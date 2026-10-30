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Με δύο αντίρροπες δυνάμεις βρίσκεται αντιμέτωπο το Χρηματιστήριο Αθηνών στην τελευταία συνεδρίαση του Οκτωβρίου. Από τη μία πλευρά, τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών δημιουργούν προϋποθέσεις για τη διατήρηση του αγοραστικού ενδιαφέροντος. Από την άλλη, η επιδείνωση του κλίματος στις διεθνείς αγορές, με επίκεντρο τις τεχνολογικές μετοχές, λειτουργεί ανασταλτικά για τη συνέχεια της ανάκαμψης.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (30/10) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,32% και διαπραγματεύεται στις 2.614,56 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.611,86 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.625,73 μονάδες.

Η εγχώρια αγορά προέρχεται από τρεις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, κατά τις οποίες ο ΓΔ ενισχύθηκε σωρευτικά κατά +3,66%, επιστρέφοντας πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων. Ωστόσο, η πρόσφατη αντίδραση δεν αρκεί για να ανατρέψει το αρνητικό πρόσημο του μήνα. Με βάση το κλείσιμο της Πέμπτης, ο ΓΔ καταγράφει απώλειες -4,2% από τις αρχές Οκτωβρίου, ενώ οι τράπεζες χάνουν πάνω από -8%.

Έτσι, ο Οκτώβριος οδεύει προς την ολοκλήρωσή του ως ο πρώτος πτωτικός μήνας έπειτα από έξι συνεχόμενους μήνες ανόδου, στη διάρκεια των οποίων είχαν συσσωρευτεί σημαντικά κέρδη. Το ενδιαφέρον παραμένει στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος καλείται να επιβεβαιώσει ότι η πρόσφατη ανοδική αντίδραση μπορεί να αποκτήσει διάρκεια.

Η Eurobank ανακοίνωσε χθες το απόγευμα τα οικονομικά αποτελέσματα γ’ τριμήνου και εννεαμήνου, ενώ σήμερα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ακολούθησαν η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς. Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο ΟΤΕ, ο οποίος δημοσιοποίησε τα δικά του οικονομικά μεγέθη. Οι ισχυρές επιδόσεις των τραπεζών συντηρούν το επιλεκτικό ενδιαφέρον, προσφέροντας στηρίγματα σε μια αγορά που εξακολουθεί να αναζητεί ισορροπία μετά τις έντονες ρευστοποιήσεις των προηγούμενων εβδομάδων.

Το διεθνές περιβάλλον, πάντως, παραμένει επιβαρυμένο. Τα απογοητευτικά αποτελέσματα της Amazon και της Intel ενίσχυσαν τις ανησυχίες για τις προοπτικές του τεχνολογικού κλάδου και το κόστος των μεγάλων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι πιέσεις στις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές επιβαρύνουν τη διάθεση για ανάληψη κινδύνου, ενώ η άνοδος των τιμών του πετρελαίου δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.

Τέλος, η ΕΛΒΕ διαπραγματεύεται σήμερα στη Euronext Athens χωρίς το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ ανά μετοχή, με το καθαρό ποσό που θα δοθεί στους δικαιούχους να ανέρχεται σε 0,475 ευρώ ανά μετοχή.

Ελεγχόμενη διόρθωση στο ταμπλό

Απώλειες -0,7% καταγράφουν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 3.050,08 μονάδες, αφομοιώνοντας ένα μικρό μέρος των κερδών που αποκόμισαν από το τριήμερο ράλι που προηγήθηκε. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινείται πτωτικά κατά -0,4% στις 6.691,24 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) χάνει -0,13% στις 3.074,29 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 23,44 εκατ. ευρώ, με την Alpha Bank να κάνει τζίρο 7,1 εκατ. ευρώ. Ακολουθεί η Πειραιώς με 5 εκατ. ευρώ και οι ΕΤΕ – Eurobank με πάνω από 3 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 192,95 δισ. ευρώ. Αρνητικό είναι το πρόσημο για 41 μετοχές, θετικό για 32, ενώ 13 τίτλοι παραμένουν αμετάβλητοι.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Πειραιώς υποχωρεί κατά -2,1%, η Eurobank κατά -1,2%, η Εθνική κατά -0,1%, ενώ η Alpha Bank κερδίζει +1,3%. Η Optima bank κινείται πτωτικά κατά -1,4%, η Τράπεζα Κύπρου κατά -0,8% και η CrediaBank κατά -0,6%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, πάνω από -1% χάνουν η Motor Oil, η HELLENiQ ENERGY, η ΔΕΗ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Από την άλλη πλευρά, η Coca-Cola HBC «σκαρφαλώνει» κατά +2,9% πάνω από τα 56 ευρώ, περιορίζοντας με τη βαρύτητά της τις απώλειες που καταγράφονται στο ΧΑ. Ακολουθεί ο ΟΤΕ με κέρδη +1,1%, λαμβάνοντας ώθηση από τις ισχυρές επιδόσεις που ανακοίνωσε νωρίτερα.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Euronext Athens υποχωρεί κατά -2% και ακολουθούν με απώλειες άνω του -1% η Trade Estates και ο ΟΛΠ. Στον αντίποδα, ο ΑΔΜΗΕ ενισχύεται κατά +1,1%.