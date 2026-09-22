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Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για νέα κλιμάκωση στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μετά τη δήλωση του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ότι από την Τετάρτη θα τεθούν ουσιαστικά εκτός λειτουργίας όλες οι ιρανικές αεροπορικές εταιρείες.

Τα συμβόλαια Νοεμβρίου του Brent ενισχύονται κατά 1,21% στα 101,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ το συμβόλαιο Οκτωβρίου του αμερικανικού WTI, το οποίο λήγει σήμερα Τρίτη, σημειώνει άνοδο 1,09% στα 96,82 δολάρια.

Ο Μπέσεντ δήλωσε στο CNBC ότι οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν να αποκλείσουν τις ιρανικές αεροπορικές εταιρείες από βασικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία τους. «Πώς θα το κάνουμε αυτό; Εάν προσγειώνονται, δεν θα μπορείτε να τους παρέχετε καύσιμα. Δεν θα μπορείτε να τους παρέχετε υπηρεσίες εδάφους, δεν θα μπορείτε να τους πουλάτε εισιτήρια, διαφορετικά θα αποκλείεστε από το σύστημα του δολαρίου», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, οι επενδυτές εξακολουθούν να παρακολουθούν τις πιθανότητες μιας διπλωματικής διεξόδου στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αναμένεται να μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο Πεζεσκιάν πρόκειται να παρουσιάσει τις θέσεις της Τεχεράνης για τις διεθνείς εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης έχουν επίσης προγραμματιστεί συναντήσεις με ηγέτες αρκετών χωρών στις 22-26 και στις 28 Σεπτεμβρίου.

Η προσοχή της αγοράς αναμένεται να παραμείνει στραμμένη στις διπλωματικές εξελίξεις. Ο Λούκμαν Οτουνούγκα, επικεφαλής ανάλυσης αγορών της FXTM, εκτιμά ότι μια επιβεβαίωση απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης θα μπορούσε να ασκήσει πτωτικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου, καθώς θα ενίσχυε τις προσδοκίες για ομαλότερη προσφορά από την περιοχή.

Στον αντίποδα, το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι μια νέα κλιμάκωση θα προκαλούσε ισχυρή απάντηση, εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές του αργού ακόμη υψηλότερα.

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