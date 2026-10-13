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Σε ανοδική τροχιά διατηρήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Ωστόσο, η κόπωση των αγοραστών έγινε αντιληπτή στις δημοπρασίες, με το κλείσιμο να γίνεται μακριά από τα υψηλά ημέρας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε να διατηρηθεί πάνω από τις 2.600 μονάδες, παρόλο που διαπραγματευόταν πάνω από το συγκεκριμένο ψυχολογικό όριο στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (13/10) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 4,2 μονάδες ή +0,16% και έκλεισε στις 2.598,72 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.593,73 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.617 μονάδες. Παρά το θετικό διήμερο, το ΧΑ καταγράφει απώλειες -5,1% εντός του Οκτωβρίου, ενώ φέτος «τρέχει» με ρυθμό +22,54%.

Ο τραπεζικός κλάδος έδωσε τον ανοδικό «παλμό», με την Alpha Bank να ξεχωρίζει μετά και το rebranding της τράπεζας που παρουσιάστηκε σήμερα με κεντρικό μήνυμα «Ορίζοντας ένα νέο Μαζί». Οι αγοραστές έσπευσαν επίσης στα διυλιστήρια, με την HELLENiQ ENERGY να κλείνει σε νέο ιστορικό υψηλό, αγγίζοντας για πρώτη φορά τα 19 ευρώ. Ράλι έκαναν και οι εταιρείες ύδρευσης, με την ΕΥΔΑΠ να υπερβαίνει τα 13 ευρώ έπειτα από 26 χρόνια (Μάρτιος 2000).

Θετικά πρόσημα στο ταμπλό

Κέρδη +0,6% σημείωσαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3.040,53 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +0,25% στις 6.656,36 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε πτωτικά κατά -0,18% στις 3.018,93 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 269,08 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 62,39 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 36,9 εκατ. ευρώ έκανε η Alpha Bank και ακολούθησε η Eurobank με 29,9 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 191,1 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 53 μετοχές, αρνητικό για 54, ενώ 17 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank ενισχύθηκε κατά +1,66% στα 4,294 ευρώ και ακολούθησαν η Πειραιώς (+0,39% στα 9,782 ευρώ), η Eurobank (+0,34% στα 4,46 ευρώ) και η Εθνική (+0,28% στα 16,3 ευρώ). Η Optima bank κέρδισε +1,38% στα 14,7 ευρώ, η CrediaBank +0,86% στο 0,94 ευρώ και η Τράπεζα Κύπρου +0,58% στα 10,44 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η ΕΥΔΑΠ κατέγραψε «άλμα» +7,27% και έκλεισε στα 13,28 ευρώ, σε νέο υψηλό 26 ετών (Μάρτιος 2000). Από κοντά η ΕΥΑΘ με ράλι +3,77% στα 4,4 ευρώ. Η HELLENiQ ENERGY «αναρριχήθηκε« κατά +3,41% στα 19,1 ευρώ (νέο ιστορικό ρεκόρ) και η Motor Oil ενισχύθηκε κατά +2,99% στα 68,8 ευρώ. Παράλληλα, η Cenergy κέρδισε +1,2% στα 23,7 ευρώ. Στον αντίποδα, πτώση άνω του -2% σημείωσαν η Allwyn (-2,54% στα 12,085 ευρώ) και η Metlen (-2,07% στα 48,22 ευρώ). Με απώλειες άνω του -1% ακολούθησαν ο ΟΤΕ (-1,85% στα 19,1 ευρώ), η Aktor (-1,42% στα 9,7 ευρώ), η Viohalco (-1,22% στα 16,22 ευρώ) και η Aegean (-1,18% στα 10,88 ευρώ).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, κέρδη άνω του +3% σημείωσαν η Ideal (+3,82% στα 5,44 ευρώ) και η Noval Property (+3,45% στα 2,4 ευρώ). Κατά τουλάχιστον +1% ενισχύθηκαν η Alter Ego Media (+1,55% στα 6,56 ευρώ), ο ΟΛΘ (+1,51% στα 40,4 ευρώ) και ο ΟΛΠ (+1,16% στα 43,5 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, απώλειες πέριξ του -1% κατέγραψαν η Euronext Athens (-1,89% στα 10,4 ευρώ), η Trade Estates (-1,41% στο 1,952 ευρώ), η Ελλάκτωρ (-1,41% στο 1,26 ευρώ), η Bally’s Intralot (-1% στο 1,093 ευρώ) και ο ΑΔΜΗΕ (-0,93% στα 4,28 ευρώ).

