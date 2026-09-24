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Συνεδρίαση έντονων μεταβολών έλαβε σήμερα χώρα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο έκλεισε σε πτωτικό έδαφος για τρίτη συνεχόμενη μέρα. Στο πρώτο μισό των συναλλαγών οι πωλητές είχαν επιταχύνει, με αποτέλεσμα να απειληθεί το κρίσιμο όριο στήριξης των 2.600 μονάδων με πτώση έως και 1,75%. Ωστόσο, οι απώλειες περιορίστηκαν δραστικά με πρωταγωνίστριες τις τράπεζες, οι οποίες «έσβησαν» την ισχυρή ενδοσυνεδριακή πτώση τους και έκλεισαν με θετικό πρόσημο.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (24/9) ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 8,84 μονάδες ή -0,33% και έκλεισε στις 2.642,23 μονάδες. Σε περίπου 49 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.604,71 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.653,22 μονάδες. Ξεπέρασε τα 400 εκατ. ευρώ ο τζίρος. Πτώση -1,31% σημειώνει το ΧΑ εντός του Σεπτεμβρίου, με άλλες τέσσερις συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Σε +24,59% διαμορφώνεται η φετινή απόδοση.

Εντυπωσιακή ήταν η ρελάνς των τραπεζικών μετοχών, με την Alpha Bank να ξεχωρίζει καθώς κατέγραψε ισχυρή άνοδο, ενώ νωρίτερα είχε ηγηθεί των απωλειών στον κλάδο. Έντονες πιέσεις δέχθηκαν η ΔΕΗ, η Jumbo και ο ΑΔΜΗΕ. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) σημείωσε «άλμα» το οποίο συνοδεύθηκε από τέσσερα πακέτα συνολικής αξίας 9,33 εκατ. ευρώ. Στο ίδιο μήκος κύματος, η Bally’s Intralot έκανε ράλι, με πακέτα αξίας 4,29 εκατ. ευρώ να αλλάζουν «χέρια» στη μετοχή.

Κέρδη για τις τράπεζες, απώλειες για τα blue chips

Άνοδο +0,34% σημείωσαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3.158,30 μονάδες, ενώ νωρίτερα είχε φτάσει να χάνει έως -2,71%. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -0,2% στις 6.774,39 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) έχασε -0,4% στις 3.064,69 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 413,86 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 59,18 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 73,5 εκατ. ευρώ έκανε η Πειραιώς και ακολούθησε η Eurobank με 64,4 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 193,76 δισ. ευρώ. Αρνητικό ήταν το πρόσημο για 65 μετοχές, θετικό για 35, ενώ 22 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank ξεχώρισε με κέρδη +2,06% στα 4,597 ευρώ και ακολούθησε η Πειραιώς με άνοδο +0,49% στα 10,2 ευρώ. Αντίθετα, η Eurobank υποχώρησε κατά -0,62% στα 4,621 ευρώ και η Εθνική κατά -0,23% στα 17 ευρώ. Η Τράπεζα Κύπρου ενισχύθηκε κατά +0,76% στα 10,62 ευρώ, η Optima bank κινήθηκε υψηλότερα κατά +1,94% στα 14,19 ευρώ (νέο ρεκόρ), ενώ η CrediaBank έχασε -0,41% στο 0,962 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η ΔΕΗ διολίσθησε -3,04% στα 22,94 ευρώ και ακολούθησαν με πτώση άνω του -2% η Jumbo (-2,79% στα 24,4 ευρώ), η Titan (-2,35% στα 48,24 ευρώ) και η Viohalco (-2,23% στα 16,66 ευρώ). Κατά τουλάχιστον -1% υποχώρησαν η Aktor (-1,8% στα 9,8 ευρώ), η ElvalHalcor (-1,6% στα 3,69 ευρώ) και ο ΟΤΕ (-1,13% στα 19,17 ευρώ). Κοντά στο -1% έκλεισαν η ΕΥΔΑΠ (-0,98% στα 12,12 ευρώ) και η Metlen (-0,9% στα 48,38 ευρώ). Στον αντίποδα, ο ΔΑΑ κατέγραψε «άλμα» +3,58% και σταμάτησε στα 11,85 ευρώ. Άνοδο σχεδόν +1% σημείωσαν η Coca-Cola HBC (+0,98% στα 51,7 ευρώ) και η HELLENiQ ENERGY (+0,93% στα 17,45 ευρώ).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Ελλάκτωρ υποχώρησε κατά -3,05% στο 1,27 ευρώ και ακολούθησαν με απώλειες άνω του -2% ο ΑΔΜΗΕ (-2,89% στα 4,37 ευρώ), η Ideal (-2,43% στα 5,61 ευρώ), η Fourlis (-2,23% στα 3,95 ευρώ), η Σαράντης (-2,13% στα 11,96 ευρώ) και η Autohellas (-2,01% στα 10,74 ευρώ). Πάνω από -1% έχασαν η Κρι Κρι (-1,76% στα 30,7 ευρώ), η Quest (-1,52% στα 7,75 ευρώ) και η Qualco (-1,32% στα 5,97 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, η Bally’s Intralot «αναρριχήθηκε» κατά +4,38% και έκλεισε στο 1,12 ευρώ. Κέρδη άνω του +2% σημείωσαν η Alter Ego Media (+2,34% στα 6,55 ευρώ) και η Euronext Athens (+2,19% στα 9,82 ευρώ, ρεκόρ 18 ετών – Μάιος 2008).

Στο επίκεντρο τα εταιρικά μεγέθη

Στις αγορές ομολόγων και στην πορεία των τιμών πετρελαίου παραμένει στραμμένο το βλέμμα των επενδυτών, καθώς η νέα άνοδος των κρατικών αποδόσεων επαναφέρει τις ανησυχίες και επιβαρύνει το διεθνές κλίμα. Οι αναλυτές αξιολογούν, παράλληλα, τα εταιρικά αποτελέσματα και τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις των εισηγμένων, αναζητώντας επιμέρους ευκαιρίες μέσα σε ένα πιο επιφυλακτικό περιβάλλον.

Το αμερικανικό 10ετές κινείται πάνω από το επίπεδο του 5%, εξέλιξη που ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανή διατήρηση μιας πιο αυστηρής στάσης από τη Federal Reserve και περιορίζει τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου στις αγορές. Η άνοδος του κόστους δανεισμού ασκεί πιέσεις στις μετοχές, γεγονός που αποτυπώνεται με τις απώλειες τόσο στις ευρωπαϊκές αγορές όσο και στη Wall Street. Το Brent διατηρείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αυξάνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Παρά τις πιέσεις, τα αποτελέσματα εξαμήνου και οι νέες εταιρικές προβλέψεις μπορούν να λειτουργήσουν ως αντίβαρο, καθώς οδηγούν σε επιλεκτικές τοποθετήσεις σε μετοχές με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη. Τα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου ανακοίνωσαν η Jumbo, η ΕΥΔΑΠ και η Dimand πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, ενώ ακολουθούν η Aktor και η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Την Παρασκευή (25/9) σειρά έχουν ο ΟΛΘ, η ΕΥΑΘ, η Trastor ΑΕΕΑΠ, η Alpha Real Estate Services, η Flexopack, η Βιοκαρπέτ, η Εβροφάρμα, η Interlife και η Frigoglass.

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