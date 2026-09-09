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Νέα πτώση σημειώνουν οι βασικοί δείκτες της Wall Street, καθώς η αλματώδης αύξηση των τιμών του πετρελαίου πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι αναζωπυρώνει τους φόβους για επίμονο πληθωρισμό. Το επενδυτικό περιβάλλον επιβαρύνεται δραματικά από την επικίνδυνη κλιμάκωση της πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία εισέρχεται πλέον στον έβδομο μήνα της, ελλοχεύοντας τον κίνδυνο μίας γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης ο Dow Jones υποχωρεί κατά 0,61% και διαπραγματεύεται στις 52.461,59 μονάδες. Ο S&P 500 κινείται πτωτικά κατά 0,26% στις 7.653,56 μονάδες και ο Nasdaq καταγράφει απώλειες 0,33% στις 26.334,96 μονάδες.

Η νέα έξαρση της γεωπολιτικής έντασης, κατά την οποία αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν ιρανικά δεξαμενόπλοια σε απάντηση πυραυλικών επιθέσεων και η Τεχεράνη προειδοποίησε για αντίποινα στον Περσικό Κόλπο, ώθησε το αργό τύπου Brent σε άνοδο άνω του 2%, ξεπερνώντας τα 100 δολάρια για πρώτη φορά από τον περασμένο Ιούλιο. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προσθέσει νέες πιέσεις στις αμερικανικές μετοχές, οι οποίες ξεκίνησαν τη σύντομη εβδομάδα διαπραγμάτευσης -λόγω της προχθεσινής αργίας της Labor Day– με αισθητές απώλειες, παρασύροντας χθες τον Dow Jones στη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων εβδομάδων.

Η «εκτίναξη» των ενεργειακών τιμών επιτείνει την αβεβαιότητα ενόψει της δημοσιοποίησης των στοιχείων για τον δείκτη τιμών καταναλωτή και τον δείκτη τιμών παραγωγού στις ΗΠΑ. Παράλληλα, η ξεκάθαρη προσήλωση του προέδρου της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, στον έλεγχο των τιμών έχει ενισχύσει τις προσδοκίες των αναλυτών για μία νέα σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής. Τα στοιχεία της αγοράς παραγώγων αποτυπώνουν πλέον πιθανότητα άνω του 60% για μία αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ αντίστοιχο κύμα αυξήσεων προεξοφλείται για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Αγγλίας.

Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις των αμερικανικών τίτλων σημειώνουν άνοδο, με την απόδοση του 10ετούς να προσεγγίζει το 4,8% και του 2ετούς να σπεύδει σε πολυετή υψηλά. Οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής ενόψει των ανακοινώσεων του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ σχετικά με το μέγεθος των σχεδιαζόμενων επαναγορών μακροπρόθεσμων ομολόγων, μια κίνηση του αρμόδιου υπουργού Σκοτ Μπέσεντ που αποσκοπεί στη συγκράτηση του κόστους δανεισμού του αμερικανικού δημοσίου.

Στο ταμπλό, ο τεχνολογικός τομέας δέχεται ισχυρές πιέσεις, βάζοντας τέλος στο ανοδικό σερί των προηγούμενων ημερών. Οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών, όπως η Intel, η Arm Holdings και η Nvidia, υποχωρούν καθώς η επενδυτική κοινότητα εκφράζει σκεπτικισμό για την ανθεκτικότητα του ράλι της τεχνητής νοημοσύνης και τις αλληλεπικαλυπτόμενες χρηματοδοτήσεις μεταξύ των πρωταγωνιστών του κλάδου.

Στον αντίποδα, διαφοροποίηση καταγράφεται σε μεμονωμένους τίτλους λόγω επιχειρηματικών εξελίξεων. Η μετοχή της Meta σημειώνει αισθητή άνοδο άνω του 4% μετά την παρουσίαση ενός νέου αυτόνομου ψηφιακού βοηθού τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η Dow Inc. ενισχύεται στον απόηχο πληροφοριών που τη φέρουν να εξετάζει την αποχώρησή της από τη γιγαντιαία κοινοπραξία στον κλάδο των χημικών με τη Saudi Aramco.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι ο συνδυασμός των γεωπολιτικών αναταράξεων, της εποχικής αδυναμίας που χαρακτηρίζει τον Σεπτέμβριο και της πολιτικής αβεβαιότητας ενόψει των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών αυξάνει τις πιθανότητες για μια ευρύτερη διόρθωση έως και 10% στις αμερικανικές μετοχές κατά το αμέσως επόμενο διάστημα.

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