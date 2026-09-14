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Με απώλειες κινούνται οι περισσότερες ασιατικές αγορές, με τις ισχυρότερες πιέσεις να καταγράφονται στη Νότια Κορέα, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις νέες ανησυχίες γύρω από την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης και την πιθανότητα επιβράδυνσης της ανάπτυξης των ισχυρότερων μοντέλων AI. Την ίδια ώρα, η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή επιβαρύνει περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα.

Ο Kospi στη Νότια Κορέα υποχωρεί 3,45% στις 6.671,64 μονάδες, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των βασικών ασιατικών δεικτών, ενώ στην Ιαπωνία ο Nikkei 225 χάνει 0,70% στις 63.563,41 μονάδες.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite υποχωρεί 0,19% στις 3.880,56 μονάδες, ενώ στην Ινδία ο Sensex χάνει 0,16% στις 74.781,76 μονάδες. Στον αντίποδα, ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ ενισχύεται κατά 0,36% στις 24.895,34 μονάδες, ενώ αντίστοιχη άνοδο 0,36% σημειώνει ο δείκτης της Σιγκαπούρης, στις 5.716,22 μονάδες.

Οι πιέσεις στις αγορές συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους κινητήρες του χρηματιστηριακού ράλι και των τεράστιων επενδύσεων σε τεχνολογικές υποδομές.

Οι ανησυχίες για την AI πιέζουν τις αγορές

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε το Σάββατο ότι η εταιρεία δεν πρόκειται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο φέτος, χαρακτηρίζοντας μια IPO στην παρούσα συγκυρία «κακώς επιλεγμένη» κίνηση.

Η τοποθέτηση έρχεται μόλις έναν μήνα μετά τη δήλωση της οικονομικής διευθύντριας της OpenAI, Σάρα Φράιαρ, ότι η εταιρεία θα έχει εισαχθεί στο χρηματιστήριο το αργότερο έως το 2027.

Την ίδια στιγμή, ο διευθύνων σύμβουλος της ανταγωνίστριας Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, υποστήριξε σε κείμενό του το Σάββατο ότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να επιβραδύνουν τον ρυθμό ανάπτυξης των ισχυρότερων μοντέλων τους λόγω των κινδύνων για την ασφάλεια.

Μιλώντας στο CBS News την Κυριακή, ο Αμοντέι σημείωσε ότι το «δυσκολότερο δίλημμα» μιας τέτοιας πρότασης είναι το τι θα συμβεί εάν η Κίνα δεν ακολουθήσει αντίστοιχη πορεία.

Οι τελευταίες εξελίξεις δημιουργούν νέα ερωτήματα για το επενδυτικό αφήγημα γύρω από την AI. Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει οδηγήσει τις χρηματιστηριακές αγορές σε νέα υψηλά και έχει προκαλέσει ένα τεράστιο κύμα εταιρικών επενδύσεων σε τεχνολογικές υποδομές.

Ωστόσο, οι συζητήσεις για επιβράδυνση της ανάπτυξης των προηγμένων μοντέλων και οι αλλαγές στα σχέδια για μεγάλες IPO δημιουργούν αβεβαιότητα ως προς το μέγεθος των οικονομικών και χρηματιστηριακών οφελών που μπορεί τελικά να προκύψουν από την AI.

Πτωτικά τα futures της Wall Street

Οι ανησυχίες περνούν και στη Wall Street, με τα αμερικανικά χρηματιστηριακά συμβόλαια να κινούνται πτωτικά πριν από το άνοιγμα της συνεδρίασης.

Τα futures του S&P 500 υποχωρούν κατά 0,5%, ενώ μεγαλύτερες είναι οι απώλειες στα συμβόλαια του τεχνολογικού Nasdaq 100, τα οποία χάνουν 1,2%. Τα futures του Dow Jones υποχωρούν κατά περίπου 50 μονάδες ή 0,1%.

Νέο ράλι στο πετρέλαιο

Πρόσθετη πίεση στις αγορές ασκεί η νέα άνοδος του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και τους αυξανόμενους κινδύνους για την παγκόσμια ενεργειακή προσφορά.

Το ράλι του πετρελαίου είχε επιβαρύνει και την προηγούμενη εβδομάδα τους τρεις βασικούς δείκτες της Wall Street. Ο Dow Jones υποχώρησε 1,6%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του από τον Μάρτιο, ενώ ο S&P 500 έχασε περίπου 0,8% και ο Nasdaq Composite 0,7%.

Στο επίκεντρο η Fed

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται παράλληλα στη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve αυτή την εβδομάδα.

Οι traders στα futures των Fed Funds αποτιμούν πιθανότητα περίπου 86% για αύξηση των επιτοκίων, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

«Η επενδυτική στρατηγική από εδώ και πέρα εξαρτάται από το εάν οι αυξήσεις επιτοκίων της Fed ή τα μακροπρόθεσμα επιτόκια θα αποτελέσουν τον κυρίαρχο παράγοντα στο σημερινό περιβάλλον αυστηρότερων χρηματοπιστωτικών συνθηκών», δήλωσε η Τζούλια Χέρμαν, global market strategist στη New York Life Investment Management.

Για τη Δευτέρα δεν αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων ή μακροοικονομικών στοιχείων, αφήνοντας τις εξελίξεις γύρω από την AI, το πετρέλαιο και τις προσδοκίες για τη Fed στο επίκεντρο των αγορών.

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