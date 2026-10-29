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Με θετικά πρόσημα έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών για τρίτη συνεχόμενη μέρα, σε συντονισμό με τις ανοδικές τάσεις που επικρατούν στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Οι αγοραστές είχαν τον πρώτο λόγο καθ’ όλη τη διάρκεια των συναλλαγών, με τον Γενικό Δείκτη να σταθεροποιείται εκ νέου πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (29/10) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 17,32 μονάδες ή +0,66% και έκλεισε στις 2.623,03 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.626,73 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.601,45 μονάδες. Το τελευταίο τριήμερο το ΧΑ έχει κερδίσει σωρευτικά +3,66%. Εντός του Οκτωβρίου καταγράφει απώλειες -4,21%, με άλλη μία συνεδρίαση να απομένει για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Η φετινή απόδοση ανέρχεται σε +23,69%.

Οι τραπεζικές μετοχές έβαλαν και σήμερα «πλάτη», ανοίγοντας τον δρόμο για την τρίτη διαδοχική άνοδο. Ο κλαδικός δείκτης επανήλθε πάνω από τις 3.000 μονάδες έπειτα από μία εβδομάδα, έχοντας βρεθεί προηγουμένως στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων. Παράλληλα, οι τράπεζες λειτούργησαν ως «αντίβαρο» στις ισχυρές απώλειες που κατέγραψαν τα διυλιστήρια και ορισμένα βιομηχανικά blue chips. Αξιόλογα ήταν τα κέρδη για Alpha Bank, Eurobank, Εθνική, Τράπεζα Κύπρου, Optima bank, ΔΕΗ, Aktor και Cenergy, ενώ αντίθετα πιέσεις δέχθηκαν η Motor Oil, η HELLENiQ ENERGY, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ο ΟΤΕ.

Τριήμερο ράλι 8,4% για τις τράπεζες

«Άλμα» +3,04% κατέγραψαν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3.071,68 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +0,86% στις 6.718,01 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κέρδισε +0,31% στις 3.078,38 μονάδες. Το τελευταίο τριήμερο οι τράπεζες έχουν ενισχυθεί κατά +8,44%, ενώ μέσα στον Οκτώβριο υποχωρούν κατά -8,17%.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 448,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 65,69 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 295,33 εκατ. ευρώ έκαναν οι συστημικές τράπεζες, απασχολώντας το 66% των συναλλαγών. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 193,36 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 59 μετοχές, αρνητικό για 42, ενώ 22 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank ενισχύθηκε κατά +3,72% στα 4,515 ευρώ και ακολούθησαν η Εθνική (+3,33% στα 16,15 ευρώ), η Eurobank (+3,13% στα 4,516 ευρώ) και η Πειραιώς (+2,23% στα 10,01 ευρώ). Η Τράπεζα Κύπρου κέρδισε +3,38% στα 10,69 ευρώ, η Optima bank +3,19% στα 13,57 ευρώ και η CrediaBank +0,64% στο 0,95 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η ΔΕΗ ξεχώρισε με κέρδη +3,45% στα 23,38 ευρώ και ακολούθησαν με άνοδο τουλάχιστον +2% η Cenergy (+2,27% στα 22,54 ευρώ) και η Aktor (+2,17% στα 10,38 ευρώ). Πάνω από +1% ενισχύθηκαν η ElvalHalcor (+1,62% στα 3,455 ευρώ) και η Allwyn (+1,08% στα 11,23 ευρώ). Στον αντίποδα, τα διυλιστήρια διολίσθησαν πάνω από -5%, με τη Motor Oil να χάνει -5,63% στα 65,4 ευρώ και την HELLENiQ ENERGY -5,02% στα 17,77 ευρώ. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποχώρησε κατά -3,39% στα 39,36 ευρώ και ο ΟΤΕ κατά -2,42% στα 18,57 ευρώ. Πάνω από -1% έχασαν η Coca-Cola HBC (-1,8% στα 54,5 ευρώ), η ΕΥΔΑΠ (-1,59% στα 13,6 ευρώ) και η Viohalco (-1,55% στα 15,26 ευρώ).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΑΔΜΗΕ ενισχύθηκε κατά +2,33% στα 4,4 ευρώ, ενώ περισσότερο από +1% κέρδισαν η ΑΒΑΞ (+1,52% στα 3,35 ευρώ) και η Alter Ego Media (+1,09% στα 6,48 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, η Intracom Holdings υποχώρησε κατά -2,24% στα 3,27 ευρώ και ακολούθησαν με απώλειες άνω του -1% η Κρι Κρι (-1,59% στα 33,95 ευρώ) και η Fourlis (-1,4% στα 3,885 ευρώ). Ράλι +15,61% «έτρεξε» η Frigoglass, η οποία έκλεισε στο 0,363 ευρώ με τζίρο 189 χιλιάδων ευρώ, με ώθηση από την επέκταση των δραστηριοτήτων της στην ελληνική αγορά μέσω της νέας συνεργασίας της με την Coca-Cola Τρία Έψιλον.