Εισαγόμενες πιέσεις στο ΧΑ

Η εγχώρια αγορά κινείται σε περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας και επενδυτικής επιφυλακτικότητας, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις εξακολουθούν να επηρεάζουν τη διάθεση ανάληψης κινδύνου. Η πορεία των τιμών του πετρελαίου, οι ανησυχίες γύρω από τις αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και η αναμονή κρίσιμων οικονομικών ανακοινώσεων από τις ΗΠΑ διαμορφώνουν ένα απαιτητικό σκηνικό.

Παρά την πρόσφατη αποκλιμάκωση, το Brent παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, διατηρώντας έντονους τους προβληματισμούς για τις πληθωριστικές πιέσεις και την πορεία των επιτοκίων. Το υψηλό ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα αβεβαιότητας για την παγκόσμια οικονομία, επηρεάζοντας τόσο τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική όσο και τις προοπτικές κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

Το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας στρέφεται σήμερα στις μεγάλες αμερικανικές τράπεζες, καθώς η JPMorgan Chase, η Citigroup, η Goldman Sachs και η Wells Fargo ανακοίνωσαν τα οικονομικά τους αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο, προσφέροντας σημαντικές ενδείξεις για την κατάσταση του τραπεζικού συστήματος και ευρύτερα της αμερικανικής οικονομίας. Παράλληλα, οι αγορές προετοιμάζονται για την ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) την Τετάρτη, η οποία αναμένεται να επηρεάσει τις εκτιμήσεις για την επόμενη κίνηση της Federal Reserve.

Στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα κατεβάσει ταχύτητα στο 1,8% τόσο το 2026 όσο και το 2027, ελαφρώς χαμηλότερα από τις προβλέψεις του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού, οι οποίες διαμορφώνονται στο 2% και 2,3%, αντίστοιχα. Η απόκλιση είναι εντονότερη στις εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό, με το ΔΝΤ να προβλέπει ότι ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή θα διαμορφωθεί στο 4,2% το 2026 και στο 3,6% το 2027, έναντι 3,6% και 2,4%, αντίστοιχα, που προβλέπει ο προϋπολογισμός. Σύμφωνα με τη Eurobank Equities, η διαφορά αποδίδεται εν μέρει στις πιο συντηρητικές παραδοχές του Ταμείου για την ενέργεια, καθώς το ΔΝΤ ενσωματώνει στις προβλέψεις του μέση τιμή πετρελαίου 95,7 δολάρια ανά βαρέλι το 2026 και 87,4 δολάρια το 2027.

Τέλος, σήμερα ξεκίνησε η δημόσια προσφορά για την είσοδο της Capital Maritime Finance στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ναυτιλιακή εταιρεία καθόρισε το εύρος τιμής διάθεσης των μετοχών της μεταξύ 7 και 7,68 ευρώ ανά μετοχή, χαμηλότερα από την ανώτατη τιμή των 7,84 ευρώ που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως. Το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοικτό για τους θεσμικούς επενδυτές έως την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η εταιρεία σχεδιάζει την έκδοση έως 42 εκατ. νέων μετοχών, με στόχο την άντληση ακαθάριστων κεφαλαίων ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ, διατηρώντας τη δυνατότητα αύξησης του ποσού έως τα 300 εκατ. ευρώ.

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