17 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 201,5 εκατ. ευρώ έκαναν οι συστημικές τράπεζες, απασχολώντας το 57% των συναλλαγών. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 188,34 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 63 μετοχές, αρνητικό για 44, ενώ 18 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank υποχώρησε κατά -2,46% στα 4,321 ευρώ και ακολούθησαν η Πειραιώς (-1,27% στα 9,52 ευρώ), η Εθνική (-1,2% στα 16 ευρώ) και η Alpha Bank (-1,14% στα 4,18 ευρώ). Η Optima bank έχασε -3,39% στα 13,95 ευρώ, ενώ η CrediaBank ενισχύθηκε κατά +1,32% στο 0,92 ευρώ και η Τράπεζα Κύπρου κατά +0,89% στα 10,23 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Viohalco κατέγραψε απώλειες -3,04% και έκλεισε στα 15,96 ευρώ. Πάνω από -1% έχασαν η ElvalHalcor (-1,62% στα 3,35 ευρώ) και η Cenergy (-1,22% στα 22,62 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, η Aktor «αναρριχήθηκε» κατά +6,24% στα 9,7 ευρώ με ώθηση από το report της Ambrosia Capital, που δίνει τιμή στόχο 15 ευρώ. Η Allwyn ενισχύθηκε κατά +2,11% στα 12,1 ευρώ και ακολούθησαν με κέρδη άνω του +1% η ΕΥΔΑΠ (+1,52% στα 12 ευρώ) και η HELLENiQ ENERGY (+1,32% στα 18,49 ευρώ).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Noval Property έχασε -2,08% στα 2,35 ευρώ και ακολούθησαν με απώλειες άνω του -1% η Euronext Athens (-1,33% στα 10,36 ευρώ) και ο ΟΛΠ (-1,17% στα 42,3 ευρώ). Στον αντίποδα, ο ΑΔΜΗΕ ξεχώρισε με κέρδη +4,5% στα 4,18 ευρώ με τζίρο άνω των 2 εκατ. ευρώ. Η Fourlis ενισχύθηκε κατά +3,43% στα 3,92 ευρώ, ενώ πάνω από +2% κέρδισαν η Intracom Holdings (+2,65% στα 2,9 ευρώ) και ο ΟΛΘ (+2,07% στα 39,5 ευρώ). Άνοδο τουλάχιστον +1% κατέγραψαν η ΑΒΑΞ (+1,87% στα 3,27 ευρώ), η Alter Ego Media (+1,86% στα 6,56 ευρώ), η Κρι Κρι (+1,54% στα 33 ευρώ) και η Dimand (+1,47% στα 13,85 ευρώ).

Οι παράγοντες που θα καθορίσουν την κατεύθυνση της αγοράς

Οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την πορεία των τιμών του πετρελαίου και τις συνεχιζόμενες πιέσεις στις αγορές ομολόγων. Η υποχώρηση του πετρελαίου και οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, συμβάλλουν στον περιορισμό των φόβων για άμεση κλιμάκωση της σύγκρουσης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προϋποθέσεις για ανοδική αντίδραση, χωρίς ωστόσο να αίρει τους παράγοντες αβεβαιότητας που εξακολουθούν να επηρεάζουν τις αγορές.

Η διάσπαση της ζώνης των 2.600 μονάδων επιδείνωσε τη βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα της εγχώριας αγοράς, με την περιοχή των 2.500 μονάδων να αναδεικνύεται πλέον ως το επόμενο σημαντικό επίπεδο στήριξης. Βασική πηγή ανησυχίας παραμένει το ενεργειακό κόστος, καθώς το Brent εξακολουθεί να κινείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η διατήρηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα ενισχύει τον κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων, δημιουργώντας πρόσθετα εμπόδια στην προσπάθεια των κεντρικών τραπεζών να σταθεροποιήσουν τις τιμές.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι αγορές προεξοφλούν το ενδεχόμενο περαιτέρω σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής, γεγονός που ασκεί πιέσεις στα κρατικά ομόλογα και διατηρεί αυξημένο το κόστος δανεισμού. Στο ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον προστίθενται οι ανησυχίες για το δημόσιο χρέος και τις δημοσιονομικές προοπτικές των μεγάλων οικονομιών, με τη γαλλική κρίση να εντείνει τη νευρικότητα στις ευρωπαϊκές αγορές.

Για το Χρηματιστήριο Αθηνών, το ζητούμενο είναι εάν η ανοδική αντίδραση θα αποκτήσει διάρκεια ή θα περιοριστεί σε μια βραχυπρόθεσμη τεχνική ανάκαμψη. Η συμπεριφορά των τραπεζικών μετοχών, η δυνατότητα του Γενικού Δείκτη να ανακτήσει τις 2.600 μονάδες και η πορεία του πετρελαίου και των ομολόγων αναμένεται να αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες που θα καθορίσουν την κατεύθυνση της αγοράς.

Τέλος, σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία ΕΝ.Α. Growth της Εναλλακτικής Αγοράς της Euronext Athens και στον κλάδο «Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες» οι 4.150.000 μετοχές της Verallis, με κωδικό ΟΑΣΗΣ «VRLS» και τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης 0,95 ευρώ ανά μετοχή. Για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης, το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ±20%.

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