Στάση αναμονής από τις κεντρικές τράπεζες

Η επιστροφή του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 2.600 μονάδες έχει βελτιώσει τη βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα της αγοράς, χωρίς ωστόσο να έχει εξαλείψει την επιφυλακτικότητα των επενδυτών. Μετά τα πρόσφατα κέρδη, το ενδεχόμενο επιλεκτικών ρευστοποιήσεων και συσσώρευσης γύρω από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών παραμένει ανοικτό.

Το διεθνές περιβάλλον εξακολουθεί να καθορίζει τις διαθέσεις στο ελληνικό ταμπλό, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις νομισματικές αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών, στις διακυμάνσεις του πετρελαίου και στα αποτελέσματα των μεγάλων επιχειρήσεων.

Η Federal Reserve διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο 3,75%-4%, με την απόφαση να λαμβάνεται με ψήφους 10 έναντι 2, με τη μειοψηφία να τάσσεται υπέρ της αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης. Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, επανέλαβε την προσήλωση της κεντρικής τράπεζας στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού, αποφεύγοντας ωστόσο να προαναγγείλει την κίνηση του Δεκεμβρίου. Οι επόμενες αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την πορεία των οικονομικών στοιχείων, με τους επενδυτές να παρακολουθούν ιδιαίτερα τις ανακοινώσεις για το αμερικανικό ΑΕΠ και τον δείκτη πληθωρισμού PCE.

Τη «σκυτάλη» πήρε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία επίσης διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, με μία νέα αύξηση επιτοκίων να αναμένεται τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Το ενδιαφέρον στρέφεται στα μηνύματα για τις πληθωριστικές πιέσεις και τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής, έχοντας προηγηθεί νωρίτερα η επίσημη ανακοίνωση για την αποχώρηση της Κριστίν Λαγκάρντ από το «τιμόνι» της ΕΚΤ στις 7 Φεβρουαρίου 2027.

Στο ενεργειακό μέτωπο, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν μετά τα χθεσινά υψηλά, στον απόηχο αναφορών για διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η εξέλιξη αυτή δίνει πρόσκαιρη «ανάσα» στις αγορές, καθώς οι υψηλές τιμές στην ενέργεια εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας.

Την ίδια στιγμή, τα αποτελέσματα των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών δημιουργούν προβληματισμό, παρά τα υψηλά επίπεδα κερδοφορίας. Οι ανακοινώσεις των Alphabet και Microsoft ανέδειξαν ενδείξεις επιβράδυνσης του ρυθμού αύξησης των καθαρών κερδών, ιδιαίτερα στην περίπτωση της πρώτης, ενώ οι αυξημένες δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη ενισχύουν τις ανησυχίες για την κατανάλωση ταμειακών διαθεσίμων και την απόδοση των επενδύσεων. Πρόσθετο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα αποτελέσματα της Amazon, που αναμένονται σήμερα το βράδυ, μετά το κλείσιμο της αμερικανικής αγοράς.

Στο επίκεντρο τα τραπεζικά αποτελέσματα

Στο εσωτερικό, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου και γ’ τριμήνου 2026, με τις συστημικές τράπεζες να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο χρηματιστηριακό ημερολόγιο. Την αρχή κάνει σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, η Eurobank, η οποία θα ανακοινώσει τα αποτελέσματά της μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης. Ακολουθούν αύριο, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, η Alpha Bank, η Τράπεζα Πειραιώς και ο ΟΤΕ, καθώς θα δημοσιεύσουν τις οικονομικές τους επιδόσεις πριν από το άνοιγμα της αγοράς.

Η συνέχεια δίνεται την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, με τις ανακοινώσεις των Coca-Cola HBC και Εθνικής Τράπεζας, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ενώ η Lamda Development θα παρουσιάσει τα οικονομικά της μεγέθη την ίδια μέρα μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου. Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου ακολουθούν η Τράπεζα Κύπρου, η Metlen και η Titan.

Στο εταιρικό μέτωπο, η Eurobank ολοκλήρωσε την εξαγορά του 80% που κατείχε η Fairfax στην Eurolife Life, έναντι 813 εκατ. ευρώ, αποκτώντας πλέον το 100% της εταιρείας και τη δυνατότητα πλήρους ενοποίησής της στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου. Παράλληλα, η πώληση του 45% της ERB Asfalistiki στη Fairfax, έναντι 54,8 εκατ. ευρώ, εξακολουθεί να προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Όσον αφορά την Allwyn, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας προγραμμάτισε για τις 3 Νοεμβρίου δημόσια ακρόαση σχετικά με την προσφυγή που αμφισβητεί τη συνταγματικότητα της απαγόρευσης του στοιχηματισμού στη χώρα, μετά την επανεκλογή του προέδρου Λούλα. Σύμφωνα με τη Eurobank Equities, στην ακρόαση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι διαφόρων πλευρών, μεταξύ των οποίων εταιρείες στοιχηματισμού, ποδοσφαιρικοί σύλλογοι και κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Πρόκειται για την πρώτη σημαντική εξέλιξη στη δικαστική διαδικασία μετά τις εκλογές. Παράλληλα, η ένωση του κλάδου ANJL επανέλαβε την έκκλησή της για διάλογο με την κυβέρνηση, επισημαίνοντας τις απώλειες φορολογικών εσόδων που έχει προκαλέσει η διακοπή λειτουργίας της αγοράς στοιχηματισμού.