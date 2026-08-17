Χρηματιστήριο: Βγάζει άμυνα απέναντι στο profit taking – Ποιες μετοχές βρίσκονται στο επίκεντρο (upd)

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(Last update: 14:00)

Αντίδραση βγάζουν οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά το νωθρό ξεκίνημα που οφείλεται σε διορθωτικές κινήσεις λόγω των κερδών της περασμένης -τέταρτης σερί ανοδικής- εβδομάδας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να διατηρείται κοντά στα φετινά ρεκόρ του.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (17/8) ο ΓΔ ενισχύεται οριακά κατά +0,06% και διαπραγματεύεται στις 2.624,88 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.603,81 (χαμηλό ημέρας) και των 2.625,19 μονάδων (υψηλό ημέρας).

Ήπια ανοδικές τάσεις καταγράφουν τα διεθνή χρηματιστήρια, καθώς τα υποτονικά στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τη συνεχή υποχώρηση του πληθωρισμού, περιορίζουν τις προβλέψεις για νέες αυξήσεις επιτοκίων από την Federal Reserve.

Στη εγχώρια αγορά, η θετική δυναμική εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί. Ο τραπεζικός κλάδος παραμένει ο βασικός πυλώνας της επιδιωκόμενης ανοδικής κίνησης, ενώ αυξημένο ενδιαφέρον προσελκύει και ο τομέας της ενέργειας, ο οποίος εξελίσσεται σε δεύτερο ισχυρό πόλο επενδυτικής δραστηριότητας.

Στο επίκεντρο της προσοχής τίθεται πλέον η Motor Oil, εν όψει της ανακοίνωσης των οικονομικών της αποτελεσμάτων για το πρώτο εξάμηνο του 2026, την Τετάρτη 26 Αυγούστου. Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι η ανοδική πορεία των μετοχών του κλάδου των διυλιστηρίων είχε λειτουργήσει ως «ανάχωμα» στις πιέσεις για κατοχύρωση κερδών (profit taking) κατά τις προηγούμενες συνεδριάσεις.

Παράλληλα, οι επιλεκτικές αγοραστικές τοποθετήσεις και η κυκλική εναλλαγή ενδιαφέροντος (rotation) μεταξύ των μετοχών απορροφούν τις διορθωτικές τάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο Γενικός Δείκτης προετοιμάζεται για τη δοκιμασία της διάσπασης του υψηλού 17 ετών στις 2.628 μονάδες, θέτοντας ως επόμενο στόχο την περιοχή των 2.640 – 2.650 μονάδων.

Η προσοχή στρέφεται επίσης στην Bally’s Intralot, καθώς ανακοίνωσε τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου πριν την έναρξη των συναλλαγών. Τα έσοδα του ομίλου ανήλθαν στα 544,2 εκατ. ευρώ και το προσαρμοσμένο EBITDA στα 184,8 εκατ. ευρώ.

Η Real Consulting διαπραγματεύεται σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,1 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,095 ευρώ ανά μετοχή). Η πληρωμή του μερίσματος έχει προγραμματιστεί για τις 24 Αυγούστου.

Την ερχόμενη Παρασκευή 21 Αυγούστου αναμένεται η ανακοίνωση της τελευταίας εξαμηνιαίας αναδιάρθρωσης των δεικτών του οίκου FTSE Russell υπό το υφιστάμενο καθεστώς των αναδυόμενων αγορών (emerging markets). Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα πυροδοτήσει σημαντική αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια των δημοπρασιών.

Παράλληλα, το χρονοδιάγραμμα του οίκου ορίζει την 21η Σεπτεμβρίου ως την επίσημη ημερομηνία εφαρμογής (effective date) της αναβάθμισης της εγχώριας αγοράς στο καθεστώς των αναπτυγμένων αγορών (developed markets). Οι σχετικές επενδυτικές εκροές και εισροές (rebalancing flows) αναμένεται να ολοκληρωθούν στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου.

Μοιρασμένα τα πρόσημα στο ταμπλό

Άνοδο +0,08% καταγράφουν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 3.080,13 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύεται οριακά κατά +0,01% στις 6.706,69 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) χάνει -0,23% στις 3.141,01 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 105,24 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 34,8 εκατ. ευρώ αφορούν σε πακέτα. Τζίρο 34 εκατ. ευρώ κάνει η Eurobank, με τα 29,3 εκατ. ευρώ να αφορούν σε mega πακέτο 6,5 εκατ. τεμαχίων. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 190,18 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 47 μετοχές, αρνητικό για 53, ενώ 18 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank χάνει -1,6%, η Eurobank -0,3%, η ΕΤΕ διατηρείται αμετάβλητη, ενώ η Πειραιώς ενισχύεται κατά +1,3% και επιστρέφει πάνω από τα 10 ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο προς νέα υψηλά 5ετίας (Μάρτιος 2021). Η CrediaBank υποχωρεί κατά -0,4%, η Optima bank κατά -0,3%, ενώ η Τράπεζα Κύπρου κερδίζει +0,5%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Lamda Development ξεχωρίζει με άνοδο +3,5%. Με κέρδη άνω του +1% ακολουθούν η ΔΕΗ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Viohalco και η ElvalHalcor. Τις κορυφές τους διευρύνουν τα διυλιστήρια, με τη Motor Oil να ενισχύεται κατά +0,9% στα 55,6 ευρώ (νέο ιστορικό υψηλό) και την HELLENiQ ENERGY να κερδίζει +0,7% κοντά στα 14,7 ευρώ (ρεκόρ 26 ετών – Ιανουάριος 2000). Από την άλλη πλευρά, πάνω από -1% χάνουν η Aktor, η Coca-Cola HBC, η Cenergy, η Aegean και ο ΔΑΑ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Fourlis κινείται ανοδικά κατά +2,4% και έπονται με κέρδη άνω του +1% η Intracom Holdings και η Euronext Athens. Στον αντίποδα, κατά τουλάχιστον -1% υποχωρούν η Bally’s Intralot, η Qualco, η Σαράντης, η Ideal και η Trade Estates.