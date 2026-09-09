Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Αυξημένες απαιτήσεις, αλλά και δυνατότητες δημιουργούνται για το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ένταξη του στο δίκτυο της Euronext όπως και μετά την επικείμενη αναβάθμιση στις Ανεπτυγμένες Αγορές στις 21 Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο του Επετειακού Συμποσίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2026, που πραγματοποιείται στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, τόσο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, όσο και η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, εστίασαν στις παρεμβάσεις τους στη σημασία που αποκτά η ελληνική κεφαλαιαγορά σε μια περίοδο που η χώρα έχει να ανταπεξέλθει στον στόχο των αυξημένων επενδύσεων.

Τα στοιχεία που παρουσίασε η κ. Λαζαράκου, αποτυπώνουν και τις θετικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στο Χρηματιστήριο Αθηνών:

Συγκεκριμένα, από το 2019 έχουν εγκριθεί 94 ενημερωτικά δελτία, μέσω των οποίων η ελληνική αγορά άντλησε 25,3 δισ. ευρώ. Μάλιστα, στο πρώτο επτάμηνο του 2026 οι αντλήσεις κεφαλαίων έφτασαν τα 7 δισ. ευρώ. Το ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων έχει φτάσει τα 25,6 δισ. ευρώ, με αύξηση μεγαλύτερη του 300% σε σχέση με το 2019, ενώ την ίδια περίοδο εγκρίθηκαν 144 νέα αμοιβαία κεφάλαια.

Ακόμα, το 2025 καταγράφηκαν εννέα εισαγωγές εταιρειών, ενώ ιδιαίτερα μνεία έγινε και για τη δυνατότητα παρουσίας ναυτιλιακών εταιρειών στο Euronext Athens.

Βαρύτητα στην ενίσχυση των εποπτικών μηχανισμών

Η ένταξη του ελληνικού χρηματιστηρίου στις ανεπτυγμένες αγορές από τις 21 Σεπτεμβρίου, συνιστά μια εξέλιξη, που ενισχύει μεν το θεσμικό και επενδυτικό αποτύπωμα της Ελλάδας, όμως την ίδια στιγμή ανεβαίνουν οι απαιτήσεις και για τις εισηγμένες, τις εποπτικές αρχές και όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά.

Υπό αυτό το πρίσμα, η κ. Λαζαράκου εστίασε στην ενίσχυση των εποπτικών μηχανισμών. Με βάση τα στοιχεία που παρέθεσε, από το 2019 έχουν πραγματοποιηθεί 288 έλεγχοι σε εισηγμένες, ενώ έχουν εξεταστεί περισσότερες από 1.200 καταγγελίες. Επιβλήθηκαν επίσης πρόστιμα συνολικού ύψους 42,6 εκατ. ευρώ σε 668 υποθέσεις.

Η ίδια τόνισε ότι οι αυστηροί έλεγχοι μπορούν να συνυπάρξουν με την ανάπτυξη της αγοράς.

Ζητούμενο η κάλυψη του επενδυτικού κενού της ελληνικής οικονομίας

Από πλευράς του ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ξεχώρισε ως προτεραιότητα την περαιτέρω κάλυψη του επενδυτικού κενού της ελληνικής οικονομίας. Οι επενδύσεις, που σήμερα κυμαίνονται κοντά στα 46 δισ. ευρώ, θα χρειαστεί με βάση το κυβερνητικό πλάνο να ξεπεράσουν τα 60 δισ. ευρώ έως το 2030, ώστε να αντιστοιχούν περίπου στο 20% του ΑΕΠ και η Ελλάδα να πλησιάσει περισσότερο τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Για αυτό και το Χρηματιστήριο Αθηνών καλείται να πρωταγωνιστήσει, λειτουργώντας ως δίαυλος μεταξύ της διαθέσιμης αποταμίευσης και των χρηματοδοτικών αναγκών των επιχειρήσεων.

Μιλώντας για την ένταξή του στο δίκτυο της Euronext, επεσήμανε ότι αυξάνονται οι δυνατότητες πρόσβασης των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνή κεφάλαια και σε μεγαλύτερη δεξαμενή επενδυτών. Από την άλλη, η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση της ελληνικής αγοράς ανεβάζει τις απαιτήσεις σε επίπεδο διαφάνειας και αξιοπιστίας.

Διαβάστε ακόμη

Πολυτελής κατοικία: Ο φόρος 15%, οι ξένοι αγοραστές και ο κίνδυνος για τις νέες αναπτύξεις, από το Ελληνικό έως την Πελοπόννησο

Ρεύμα: Ο στόχος των 17 λεπτών η κιλοβατώρα και ο κυβερνητικός δρόμος για χαμηλότερο λογαριασμό στην τριετία

Οι Βρυξέλλες ξεκαθαρίζουν: Δεν υπάρχουν άλλα χρήματα για τους αγρότες (tweets)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