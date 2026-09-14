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Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν άνω του 3% στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας στην Ασία, καθώς οι συνεχιζόμενες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή και η αναβολή μιας κρίσιμης συνάντησης μεταξύ των κρατών του Κόλπου και του Ιράν ενίσχυσαν τους φόβους για σοβαρές και παρατεταμένες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά.

Στη συνέχεια τα δύο βασικά συμβόλαια περιόρισαν μέρος των αρχικών κερδών τους. Ωστόσο, στις τελευταίες ενδείξεις της αγοράς, το WTI βρισκόταν στα 103,2 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 3,17%, ενώ το Brent στα 107,8 δολάρια, ενισχυμένο κατά 3,07%.

Η νέα άνοδος έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά επιχειρεί να αποτιμήσει έναν ολοένα μεγαλύτερο κίνδυνο για τις ενεργειακές ροές από τη Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον όχι μόνο τα Στενά του Ορμούζ, αλλά και οι εναλλακτικές οδοί εξαγωγής πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία.

Νέα κλιμάκωση με επιθέσεις των Χούθι

Το Σαββατοκύριακο, οι Χούθι υποστήριξαν ότι εξαπέλυσαν μεγάλης κλίμακας επίθεση με πυραύλους και drones εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, αναφέροντας ότι έπληξαν στρατιωτική βάση στη Σαρούρα.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας δεν επιβεβαίωσαν τη συγκεκριμένη επίθεση. Ωστόσο, οι σαουδαραβικές αρχές ανέφεραν ξεχωριστά ότι βλήμα έπεσε στην περιοχή Τζιζάν.

Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο στην κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και δυνάμεων που υποστηρίζονται από το Ιράν. Είχε προηγηθεί την περασμένη εβδομάδα επίθεση με drones στον πετρελαιαγωγό East-West της Σαουδικής Αραβίας, η οποία, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, πραγματοποιήθηκε από το έδαφος του Ιράκ.

Την ίδια στιγμή, η βρετανική υπηρεσία UKMTO εξέδωσε προειδοποίηση σύμφωνα με την οποία πλοίο που βρισκόταν στα Στενά του Ορμούζ χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα.

Αργότερα, το Associated Press μετέδωσε ότι ένα ιρανικό φορτηγό πλοίο επλήγη νωρίς την Κυριακή ανοικτά του νησιού Κεσμ, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές εάν πρόκειται για το ίδιο περιστατικό.

Αναβλήθηκε η κρίσιμη συνάντηση Κόλπου – Ιράν

Πρόσθετη ώθηση στις τιμές του πετρελαίου έδωσε η είδηση ότι αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα Δευτέρα συνάντηση μεταξύ των κρατών του Κόλπου και του Ιράν, περιορίζοντας τις προσδοκίες για άμεση διπλωματική αποκλιμάκωση.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσαΐντι, ανακοίνωσε ότι η συνάντηση αναβλήθηκε λόγω έλλειψης συναίνεσης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Οι συνομιλίες επρόκειτο να επικεντρωθούν σε μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για την προσωρινή διαχείριση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η συνάντηση θα είχε ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς θα ήταν η πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου που οι κορυφαίοι διπλωμάτες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) θα κάθονταν συλλογικά στο ίδιο τραπέζι με τους Ιρανούς ομολόγους τους.

Στο επίκεντρο ο East-West Pipeline

Οι τελευταίες εξελίξεις έρχονται να προστεθούν στις ήδη έντονες ανησυχίες που είχε προκαλέσει στην αγορά η διακοπή λειτουργίας του σαουδαραβικού East-West Pipeline, ενός από τα σημαντικότερα δίκτυα μεταφοράς αργού της περιοχής.

Μετά τις επιθέσεις της προηγούμενης εβδομάδας, η Σαουδική Αραβία αναγκάστηκε να κλείσει αυτή την κρίσιμη εναλλακτική οδό εξαγωγής πετρελαίου.

Οι traders ανησυχούν πλέον ότι ποσότητες που αντιστοιχούν έως και στο 4% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο, εάν ο αγωγός δεν επανέλθει σε λειτουργία μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η έκταση των ζημιών παραμένει ασαφής. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πολλαπλοί σταθμοί άντλησης επλήγησαν από drones που φέρεται να εκτοξεύθηκαν από το Ιράκ.

Ο East-West Pipeline έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη στρατηγική σημασία λόγω των προβλημάτων στα Στενά του Ορμούζ, καθώς προσφέρει στη Σαουδική Αραβία τη δυνατότητα να μεταφέρει αργό προς τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, παρακάμπτοντας τον Περσικό Κόλπο.

Νέα απειλή και στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Ωστόσο, οι κίνδυνοι για τις σαουδαραβικές εξαγωγές δεν περιορίζονται πλέον στον αγωγό και στα Στενά του Ορμούζ. Η προέλαση των Χούθι στην Υεμένη αυξάνει τις ανησυχίες και για την ασφάλεια του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, της στρατηγικής θαλάσσιας διόδου που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν.

Την περασμένη εβδομάδα οι Χούθι έφτασαν στο στρατηγικής σημασίας νησί Περίμ, εξέλιξη που θα μπορούσε να τους επιτρέψει να παρακολουθούν στενότερα τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή και, δυνητικά, να τοποθετήσουν νάρκες στη θαλάσσια οδό.

Η εξέλιξη ενισχύει τους φόβους ότι οι εναλλακτικές διαδρομές που χρησιμοποιούνται για να παρακαμφθούν τα προβλήματα στον Περσικό Κόλπο μπορεί να βρεθούν και αυτές υπό πίεση.

Ανοδικό το σκηνικό για το πετρέλαιο

Με τη διπλωματία να συναντά εμπόδια, τις στρατιωτικές επιθέσεις να συνεχίζονται και την αβεβαιότητα για τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή να αυξάνεται, οι συνθήκες στην αγορά γίνονται ολοένα περισσότερο ανοδικές για τις τιμές.

Μια γρήγορη αποκατάσταση της λειτουργίας του East-West Pipeline από τη Σαουδική Αραβία, σε συνδυασμό με τον επαναπρογραμματισμό των συνομιλιών μεταξύ των χωρών του Κόλπου και του Ιράν, θα μπορούσε να περιορίσει μέρος των πιέσεων.

Μέχρι όμως να υπάρξει σαφέστερη εικόνα για το πόσο πετρέλαιο θα μπορεί να εξαχθεί από την περιοχή τις επόμενες εβδομάδες, η αγορά αναμένεται να συνεχίσει να ενσωματώνει ένα αυξημένο γεωπολιτικό premium στις τιμές του αργού.

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