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Η Wall Street απέφυγε τις μεγάλες τοποθετήσεις στη συνεδρίαση της Τετάρτης, με τους περισσότερους επενδυτές να κρατούν στάση αναμονής ενόψει των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της Nvidia, της εταιρείας που έχει αναδειχθεί σε βασικό βαρόμετρο της επενδυτικής έκρηξης γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Έτσι, ο Dow Jones παρουσίασε πτώση 0,21% στις 53.463 μονάδες, ο S&P 500 βρέθηκε οριακά σε αρνητικό έδαφος στο -0,02% και τις 7.675 μονάδες όπως και ο Nasdaq που έχασε 0,08% στις 26.130 μονάδες.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν από νωρίς στραμμένο στα οικονομικά μεγέθη που θα ανακοινώσει η Nvidia μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, αναζητώντας ενδείξεις για το τι σημαίνουν τόσο για το επενδυτικό στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης όσο και για την ευρύτερη χρηματιστηριακή αγορά.

Οι αναλυτές προβλέπουν ότι τα έσοδα της εταιρείας σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, περίπου στα 92 δισ. δολάρια, εκτίμηση που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα αντιστοιχεί στον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων δύο ετών.

Η ανακοίνωση έρχεται, εξάλλου, σε μια κρίσιμη περίοδο για το επενδυτικό στοίχημα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο έχει περάσει από έντονες διακυμάνσεις μέσα στο 2026.

Η εντυπωσιακή άνοδος των μετοχών του κλάδου την άνοιξη βοήθησε την ευρύτερη αγορά να ξεπεράσει τις πιέσεις από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και να επιστρέψει σε επίπεδα-ρεκόρ.

Ωστόσο, οι ανησυχίες σχετικά με τις αβέβαιες αποδόσεις των δισεκατομμυρίων δολαρίων που επενδύουν οι τεχνολογικοί κολοσσοί σε υποδομές AI έβαλαν τέλος στο ανοδικό σερί, με τον Philadelphia Semiconductor Index να καταγράφει βουτιά άνω του 20% τον Ιούλιο.

Μέσα στο κλίμα αυτό οι επενδυτές ελπίζουν ότι οι επιδόσεις της κορυφαίας εταιρείας ΑΙ μικροτσίπ στον κόσμο θα επιβεβαιώσουν την εκρηκτική εταιρική ζήτηση για εξοπλισμό τεχνητής νοημοσύνης και θα δικαιολογήσουν τις τεράστιες δαπάνες των μεγαλύτερων παρόχων υπολογιστικών υποδομών. Οποιοδήποτε αποτέλεσμα ή προβλέψεις που δεν θα ξεπεράσουν αισθητά τις υψηλές προσδοκίες θα μπορούσαν, ωστόσο, να θεωρηθούν απογοητευτικά.

Οι επενδυτές αναμένεται επίσης να αναζητήσουν ενδείξεις για τον ρυθμό με τον οποίο οι πελάτες της Nvidia θα περάσουν από τα μικροτσίπ Blackwell στους επόμενης γενιάς επεξεργαστές Vera Rubin.

«Με τις προσδοκίες να βρίσκονται ήδη σε υψηλά επίπεδα, οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν τις προβλέψεις για το επόμενο διάστημα, τα περιθώρια κέρδους, τη διάρκεια της ζήτησης και τη διευρυνόμενη επενδυτική στρατηγική της εταιρείας, αναζητώντας ενδείξεις ότι η διαρθρωτική ιστορία ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει άθικτη», σχολίασε ο Τζακ Άμπλιν της Cresset Capital Management.

Την ίδια ώρα οι αγορές παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες σε οποιαδήποτε εξέλιξη θα μπορούσε να ενισχύσει τις πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων και ομολογουμένως τα τελευταία οικονομικά στοιχεία δεν ήταν απαραίτητα αυτά που θα ήθελαν να δουν οι επενδυτές.

Σύμφωνα με το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης των ΗΠΑ, ο δομικός δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (core PCE), ο οποίος θεωρείται ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της Fed, αυξήθηκε κατά 0,2% σε μηνιαία και 3,3% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις.

Η μηνιαία μεταβολή επιταχύνθηκε σε σχέση με τον Ιούνιο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός παρέμεινε αμετάβλητος. Η αύξηση κατά 3,3% παραμένει σημαντικά υψηλότερη από τον μακροπρόθεσμο στόχο του 2% της Fed.

Σε επίπεδο γενικού δείκτη, ο PCE αυξήθηκε κατά 0,2% σε μηνιαία και 3,7% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, ελαφρώς υψηλότερα από τις προβλέψεις.

«Τα σημερινά στοιχεία παρουσιάζουν μια μικτή εικόνα. Ο δομικός PCE διαμορφώθηκε στο 3,3% σε ετήσια βάση, παραμένοντας πολύ πάνω από τον στόχο του 2% της Fed. Υπάρχουν όμως σημαντικές ενδείξεις ότι οι καταναλωτές περιορίζουν τις δαπάνες τους, τουλάχιστον στα αγαθά, ενώ οι δαπάνες για υπηρεσίες όπως τα ταξίδια συνεχίζουν να αυξάνονται. Τα αποτελέσματα της Walmart πριν από περίπου μία εβδομάδα το έδειξαν αυτό», υποστήριξε ο Πίτερ Τουζ, πρόεδρος της Chase Investment Counsel.

