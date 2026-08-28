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Eντυπωσιακό ράλι για τις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης χρυσού, με την επίδοσή τους τον Αύγουστο να ξεπερνά ακόμη και τις καλύτερες μηνιαίες αποδόσεις που έχουν καταγράψει τα τελευταία χρόνια οι κατασκευαστές ημιαγωγών.

Ο παγκόσμιος δείκτης εταιρειών εξόρυξης χρυσού της MSCI έχει ενισχυθεί κατά 43% μέσα στον Αύγουστο και οδεύει προς τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο στην ιστορία του.

Ακόμη και στην καλύτερη φετινή τους περίοδο, οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών δεν κατάφεραν να κινηθούν με ανάλογους ρυθμούς. Ο παγκόσμιος δείκτης ημιαγωγών της MSCI και ο Philadelphia Semiconductor Index σημείωσαν την καλύτερη μηνιαία επίδοσή τους τον Απρίλιο, με άνοδο 27% και 38% αντίστοιχα.

Το ράλι των μεταλλευτικών εταιρειών απέκτησε ισχυρή δυναμική μετά την αιφνιδιαστική κίνηση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών νωρίτερα μέσα στον Αύγουστο να παρουσιάσει σχέδιο διεύρυνσης των επαναγορών κρατικών ομολόγων, με στόχο την αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού.

Η εξέλιξη έδωσε νέα ώθηση στο αποκαλούμενο «debasement trade», δηλαδή το επενδυτικό στοίχημα ότι νομίσματα όπως το δολάριο θα συνεχίσουν να χάνουν μέρος της αξίας τους, ωθώντας κεφάλαια σε εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία όπως ο χρυσός για την προστασία του πλούτου.

Χρυσός πάνω από τα 4.500 δολάρια

«Από την πλευρά των μετοχών, ο χρυσός αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες overweight τοποθετήσεις μας», δήλωσε ο Τόμας Γκόντζιεκ, επικεφαλής μετοχών στην Bank J. Safra Sarasin.

Ο ίδιος θεωρεί ελκυστικό το επενδυτικό αφήγημα γύρω από την αποδυνάμωση της αξίας του δολαρίου, ενώ αντιμετωπίζει τον χρυσό και ως στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο για τις κεντρικές τράπεζες, οι οποίες μπορούν να τον χρησιμοποιούν για τη διαφοροποίηση των συναλλαγματικών τους αποθεμάτων.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου έχει αυξηθεί κατά 13% από τις αρχές Αυγούστου και διαπραγματεύεται πάνω από τα 4.500 δολάρια ανά ουγγιά.

Η ανοδική κίνηση συνοδεύεται από ευρεία συμμετοχή των επενδυτών. Οι τοποθετήσεις σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) που υποστηρίζονται από φυσικό χρυσό καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση από τον Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή ισχυρών κεφαλαιακών ροών προς το πολύτιμο μέταλλο.

Ο Μάθιου Σι, επικεφαλής εξειδικευμένων πωλήσεων και θεματικών στρατηγικών για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού στην JPMorgan Chase & Co., προτιμά μεγάλες μεταλλευτικές επιχειρήσεις όπως η Zijin Mining Group.

Η μετοχή της Zijin Mining έχει ενισχυθεί κατά 14% μέσα στον μήνα, την ώρα που ο δείκτης αναφοράς Hang Seng έχει υποχωρήσει κατά περίπου 1%.

Παράλληλα, εκτιμά ότι η ενίσχυση του επενδυτικού κύκλου μπορεί να προσφέρει στήριξη και σε άλλα πολύτιμα μέταλλα, όπως η πλατίνα, εφόσον η δυναμική συνεχιστεί.

Οι πιέσεις στην τεχνολογία και η αμφιβολία για το AI

Την ώρα που ο χρυσός και οι μεταλλευτικές εταιρείες κινούνται έντονα ανοδικά, οι τεχνολογικές μετοχές έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με αντίθετους ανέμους.

Οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων διεθνώς έχουν αυξήσει την πίεση στις αποτιμήσεις του τεχνολογικού κλάδου. Παράλληλα, ενισχύονται οι αμφιβολίες των επενδυτών σχετικά με το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα μετατραπούν τελικά σε αντίστοιχα κέρδη.

Η αισιόδοξη πρόβλεψη πωλήσεων που παρουσίασε αυτή την εβδομάδα η Nvidia συνέβαλε πάντως στο να περιοριστούν ορισμένες από αυτές τις ανησυχίες, ενισχύοντας την πεποίθηση ότι η ανάπτυξη που συνδέεται με την AI παραμένει ισχυρή.

Η υπεροχή των εταιρειών χρυσού έναντι της τεχνολογίας δεν θεωρείται, ωστόσο, δεδομένο ότι θα συνεχιστεί.

«Εάν οι hyperscalers καταφέρουν να διατηρήσουν τα περιθώρια κέρδους τους και να πείσουν τους επενδυτές ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες μετατρέπονται σε μελλοντικά κέρδη, θα ήμουν λιγότερο βέβαιη ότι οι εταιρείες εξόρυξης χρυσού θα συνεχίσουν να υπεραποδίδουν», δήλωσε η Κάια Παρβ, στρατηγικός αναλυτής αγορών στην First Degree Global Asset Management.

Γιατί παραμένουν «ταύροι» για τον χρυσό

Παρά το ήδη εντυπωσιακό ράλι, αρκετοί επενδυτές εξακολουθούν να διατηρούν θετικές μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις για τον χρυσό.

Η περιορισμένη προσφορά, οι σταθερές αγορές από τις κεντρικές τράπεζες και οι ισχυρές εισροές επενδυτικών κεφαλαίων δημιουργούν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για το πολύτιμο μέταλλο.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται πλέον η επικείμενη ομιλία του προέδρου της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, στο Jackson Hole, από την οποία οι αγορές αναζητούν ενδείξεις για την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής και, κατ’ επέκταση, για την επόμενη φάση του «debasement trade».

Η πορεία των ETFs θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τις προοπτικές της αγοράς.

«Οι ροές προς τα ETFs αποτελούσαν συχνά βασικό παράγοντα διαμόρφωσης των τιμών του χρυσού και η πρόσφατη ανάκαμψη των τοποθετήσεων δείχνει ότι οι επενδυτές αναζητούν ολοένα περισσότερο προστασία για τα χαρτοφυλάκιά τους εν μέσω δημοσιονομικής, γεωπολιτικής και μακροοικονομικής αβεβαιότητας», έγραψε ο Φαχάντ Ταρίκ, στρατηγικός αναλυτής μετοχών της Jefferies Group.

Το εντυπωσιακό 43% των μεταλλευτικών μετοχών έναντι του 13% του ίδιου του χρυσού αναδεικνύει παράλληλα τη μόχλευση που προσφέρουν οι εταιρείες εξόρυξης όταν η τιμή του πολύτιμου μετάλλου κινείται ανοδικά.

Για την ώρα, ο Αύγουστος εξελίσσεται σε μήνα-ρεκόρ για τις μετοχές χρυσού, με έναν κλάδο που επί χρόνια βρισκόταν στη σκιά της τεχνολογίας να καταγράφει επιδόσεις τις οποίες ακόμη και οι πρωταγωνιστές της έκρηξης των ημιαγωγών δεν έχουν καταφέρει να επαναλάβουν.

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