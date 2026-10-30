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Ο τραπεζικός κλάδος έδωσε το σύνθημα της αντεπίθεσης των αγοραστών η οποία περιόρισε αισθητά τις απώλειες του Γενικού Δείκτη από το τέλος Σεπτεμβρίου φέρνοντας τον εκ νέου πέριξ των επιπέδων των 2.600 μονάδων. Οι τράπεζες αποδείχθηκαν για μία ακόμη φορά ο σηματωρός της αγοράς, βελτιώνοντας το κλίμα και την επενδυτική διάθεση, χωρίς ωστόσο η προσπάθεια αντιστροφής να βρει ανάλογη ανταπόκριση στο υπόλοιπο ταμπλό. Τα αποτελέσματα που είχαν δημοσιευθεί έως και μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Πέμπτης δικαίωσαν σε σημαντικό βαθμό την υπεραπόδοση του κλάδου, προσφέροντας θετικές ενδείξεις και για τη συνέχεια.

Οι τρεις συστημικές τράπεζες εμφάνισαν συνολική αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 6% σε τριμηνιαία βάση και πιστωτική επέκταση €1,9 δισ. στο γ΄ τρίμηνο, με τη Eurobank και την Alpha Bank να υπερβαίνουν με άνεση τις εκτιμήσεις της αγοράς. Οι ισχυρές αυτές επιδόσεις επισκιάστηκαν, ωστόσο, από την επιδείνωση του διεθνούς κλίματος και τις πιέσεις στον ενεργειακό τομέα, περιορίζοντας τη διάχυση της τραπεζικής δυναμικής στην ευρύτερη αγορά.

Αν και η εταιρική κερδοφορία δείχνει ότι μπορεί να προσφέρει στήριξη στις αποτιμήσεις, η γενικότερη τάση εξακολουθεί να καθοδηγείται από το εξωτερικό. Η έλευση του Νοεμβρίου φέρνει στο προσκήνιο κρίσιμα πολιτικά (ΗΠΑ, Ισπανία, Ισραήλ), οικονομικά (αποτελέσματα) και γεωπολιτικά ορόσημα (Ουκρανία, Ιράν, ενεργειακή σύνδεση με Κύπρο), η έκβαση των οποίων θα καθορίσει τη διάθεση ανάληψης κινδύνου στις διεθνείς αγορές και, κατ’ επέκταση, τα περιθώρια συνέχισης της εγχώριας αντίδρασης.

Στις ΗΠΑ, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα διατήρησε τα επιτόκια στο 3,75%–4,00% την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, με ψήφους 10 υπέρ και 2 κατά χωρίς να εκπλήξει τους επενδυτές. Αντίθετα, οι εκπλήξεις ήρθαν από το μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων και δη από τον κρίσιμο τομέα της τεχνολογίας (Alphabet, Amazon, Paypal, κλπ). Οι αστοχίες στα κέρδη ανά μετοχή των εταιριών σε σχέση με τις εκτιμήσεις της αγοράς δεν πέρασαν απαρατήρητες καθώς η πίεση που δέχθηκαν οι μετοχές είχε χαρακτηριστικά «ξεπουλήματος».

Δεδομένης της ανόδου που είχε προηγηθεί η αντίδραση της αγοράς δείχνει ότι η αναθεώρηση των αποτιμήσεων σε όσες εταιρίες δεν φανούν συνεπείς με τις προσδοκίες μπαίνει για πρώτη φόρα με εμφατικό τρόπο στο προσκήνιο και εστιάζει σε τρεις βασικές παραμέτρους: τον συνδυασμό επιβράδυνσης βασικών δραστηριοτήτων, υψηλών επενδύσεων και ασθενέστερων ταμειακών ροών. Αντίθετα, μια μεμονωμένη αστοχία στην καθαρή κερδοφορία μπορούσε να αποροφηθεί όταν οι άμεσες προοπτικές έδειχναν ότι βελτιώνονται.

Η περίοδος εταιρικών αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ παραμένει ιδιαίτερα πυκνή, με 145 εταιρείες (29%) του S&P 500 να ανακοινώνουν την ερχόμενη εβδομάδα: τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, ανακοινώνουν οι Apple, Palantir και Vertex Pharmaceuticals. Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, πριν από το άνοιγμα δημοσιεύουν οι Ball, Keurig Dr Pepper, Pfizer και Shopify, ενώ μετά το κλείσιμο ακολουθούν οι AMD, Amgen, Arista Networks, Block και Booking Holdings. Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ανακοινώνουν οι Flutter Entertainment, McDonald’s, Novo Nordisk και Uber.

