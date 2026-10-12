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Ανοδικά κινείται ο χρυσός, καθώς η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου περιορίζει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, ενισχύοντας τις προσδοκίες των επενδυτών ότι η Fed ενδέχεται να αποφύγει νέες αυξήσεις επιτοκίων.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου διαμορφώνεται πάνω από τα 4.200 δολάρια ανά ουγκιά, έχοντας καταγράψει άνοδο 1,3% την προηγούμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα, το Brent υποχώρησε κοντά στα 103 δολάρια το βαρέλι, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση των πιέσεων στην προσφορά και στο ενεργειακό κόστος, μετά τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε μια «ενεργειακή εκεχειρία», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πρόσθετη στήριξη στον χρυσό προσφέρει η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων μεγάλης διάρκειας. Ειδικότερα, η απόδοση του 30ετούς ομολόγου των ΗΠΑ υποχώρησε την περασμένη Παρασκευή, εξέλιξη που ευνοεί το πολύτιμο μέταλλο, καθώς αυτό δεν προσφέρει τόκο. Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα η αμερικανική αγορά κρατικών ομολόγων παραμένει κλειστή λόγω αργίας.

Σύμφωνα με τον Κρίστοφερ Γουόνγκ, αναλυτή της Oversea-Chinese Banking Corp., ο συνδυασμός χαμηλότερων αποδόσεων στα μακροπρόθεσμα ομόλογα και υποχώρησης των τιμών του πετρελαίου δημιουργεί προϋποθέσεις για μια συγκρατημένα αισιόδοξη εικόνα στην αγορά χρυσού.

«Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, ιδιαίτερα εάν συνοδευτεί από περαιτέρω πτώση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων και αποδυνάμωση του δολαρίου, θα μπορούσε να επιτρέψει στον χρυσό να συνεχίσει την ανάκαμψή του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επενδυτική ζήτηση αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα στήριξης των τιμών τις τελευταίες ημέρες. Τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) που επενδύουν σε φυσικό χρυσό αύξησαν τα αποθέματά τους την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ η κεντρική τράπεζα της Κίνας έχει επιταχύνει τις αγορές του πολύτιμου μετάλλου.

Παρά την πρόσφατη ανάκαμψη, πάντως, ο χρυσός εξακολουθεί να καταγράφει απώλειες περίπου 20% από την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Οι διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή έχουν διατηρήσει αυξημένους τους πληθωριστικούς κινδύνους, ωθώντας ορισμένες κεντρικές τράπεζες σε αυστηρότερη νομισματική πολιτική.

Η εξέλιξη αυτή έχει λειτουργήσει αρνητικά για τον χρυσό, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια και οι αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων καθιστούν λιγότερο ελκυστική την κατοχή ενός περιουσιακού στοιχείου που δεν αποφέρει τόκο.

Στο επίκεντρο ο πληθωρισμός και οι δηλώσεις της Fed

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που αναμένονται την Τετάρτη, καθώς θα προσφέρουν σαφέστερες ενδείξεις για την πορεία των τιμών και τις επόμενες κινήσεις της Fed.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η προγραμματισμένη εμφάνιση του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, την Πέμπτη, σε συζήτηση στο πλαίσιο της ετήσιας συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Μπανγκόκ.

Οι τοποθετήσεις του αναμένεται να δώσουν πρόσθετα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο η αμερικανική κεντρική τράπεζα αξιολογεί τις πληθωριστικές πιέσεις και τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης οι ομιλίες δύο ακόμη αξιωματούχων της Fed, του διοικητή Κρίστοφερ Γουόλερ και της προέδρου της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ.

Στις συναλλαγές της Δευτέρας, η τιμή spot του χρυσού ενισχυόταν κατά 0,3%, στα 4.206,86 δολάρια ανά ουγκιά.

Το ασήμι σημείωνε άνοδο 0,5%, στα 61,12 δολάρια ανά ουγκιά, ενώ κέρδη κατέγραφαν επίσης η πλατίνα και το παλλάδιο.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot υποχωρούσε κατά 0,1%, προσφέροντας πρόσθετη στήριξη στα πολύτιμα μέταλλα.

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