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Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια υποχώρησαν από τα αρχικά τους κέρδη στη συνεδρίαση της Τετάρτης, περνώντας σε αρνητικό έδαφος, καθώς οι δηλώσεις κλιμάκωσης από την Τεχεράνη ανέκοψαν τη δυναμική που είχε δημιουργηθεί από την προσωρινή αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 διολίσθησε 0,44% στις 639,92 μονάδες, αφού νωρίτερα στη συνεδρίαση είχε ενισχυθεί έως και 0,4%, απομακρυνόμενος από τα υψηλά σχεδόν δύο εβδομάδων που είχε αγγίξει.

Μάλιστα, με την πορεία αυτή κινδυνεύει πλέον να διακόψει ένα σερί πέντε συνεχόμενων ανοδικών μηνών, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με την άνοδο των κρατικών αποδόσεων, τις έντονες διακυμάνσεις στις ενεργειακές τιμές αλλά και την προοπτική νέων αυξήσεων επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX σημείωσε πτώση 0,66% στις 25.410 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 έχασε 0,39% στις 8.123 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρέθηκε οριακά σε αρνητικό έδαφος στο -0,03% και τις 10.705 μονάδες.

Στην περιφέρεια ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε κάμψη 0,21% στις 51.987 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.632 μονάδες μειωμένος κατά 0,62%.

Η απότομη αλλαγή κλίματος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ήρθε μετά από μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, η οποία απέρριψε τη ρητορική του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο «εξάλειψης» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Al Jazeera που επικαλέστηκε το πρακτορείο Mehr, η στρατιωτική ηγεσία του Ιράν προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη είναι πλήρως προετοιμασμένη να πραγματοποιήσει «συντριπτικά, πιο σοβαρά και λιγότερο προβλέψιμα» πλήγματα εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων σε περίπτωση νέας επιθετικής ενέργειας.

Το Γενικό Επιτελείο του Ιράν κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι χρησιμοποίησε το βήμα του ΟΗΕ για να δικαιολογήσει «παράνομη επιθετικότητα», υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις του αποδεικνύουν τη «στρατηγική αδιέξοδη κατάσταση» και τη «στρατηγική απελπισία» των ΗΠΑ στην εκστρατεία τους κατά του ιρανικού λαού.

Η γεωπολιτική ένταση επισκίασε τα ισχυρά οικονομικά στοιχεία της ημέρας.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία του δείκτη PMI για την Ευρωζώνη έδειξαν ότι η δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα επιταχύνθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων άνω των τριών ετών, στις 52,0 μονάδες, από 51,7 τον προηγούμενο μήνα, διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων για έντονη επιβράδυνση με χαρακτηριστικά στασιμοπληθωρισμού.

Ωστόσο, αντί τα στοιχεία να καθησυχάσουν τις αγορές, ενίσχυσαν τις ανησυχίες ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έχει τα περιθώρια να διατηρήσει πιο αυστηρή τη νομισματική πολιτική για μεγαλύτερο διάστημα, προκειμένου να εστιάσει στον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων που συνδέονται με την ενέργεια.

Το πιο «σκληρό» οικονομικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εντάσεις, περιόρισε την ανακούφιση που είχε προκαλέσει νωρίτερα η επανεκκίνηση του πετρελαιαγωγού Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, μήκους 1.200 χιλιομέτρων, μετά τις ζημιές που υπέστη από επίθεση με ιρανικά drones.

Μάλιστα, στις αγορές των commodities οι πετρελαϊκές τιμές επανήλθαν σε ανοδική πορεία πάνω από το όριο των 100 δολαρίων, μετά από ένα πενθήμερο καθοδικό σερί.

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης η προθεσμιακή τιμή του Brent εκτινάχθηκε κατά 3,42% στα 102,61 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI ανέβηκε στα 02,46 δολάρια το βαρέλι. Αν και αμφότεροι οι δείκτες παραμένουν σε αρνητικό έδαφος για την εβδομάδα, με το αμερικανικό αργό να έχει χάσει πάνω από 8% και το Brent περίπου 2%.

Την ίδια ώρα ο χρυσός σημείωσε απώλειες άνω του 1% με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να πέφτει 1,38% στα 4.316 δολάρια την ουγγιά.

Στην αγορά συναλλάγματος, o δείκτης δολαρίου ενισχύθηκε στα 101,09, ήτοι σε υψηλά οκτώ εβδομάδων, και η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου κινήθηκε στο 1,1391 με το ευρωπαϊκό νόμισμα να πέφτει περίπου 0,50%.

«Αυτό που οδηγεί το δολάριο υψηλότερα είναι η συνέχεια της ανοδικής κίνησης μετά την επιθετική αύξηση επιτοκίων από τη Fed την περασμένη εβδομάδα, η οποία έδωσε στο αμερικανικό νόμισμα νέα δυναμική. Αυτή την εβδομάδα δεν υπήρχαν πολλά οικονομικά στοιχεία, ούτε δεδομένα με ιδιαίτερη σημασία για τη νομισματική πολιτική, όμως αυτό που είχε ενδιαφέρον ήταν οι δηλώσεις των αξιωματούχων της Fed. Ουσιαστικά όλοι κινούνται στην ίδια γραμμή, δείχνοντας ότι έρχονται περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων» σχολίασε ο Έλίας Χαντάντ, επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής αγορών στην Brown Brothers Harriman.

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