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Με θετικά πρόσημα κινούνται οι περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές, καθώς η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, μετά την επανεκκίνηση κρίσιμου αγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις διπλωματικές κινήσεις για τον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν, περιορίζει τις ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος και τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,21% στις 644,10 μονάδες, ενώ στη Φρανκφούρτη ο DAX σημειώνει άνοδο 0,07% στις 25.596,08 μονάδες. Στο Παρίσι, ο CAC 40 κερδίζει 0,34% στις 8.182,98 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,35% στις 10.745,65 μονάδες. Στο Μιλάνο, ο FTSE MIB καταγράφει άνοδο 0,34% στις 52.275,35 μονάδες. Εξαίρεση αποτελεί η Μαδρίτη, όπου ο IBEX 35 υποχωρεί οριακά κατά 0,02% στις 19.751,10 μονάδες.

Νωρίτερα, ο Stoxx 600 είχε καταγράψει άνοδο έως και 0,4%, προσεγγίζοντας υψηλά δύο εβδομάδων, καθώς η υποχώρηση του αργού πετρελαίου περιόρισε τις ανησυχίες των επενδυτών για τις επιπτώσεις του αυξημένου ενεργειακού κόστους στην κερδοφορία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Κάτω από τα 100 δολάρια το Brent

Βασικός καταλύτης για το κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές είναι οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας, μετά την επανεκκίνηση από τη Σαουδική Αραβία του μήκους 1.200 χιλιομέτρων αγωγού East-West, ο οποίος είχε τεθεί εκτός λειτουργίας έπειτα από πρόσφατες επιθέσεις με drones.

Η εξέλιξη δημιουργεί προοπτικές επανέναρξης των φορτώσεων αργού από το στρατηγικής σημασίας λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, προσφέροντας εναλλακτική οδό στις πετρελαϊκές ροές που έχουν επηρεαστεί από τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια στιγμή, τα futures του Brent υποχώρησαν κάτω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες διπλωματικές κινήσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι μια συμφωνία με το Ιράν βρίσκεται πιο κοντά, επικαλούμενος τις πολύωρες επαφές μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Η ιρανική πλευρά, ωστόσο, εξακολουθεί να θέτει όρους για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μεταξύ των οποίων την άρση των αμερικανικών κυρώσεων και του ναυτικού αποκλεισμού.

Ο Πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν αναμένεται να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αργότερα την Τετάρτη, με τις αγορές να αναζητούν ενδείξεις για την επόμενη φάση των διπλωματικών επαφών.

Η προοπτική αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και η πτώση των τιμών του πετρελαίου προσφέρουν άμεση ανακούφιση κυρίως στις ευρωπαϊκές εταιρείες με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση, οι οποίες έχουν βρεθεί υπό πίεση από την άνοδο του κόστους το προηγούμενο διάστημα.

Στην Ουάσιγκτον ο Σι Τζινπίνγκ

Στο θετικό κλίμα συμβάλλει και η επικείμενη άφιξη του Προέδρου της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον, όπου αναμένεται να έχει υψηλού επιπέδου συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Σι στην αμερικανική πρωτεύουσα εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Οι επενδυτές παρακολουθούν τη συνάντηση αναζητώντας ενδείξεις ότι οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου θα μπορούσαν να παρατείνουν την εκεχειρία στο μέτωπο των δασμών, αλλά και να διερευνήσουν πεδία συνεργασίας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Παραμένει ο κίνδυνος από το φυσικό αέριο

Παρά την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, οι επενδυτές εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά την πορεία του φυσικού αερίου.

Τα χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων δημιουργούν τον κίνδυνο νέων ανοδικών πιέσεων στο ενεργειακό κόστος κατά τη διάρκεια του χειμώνα και, κατ’ επέκταση, στον πληθωρισμό – έναν κίνδυνο που έχει επισημάνει επανειλημμένα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η προσοχή στις ευρωπαϊκές αγορές στρέφεται πλέον και στα προκαταρκτικά στοιχεία των δεικτών PMI της Ευρωζώνης για τον Σεπτέμβριο, τα οποία αναμένονται αργότερα μέσα στην ημέρα.

Οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για το κατά πόσο η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα, ιδιαίτερα σε Γερμανία και Γαλλία, αντέχει στις πρόσφατες αυξήσεις του ενεργειακού κόστους και στη σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής. Μια αρνητική έκπληξη στα στοιχεία θα μπορούσε να ασκήσει νέες πιέσεις στις αποτιμήσεις των ευρωπαϊκών μετοχών.

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