Μετά το κλείσιμο δημοσιεύουν οι Arm, Diversified Energy, Qualcomm και Snap, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της IonQ. Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, πριν από το άνοιγμα ανακοινώνουν οι AngloGold Ashanti, ConocoPhillips, Lemonade, Unity Software και Viatris, ενώ αναμένεται και η D-Wave Quantum. Μετά το κλείσιμο ακολουθούν οι Airbnb και Cloudflare.

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, η Moderna δημοσιεύει πριν από το άνοιγμα και η Wheaton Precious Metals μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης. Επισημαίνεται ακόμα ότι την Πέμπτη η Τράπεζα της Αγγλίας αποφασίζει για τα επιτόκια της στερλίνας με τις συγκλίνουσες απόψεις της αγοράς να αναμένουν αύξηση του επιτοκίου παρέμβασης στο 4,0% ενώ την Παρασκευή ανακοινώνονται τα στοιχεία απασχόλησης εκτός αγροτικού τομέα των ΗΠΑ για τον Οκτώβριο, η πρώτη επίσημη μηνιαία έκθεση για την αγορά εργασίας μετά την απόφαση της FED.

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης επιχείρησε ολική επαναφορά από τα χαμηλά της περασμένης Παρασκευής, στις 2.513 μονάδες, προσεγγίζοντας το όριο ολοκλήρωσης της ανοδικής αντίδρασης. Η ζώνη αντίστασης που σχηματίζουν οι κινητοί μέσοι όροι των 30 και 50 ημερών και οι 2.625 μονάδες, από όπου ξεκίνησε η πτωτική κίνηση προς τα χαμηλά του Ιουλίου, αποδείχθηκε ανθεκτική στην προσπάθεια διαφυγής της Παρασκευής.

Βραχυπρόθεσμα, ο Γενικός Δείκτης παραμένει σε πτωτική τροχιά, αν και βρίσκεται πλέον οριακά χαμηλότερα από το επίπεδο που θα σηματοδοτούσε την επιστροφή του σε ανοδική τάση. Η μόνη θετική ένδειξη προς το παρόν προέρχεται από τον MACD, ο οποίος ενεργοποίησε αγοραστικό σήμα στη συνεδρίαση της Τρίτης, ενώ οι ταλαντωτές παραμένουν σε ουδέτερες ζώνες. Το ανοδικό χάσμα της 27ης Ιουλίου, μεταξύ 2.499 και 2.520 μονάδων, παραμένει ανοικτό και λειτουργεί ως κοντινή ζώνη στήριξης. Οι πιθανότητες εξακολουθούν να ευνοούν τους πωλητές και για την ερχόμενη εβδομάδα, με την υπέρβαση των 2.625 μονάδων να αποτελεί πλέον το βασικό κριτήριο αντιστροφής της βραχυπρόθεσμης τάσης.

Ο Νοέμβριος ξεκινάει δυνατά έχοντας ένα ιδιαίτερα βαρύ ημερολόγιο γεγονότων και εταιρικών νέων με κεντρικό γεγονός τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ την προσεχή Τρίτη 3 Νοεμβρίου. Την Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο των εταιριών της μικρής κεφαλαιοποίησης υπό την αιγίδα του Athens Euronext με την συμμετοχή 14 εταιριών.

Σε άλλες εταιρικές πράξεις, οι νέες μετοχές της CrediaBank από τη συγχώνευση με την Ευρώπη Holdings αναμένεται να αρχίσουν να διαπραγματεύονται τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου ενώ την ερχόμενη Τετάρτη οι μετοχές της Briq Properties θα διαπραγματεύονται χωρίς το προμέρισμα χρήσης 0,10 ευρώ/μετοχή. Στο ημερολόγιο εταιρικών αποτελεσμάτων της ερχόμενης εβδομάδας, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου δημοσιεύει η Mermeren Kombinat, ενώ την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου η Coca-Cola HBC ανακοινώνει την ενημέρωση πωλήσεων του γ΄ τριμήνου πριν από την έναρξη της συνεδρίασης και την ίδια ημέρα ακολουθεί η Εθνική Τράπεζα και Lamda Development.

Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου ανακοινώνουν αποτελέσματα οι Titan, και Metlen ενώ την ίδια ημέρα η Alpha Bank θα δώσει στην δημοσιότητα το επικαιροποιημένο τριετές επιχειρηματικό πλάνο. Την ερχόμενη Παρασκευή τέλος η Fitch θα ανακοινώσει την ετυμηγορία της για το ελληνικό αξιόχρεο.