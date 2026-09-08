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Οι πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων έχουν χάσει περισσότερα από 3,63 δισ. δολάρια από κυβερνοεπιθέσεις και κλοπές ψηφιακών κλειδιών, παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των κεφαλαίων που εκλάπησαν αφορούσε συστήματα τα οποία είχαν προηγουμένως περάσει από ανεξάρτητους ελέγχους ασφαλείας.

Τα στοιχεία προκύπτουν από έκθεση της CoinGecko, η οποία καταγράφει τις επιθέσεις στον κλάδο από τον Ιανουάριο του 2025 έως τον Ιούλιο του 2026 και αναδεικνύει τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στην προστασία των crypto πλατφορμών.

Σύμφωνα με την έκθεση, περίπου το 88% των κεφαλαίων που εκλάπησαν και σχεδόν το 60% των πλατφορμών που επλήγησαν είχαν ολοκληρώσει ανεξάρτητους ελέγχους ασφαλείας. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι οι παραδοσιακοί έλεγχοι από μόνοι τους δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των ολοένα πιο σύνθετων κυβερνοαπειλών.

Η CoinGecko επισημαίνει ότι οι περισσότερες επιθέσεις στόχευσαν σε σημεία τα οποία συνήθως δεν καλύπτονται από τους τυπικούς ελέγχους ασφαλείας, επιτρέποντας στους δράστες να εκμεταλλευτούν αδυναμίες πέρα από το πεδίο των καθιερωμένων audits.

Τη μεγαλύτερη ζημιά υπέστη η Bybit, μετά την κλοπή περίπου 1,4 δισ. δολαρίων τον Φεβρουάριο του 2025, η οποία αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις στην ιστορία της αγοράς κρυπτονομισμάτων. Η Elliptic είχε αποδώσει την επίθεση στη Βόρεια Κορέα.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η KelpDao, με απώλειες ύψους 292 εκατ. δολαρίων, ενώ ακολούθησε η Drift Protocol, από την οποία εκλάπησαν κεφάλαια αξίας 285 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με την έκθεση.

Οι Bybit, KelpDao και Drift Protocol δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του CNBC για σχολιασμό.

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