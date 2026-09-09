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Ο χρυσός κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά σήμερα Τετάρτη, ανακάμπτοντας έπειτα από τρεις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, καθώς η εξασθένηση του δολαρίου προσέφερε στήριξη στο πολύτιμο μέταλλο, αντισταθμίζοντας τις ανησυχίες για ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Η τιμή του χρυσού ενισχύθηκε έως και 0,7%, έχοντας προηγουμένως υποχωρήσει συνολικά κατά 2,6% στις τρεις προηγούμενες συνεδριάσεις. Παράλληλα, δείκτης που παρακολουθεί την πορεία του αμερικανικού νομίσματος έχει χάσει περίπου 0,4% αυτή την εβδομάδα, καθιστώντας τον χρυσό φθηνότερο για τους αγοραστές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα.

Στο επίκεντρο των αγορών παραμένει η νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια που μετέφεραν αργό πετρέλαιο κοντά στο νησί Χαργκ, το βασικό κέντρο εξαγωγών πετρελαίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ως απάντηση σε απόπειρες πυραυλικών επιθέσεων εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου.

Η εξέλιξη αναζωπύρωσε τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης, η οποία διαρκεί ήδη αρκετούς μήνες, και έδωσε νέα ώθηση στις τιμές του πετρελαίου.

Το Brent παρέμεινε κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, ενισχύοντας τις ανησυχίες ότι η άνοδος του ενεργειακού κόστους θα μπορούσε να διατηρήσει τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα.

Ο Μανάβ Μόντι, αναλυτής εμπορευμάτων στη Motilal Oswal Financial Services, σημείωσε ότι οι υψηλότερες τιμές του αργού εντείνουν τους φόβους πως η αύξηση του ενεργειακού κόστους θα κρατήσει επίμονες τις πληθωριστικές πιέσεις. Ωστόσο, όπως επισήμανε, το δολάριο παραμένει υπό πίεση, καθώς το ιαπωνικό γεν ενισχύθηκε σε υψηλό επτά μηνών, προσφέροντας στήριξη στον χρυσό.

Η άνοδος του πετρελαίου ενισχύει παράλληλα τα επιχειρήματα υπέρ μιας πιθανής αύξησης επιτοκίων από τη Federal Reserve, λιγότερο από μία εβδομάδα πριν από τη συνεδρίαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου.

Οι επενδυτές στρέφουν τώρα την προσοχή τους στα κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που αναμένονται αυτή την εβδομάδα, αναζητώντας ενδείξεις για την επόμενη κίνηση της Fed.

Ο Αχμάντ Ασίρι, στρατηγικός αναλυτής αγορών στην Pepperstone Group, ανέφερε ότι μια χαμηλότερη από την αναμενόμενη μέτρηση του πληθωρισμού θα αποτελούσε θετική εξέλιξη για την αγορά χρυσού, καθώς θα ενίσχυε το σενάριο διατήρησης των επιτοκίων αμετάβλητων.

Αντίθετα, μια θετική έκπληξη στον πληθωρισμό θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων και να ασκήσει ισχυρές πιέσεις στο πολύτιμο μέταλλο.

Η αυστηρότερη νομισματική πολιτική λειτουργεί συνήθως αρνητικά για τον χρυσό, καθώς το πολύτιμο μέταλλο δεν προσφέρει τόκο. Οι αγορές swaps αποτιμούν αυτή τη στιγμή περίπου 60% πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων από τη Fed μέσα στον Σεπτέμβριο.

Μετά την ανάκαμψή του από επίπεδα κοντά στα 4.000 δολάρια ανά ουγκιά τον Ιούλιο, ο χρυσός έχει σταθεροποιηθεί σε ένα σχετικά στενό εύρος γύρω από τα 4.400 δολάρια, καθώς οι επενδυτές αναπροσαρμόζουν διαρκώς τις εκτιμήσεις τους για την πορεία της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής.

Παρά τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις, αρκετοί επενδυτές εξακολουθούν να εκτιμούν ότι ο χρυσός μπορεί να κινηθεί σταδιακά υψηλότερα, καθώς ανακτά τον παραδοσιακό του ρόλο ως μέσο αντιστάθμισης κινδύνου στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

«Προς το παρόν, η χαμηλής μεταβλητότητας συσσώρευση γύρω από τα 4.400 δολάρια μοιάζει περισσότερο με μια αγορά που περιμένει σαφή κατεύθυνση», ανέφερε ο Assiri, προσθέτοντας ότι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον καταλύτη για την επόμενη σημαντική κίνηση.

Στις 11:45 π.μ. ώρα Σιγκαπούρης, ο χρυσός spot ενισχυόταν κατά 0,5% στα 4.378,60 δολάρια ανά ουγκιά. Το ασήμι σημείωνε άνοδο 0,8% στα 66,298 δολάρια, η πλατίνα κέρδιζε 1%, ενώ το παλλάδιο παρέμενε αμετάβλητο. Ο Bloomberg Dollar Spot Index υποχωρούσε κατά 0,1%.

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