Ξεχωριστά, η δεύτερη εκτίμηση για την αύξηση του πραγματικού αμερικανικού ΑΕΠ στο δεύτερο τρίμηνο παρέμεινε αμετάβλητη στο 1,5%, σύμφωνα με τις συγκλίνουσες προβλέψεις, ενώ τα στοιχεία για τις νέες παραγγελίες διαρκών αγαθών έδειξαν πως αυξήθηκαν κατά 1,1% τον Ιούλιο, ξεπερνώντας αισθητά την αναμενόμενη άνοδο κατά 0,4%.

Ο συνδυασμός των στοιχείων σκιαγραφεί την εικόνα μιας ανθεκτικής οικονομίας με επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, γεγονός που δημιουργεί δίλημμα στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα.

Πάντως στις αγορές χρήματος, οι πιθανότητες να διατηρήσει η κεντρική τράπεζα αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου παρέμειναν περίπου στο 60%, σχεδόν αμετάβλητες σε σχέση με χθες, με τους traders να εξακολουθούν να «βλέπουν» πιθανή αύξηση μέχρι τα τέλη της χρονιάς.

Τα στοιχεία για τον PCE δημοσιοποιούνται σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας στην αμερικανική αγορά ομολόγων. Οι αυξανόμενες ανησυχίες για τον πληθωρισμό λόγω των υψηλών τιμών του πετρελαίου, αλλά και οι φόβοι για τον τεράστιο όγκο χρέους που εκδίδουν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, προκάλεσαν την προηγούμενη εβδομάδα ισχυρές πωλήσεις στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας.

Μια αιφνιδιαστική παρέμβαση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών με στόχο τον περιορισμό της ανόδου των αποδόσεων είχε μικρή επίδραση, μετά την είδηση ότι το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε τα 40 τρισ. δολάρια. Ωστόσο, πληροφορίες ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να αξιοποιήσει τον λογαριασμό Treasury General Account, ύψους σχεδόν 1 τρισ. δολαρίων, για να συμβάλει στη χρηματοδότηση μεγαλύτερων επαναγορών μακροπρόθεσμων ομολόγων προσέφεραν μεγαλύτερη ανακούφιση στις αγορές χρέους.

Στις αγορές ομολόγων σήμερα, οι αποδόσεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες κοντά στα επίπεδα της Τρίτης. Η απόδοση του 30ετούς ανέβηκε ανεπαίσθητα στο 5,182% και του 10ετούς στο 4,66%.

Περισσότερες ενδείξεις για την κατεύθυνση των επιτοκίων αναμένονται από την ομιλία του Προέδρου της Fed Κέβιν Γουόρς στο ετήσιο συμπόσιο του Τζάκσον Χολ την Παρασκευή.

«Η πρόκληση γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρη: ο πληθωρισμός παραμένει υπερβολικά υψηλός για να υπάρχει εφησυχασμός και οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν εάν ο Πρόεδρος της Fed Κέβιν Γουόρς χρησιμοποιήσει την ομιλία του την Παρασκευή στο Τζάκσον Χολ για να εξηγήσει πώς σκοπεύουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να επαναφέρουν τον πληθωρισμό προς τον μακροπρόθεσμο στόχο της Fed», επεσήμανε ο Μπρετ Κένγουελ της eToro.

Σε επίπεδο μετοχών στις κερδισμένες της ημέρας ξεχώρισε με διαφορά η Abercrombie & Fitch, με άλμα της τάξεως του 40%, οδεύοντας προς μία από τις ισχυρότερες ημερήσιες επιδόσεις στην ιστορία της, μετά την ανακοίνωση πολύ ισχυρών αποτελεσμάτων.

Κέρδη και για την J.M. Smucker καθώς η ιδιοκτήτρια των Folgers και Jif παρουσίασε καλύτερη εικόνα από την αναμενόμενη, όπως και οι Arista Networks και C.H. Robinson.

Ευχαριστημένη εμφανίστηκε η αγορά και με τον συμβιβασμό της Meta Platforms στη δικαστική διαμάχη για τον εθισμό των παιδιών στα social media. Το ποσό των 18 δισ. δολαρίων που θα καταβάλλει είναι ελάχιστο μπροστά στα πρόστιμα που διεκδικούσαν οι εισαγγελικές αρχές αρκετών αμερικανικών πολιτειών, ενώ παράλληλα η τεχνολογική απέφυγε μια δύσκολη και μακρά νομική διαδικασία που θα της κόστιζε σε χρήματα και αρνητική δημοσιότητα.

Στην πλευρά των μεγάλων χαμένων βρέθηκε, αντιθέτως, η Moderna με τους επενδυτές να κατοχυρώνουν μέρος των ισχυρών κερδών που είχαν προηγηθεί μετά τα θετικά δεδομένα τελικού σταδίου για το αντικαρκινικό εμβόλιο που αναπτύσσει μαζί με τη Merck.

Ισχυρές πιέσεις δέχτηκε και η Intuit, καθώς η εταιρεία πίσω από το TurboTax προέβλεψε ετήσια έσοδα χαμηλότερα από τις προσδοκίες της Wall Street, όπως επίσης και η Zoom Communications αφού προβλέψεις για τα έσοδα του τριμήνου απογοήτευσαν την αγορά.

Με απώλειες έκλεισε και η Nvidia, με τους επενδυτές να κρατούν αποστάσεις περιμένοντας τα οικονομικά της μεγέθη.

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