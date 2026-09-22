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Ανοδικά κινήθηκαν τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της Τρίτης, διευρύνοντας τα χθεσινά τους κέρδη, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις πιθανότητες διπλωματικών εξελίξεων στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ κυρίως στο ζήτημα του Ιράν, ενώ παράλληλα στρέφουν την προσοχή τους στην κρίσιμη σύνοδο ΗΠΑ – Κίνας στην Ουάσιγκτον.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,13% στις 642,78 μονάδες, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία μετά το άλμα 1% της Δευτέρας, που αποτέλεσε την καλύτερη ημερήσια επίδοσή του από τις αρχές Ιουλίου.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX πρόσθεσε 0,02% στις 25.578 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κέρδισε 0,20% στις 8.154 μονάδες, αν και ο FTSE 100 υπέκυψε στις πιέσεις με κάμψη 0,29% στις 10.708 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε πτώση 0,53% στις 52.095 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.754 μονάδες αυξημένος κατά 0,15%.

Βασικός παράγοντας στήριξης για το επενδυτικό κλίμα παραμένει η σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις διπλωματικές διεργασίες σε διεθνές επίπεδο, αλλά και τις ενδείξεις ότι οι ενεργειακές μεταφορές εξακολουθούν να πραγματοποιούνται μέσω των κρίσιμων θαλάσσιων περασμάτων του Περσικού Κόλπου.

Καθώς οι ηγέτες από όλο τον κόσμο έχουν συγκεντρωθεί στη Νέα Υόρκη, το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται στο ενδεχόμενο απευθείας συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ιρανό Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.

Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ, στην ομιλία του, υπεραμύνθηκε των επιλογών του στον πόλεμο με το Ιράν επισημαίνοντας ότι έχει μπροστά του μια σημαντική απόφαση να πάρει, αν δηλαδή θα αφανίσει(!) την Ισλαμική Δημοκρατία ή θα τους δώσει την ευκαιρία για συμφωνία, για την οποία μάλιστα έκανε την πρόβλεψη ότι θα επιτευχθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Το τελευταίο, δηλαδή το γεγονός ότι η συμφωνία θα έρθει μεν, αλλά όχι σύντομα, επηρέασε αμέσως τις πετρελαϊκές τιμές, επιβραδύνοντας την πτώση τους. Η προθεσμιακή τιμή του Brent που τις πρωινές ώρες είχε πέσει κάτω από τα 98 δολάρια το βαρέλι επανήλθε λίγο πάνω από τα 100 δολάρια, ενώ και το αμερικανικό αργό WTI «τσίμπησε» πάνω από τα 96 δολάρια το βαρέλι.

Οι επενδυτές περιμένουν με εξαιρετικό ενδιαφέρον και τις εξελίξεις στο μέτωπο των εμπορικών και διπλωματικών σχέσεων ΗΠΑ – Κίνας. Ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ φτάνει στην Ουάσιγκτον την Τετάρτη για συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά, στην πρώτη επίσκεψή του στις ΗΠΑ εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Οι προσδοκίες ενισχύονται ότι Ουάσιγκτον και Πεκίνο θα παρατείνουν την υφιστάμενη δασμολογική εκεχειρία, περιορίζοντας τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Πάντως, παρά το θετικό κλίμα στις ευρωπαϊκές μετοχές, οι επενδυτές ανησυχούν για την οικονομική κατάσταση στη Γαλλία και το πολιτικό σκηνικό στη Γερμανία.

Στη Γαλλία, οι δημοσιονομικές πιέσεις συνεχίζουν να διαφοροποιούν την εικόνα των γαλλικών assets από εκείνη άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών. Το κόστος ασφάλισης του γαλλικού κρατικού χρέους έναντι του κινδύνου αθέτησης πληρωμών, μέσω των συμβολαίων αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου (CDS), έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο από την αναταραχή της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020.

Η άνοδος των CDS ακολουθεί τις προβλέψεις του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις οποίες ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται να φθάσει στο επίπεδο-ρεκόρ του 119,3% το 2026 και να αυξηθεί περαιτέρω στο 121,7% το 2027.

Την ίδια ώρα στη Γερμανία, η αγορά έχει αντιδράσει με ψυχραιμία στην κρίση εμπιστοσύνης που αντιμετωπίζει ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μετά τα δυσμενή εκλογικά αποτελέσματα στις περιφερειακές εκλογές της Κυριακής. Ωστόσο πολλά θα εξαρτηθούν από το αν ο Μερτς θα καταφέρει να συνεχίσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που έχει δρομολογήσει, όπως δεσμεύτηκε χθες.

Σημειωτέον ότι η Goldman Sachs σε σημείωμα της σχολίασε ότι δεν περιμένει πως η πολιτική αναταραχή στη Γερμανία θα προκαλέσει σημαντικούς κραδασμούς στον DAX, καθώς η πλειονότητα των εταιρειών του δείκτη έχει ισχυρή διεθνή παρουσία και περιορισμένη εξάρτηση από την εγχώρια αγορά.

Καθοριστικός παράγοντας για τις γερμανικές μετοχές παραμένουν, σύμφωνα με την αμερικανική τράπεζα, οι αυξημένες κρατικές δαπάνες για την άμυνα, παρά το αγκάθι του τομέα αυτοκινήτου που πιέζεται από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό και της ανάγκης να περιορίσει το κόστος.

Στις αγορές εμπορευμάτων, ο χρυσός κινήθηκε σταθεροποιητικά με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου να πέφτει 0,49% στα 4.362 δολάρια την ουγγιά. Την ίδια ώρα σε πτωτική πορεία βρέθηκε και το ευρώ με την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να βρίσκεται στο 1,1433. O δείκτης δολαρίου ανέβηκε περαιτέρω στο 100,69.

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