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Η διολίσθηση του γιεν πέρα από το επίπεδο των 160 ανά δολάριο επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο νέας παρέμβασης από τις ιαπωνικές αρχές, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την πρωτοφανή επιχείρηση στήριξης του νομίσματος. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η ισοτιμία πλησιάζει εκ νέου σε επίπεδα που θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν το Τόκιο, ιδιαίτερα εάν η πτώση επιταχυνθεί.

Οι στρατηγικοί αναλυτές βλέπουν το 161 ως το πρώτο κρίσιμο όριο, ενώ η περιοχή 162-163 θεωρείται ακόμη πιο ευαίσθητη. Ωστόσο, αμφισβητούν κατά πόσο μια νέα παρέμβαση θα μπορούσε να αλλάξει ουσιαστικά την πορεία του ιαπωνικού νομίσματος, καθώς το γιεν έχει ήδη χάσει περισσότερο από το μισό των κερδών που κατέγραψε μετά την παρέμβαση-ρεκόρ που ξεκίνησε στα τέλη Ιουλίου.

Το ισχυρό δολάριο ξαναπιέζει το γιεν

Η τελευταία πτώση του γιεν τροφοδοτήθηκε κυρίως από τη γενικευμένη άνοδο του δολαρίου την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές αύξησαν τα στοιχήματα για υψηλότερα αμερικανικά επιτόκια μετά το επιθετικό μήνυμα της Fed.

Η εξέλιξη ενισχύει την άποψη ότι ένα σημαντικό μέρος της πίεσης στο γιεν προέρχεται από παράγοντες που βρίσκονται εκτός του άμεσου ελέγχου της Ιαπωνίας.

Το ιαπωνικό νόμισμα δεν κατάφερε να ενισχυθεί πέρα από τα 155 γιεν ανά δολάριο μετά την παρέμβαση του Ιουλίου, όταν ΗΠΑ και Ιαπωνία πραγματοποίησαν την πρώτη συντονισμένη επιχείρηση αγοράς γιεν από το 1998.

«Το 161 είναι το πρώτο επίπεδο που πρέπει να παρακολουθήσουμε και ακολουθεί η περιοχή 162,9-163,3, όπου οι αρχές παρενέβησαν την προηγούμενη φορά», ανέφερε ο Ρίντο Μαρουγιάμα, στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων και συναλλάγματος της SMBC Nikko Securities.

Υπενθύμισε, ωστόσο, ότι στην προηγούμενη παρέμβαση οι αρχές είχαν δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στον αιφνιδιασμό, κάτι που σημαίνει ότι θεωρητικά μπορούν να κινηθούν ανά πάσα στιγμή.

Το γιεν διαπραγματευόταν τη Δευτέρα στα 159,77 ανά δολάριο, έχοντας ενισχυθεί περίπου 0,2% σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής στη Νέα Υόρκη, κοντά στα 160,09.

Παρέμβαση-ρεκόρ 96,4 δισ. δολαρίων

Η Ιαπωνία δαπάνησε το τελευταίο διάστημα το ποσό-ρεκόρ των 96,4 δισ. δολαρίων για τη στήριξη του γιεν, μετά τη διολίσθησή του σε χαμηλό τεσσάρων δεκαετιών, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

Τόσο η υπουργός Οικονομικών, Σατσούκι Καταγιάμα, όσο και ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας δράσης εφόσον κριθεί απαραίτητη.

Οι Ιάπωνες αξιωματούχοι επιμένουν ότι αυτό που καθορίζει μια παρέμβαση δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο ισοτιμίας, αλλά κυρίως η ταχύτητα και η αταξία των κινήσεων στην αγορά συναλλάγματος.

Ο Μπέσεντ έχει επίσης δηλώσει ότι περιμένει από τον διοικητή της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Καζούο Ουέντα, να «κάνει το σωστό» στη νομισματική πολιτική, χαρακτηρίζοντας πάντως τις πρόσφατες κινήσεις του γιεν «αρκετά ελεγχόμενες».

Στο 90% οι πιθανότητες αύξησης επιτοκίων

Το επόμενο μεγάλο όπλο για τη στήριξη του γιεν μπορεί να έρθει από την ίδια την Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ).

Η αγορά swaps τιμολογεί πλέον πιθανότητα περίπου 90% για αύξηση των επιτοκίων έως τη συνεδρίαση της 18ης Σεπτεμβρίου, ενώ μια αύξηση θεωρείται πλήρως προεξοφλημένη έως τις 30 Οκτωβρίου.

«Η εκτίμησή μας είναι ότι ο κίνδυνος παρέμβασης γίνεται ουσιαστικός όταν το δολάριο-γιεν αρχίσει να διαπραγματεύεται πάνω από το 162», δήλωσε ο Ροντρίγκο Κατρίλ της National Australia Bank.

Το πρόβλημα, όπως σημείωσε, είναι ότι είναι δύσκολο για την Ιαπωνία να αντιστρέψει την τάση όταν το δολάριο ενισχύεται συνολικά και η Fed εμφανίζεται επιθετική.

Τα hedge funds επιστρέφουν στα στοιχήματα κατά του γιεν

Πρόσθετη πίεση ασκεί η αλλαγή στις κερδοσκοπικές τοποθετήσεις. Τα hedge funds έχουν αρχίσει και πάλι να αυξάνουν τις short θέσεις στο γιεν, αφού αρχικά είχαν περιορίσει σημαντικά τα στοιχήματα πτώσης μετά την παρέμβαση.

Συνολικά, οι κερδοσκόποι διατηρούν αρνητική στάση απέναντι στο ιαπωνικό νόμισμα από τον Ιούλιο του 2025.

Η Κάρολ Κονγκ της Commonwealth Bank of Australia εκτιμά ότι οι ιαπωνικές αρχές δεν είναι υποχρεωμένες να περιμένουν τη συνεδρίαση της BOJ για να παρέμβουν εάν η υποχώρηση του γιεν επιταχυνθεί. Με δεδομένο, όμως, ότι μια αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο έχει σχεδόν προεξοφληθεί, το Τόκιο ενδέχεται αρχικά να περιμένει να διαπιστώσει εάν η νομισματική πολιτική μπορεί να προσφέρει στήριξη στο νόμισμα.

Γιατί η παρέμβαση μπορεί απλώς να κερδίσει χρόνο

Το βασικό πρόβλημα είναι ότι ακόμη και μια νέα μαζική παρέμβαση ενδέχεται να προσφέρει μόνο προσωρινή ανακούφιση.

Τα πραγματικά επιτόκια της Ιαπωνίας παραμένουν βαθιά αρνητικά, περιορίζοντας τη δυνατότητα του γιεν να ανακάμψει διατηρήσιμα όσο το χάσμα με τις αποδόσεις στο εξωτερικό παραμένει μεγάλο.

Παράλληλα, η BOJ βρίσκεται αντιμέτωπη με το δίλημμα ότι δεν μπορεί εύκολα να αυξήσει τα επιτόκια πολύ περισσότερο από όσο ήδη περιμένει η αγορά.

Για τον Μο Σιόνγκ Σιμ της Oversea-Chinese Banking Corp., αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστούν και άλλα εργαλεία, όπως κίνητρα για τον επαναπατρισμό ιαπωνικών κεφαλαίων, προκειμένου να αντιστραφεί ουσιαστικά η τάση αποδυνάμωσης του γιεν.

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