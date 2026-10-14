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Με συγκρατημένη αισιοδοξία αλλά και έντονη επιφυλακτικότητα διαπραγματεύεται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι επενδυτές καλούνται να σταθμίσουν τις επιπτώσεις του ενεργειακού κόστους και των γεωπολιτικών εξελίξεων, αναμένοντας παράλληλα τα κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Πάνω από τις 2.600 μονάδες κινείται ο Γενικός Δείκτης, σε μία νέα απόπειρα κατάκτησης των εν λόγω επιπέδων μετά την χθεσινή αποτυχημένη προσπάθεια.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (14/10) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,38% στις 2.608,63 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.607,46 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.620,51 μονάδες.

Παρά τη θετική εκκίνηση, τα περιθώρια για μια ουσιαστική ανοδική κίνηση παραμένουν περιορισμένα, με το Brent να διατηρείται πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι. Οι επίμονα υψηλές τιμές του πετρελαίου τροφοδοτούν ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις και ενδεχόμενη διατήρηση της περιοριστικής νομισματικής πολιτικής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το επικρατέστερο σενάριο για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά είναι η συσσώρευση, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Η κατεύθυνση των διεθνών αγορών αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του κλίματος, καθώς οι επενδυτές αποφεύγουν την ανάληψη ρίσκου ενόψει των νέων μακροοικονομικών ανακοινώσεων.

Καταλύτης για τη συνέχεια ενδέχεται να αποτελέσουν τα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό, τα οποία θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις προσδοκίες για μια λιγότερο αυστηρή στάση της Fed, εφόσον δείξουν αποκλιμάκωση των πιέσεων στις τιμές. Την ίδια ώρα, η υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών και τα ανάμεικτα οικονομικά αποτελέσματα των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα στη Wall Street.

Σε εγχώριο επίπεδο, η Ευρώπη Holdings διαπραγματεύεται σήμερα χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού 0,31 ευρώ ανά μετοχή, με νέα τιμή εκκίνησης το 1,37 ευρώ. Η Αττικές Εκδόσεις «κόβει» μέρισμα 0,02 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό: 0,019 ευρώ ανά μετοχή) και η Phoenix Vega Mezz 0,002399295 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, η Verallis διαπραγματεύεται με μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης της τιμής της μετοχής ±10%.

Μετρημένες οι κινήσεις των αγοραστών

Κέρδη +0,9% σημειώνει ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος διαπραγματεύεται στις 3.067,99 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύεται κατά +0,59% στις 6.695,46 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κινείται ανοδικά κατά +0,15% στις 3.023,34 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 12,45 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 6,37 εκατ. ευρώ αφορούν σε πακέτο της Jumbo. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 191,63 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 34 μετοχές, αρνητικό για 21 μετοχές, ενώ 13 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank ενισχύεται κατά +1,2%, η Alpha Bank κατά +0,4%, η Πειραιώς κατά +0,2% και η Εθνική κατά +0,1%. Η Optima bank κερδίζει +0,8%, ενώ αντίθετα, η CrediaBank υποχωρεί κατά -0,7% και η Τράπεζα Κύπρου κατά -0,4%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, κέρδη περίπου +1% σημειώνουν η Motor Oil, η HELLENiQ ENERGY, η Aegean και η ΔΕΗ. Από την άλλη πλευρά, η Aktor διολισθαίνει -4,6%. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Autohellas ενισχύεται κατά +1,4%, ενώ ο ΟΛΠ και ο ΟΛΘ χάνουν πάνω από -2%.

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