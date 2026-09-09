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Το δολάριο πλησίασε το χαμηλότερο επίπεδό του εδώ και σχεδόν επτά μήνες, καθώς το γιεν ενισχύθηκε, ενώ οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στην ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών για το πρόγραμμα επαναγορών ομολόγων και στα στοιχεία για τον πληθωρισμό που αναμένονται αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Ο Δείκτης Δολαρίου Spot του Bloomberg υποχώρησε έως και 0,2% την Τετάρτη, πλησιάζοντας στο χαμηλότερο επίπεδό του από τις 18 Φεβρουαρίου. Η πτώση οφειλόταν κυρίως στην άνοδο του γιεν, το οποίο αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο συστατικό του δείκτη. Το ιαπωνικό νόμισμα ενισχύθηκε κατά 0,5%, διευρύνοντας τα κέρδη του αυτόν τον μήνα σε περίπου 4%.

Το αμερικανικό νόμισμα δέχθηκε νέα πίεση μετά τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος προκάλεσε τους επενδυτές να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητά του όσον αφορά την ενίσχυση του γιεν, υποστηρίζοντας ότι όταν κάνει πλέον εκτιμήσεις για τις αγορές, ουσιαστικά το πράττει έχοντας εσωτερική πληροφόρηση. Τα σχόλια αυτά ήταν από τα πιο επιθετικά που έχει κάνει ο Μπέσεντ στο πλαίσιο μιας πρωτοφανούς προσπάθειας να επηρεάσει τις αγορές προς την κατεύθυνση που επιθυμεί.

Ο Μπέσεντ αναμένεται επίσης να αποκαλύψει πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει αρχικά για να περιορίσει τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων μέσω ενός διευρυμένου προγράμματος επαναγορών. Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινώσει αργότερα την Τετάρτη το μέγεθος της πράξης επαναγοράς που θα πραγματοποιήσει την επόμενη ημέρα για υφιστάμενα ομόλογα διάρκειας 10 έως 20 ετών.

«Για να δημιουργήσει αντίκτυπο στην αγορά, ο Μπέσεντ θα πρέπει να προχωρήσει στην πρώτη πράξη με ποσό άνω των 4 δισ. δολαρίων και δεν θα μας εξέπληττε εάν η πρώτη πράξη ήταν πολύ μεγαλύτερη, πιθανώς μεταξύ 8 και 10 δισ. δολαρίων», δήλωσε ο Μοχίτ Κουμάρ, επικεφαλής οικονομολόγος και στρατηγικής Ευρώπης στη Jefferies.

Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές της JPMorgan, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών πιθανότατα δεν θα παράσχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος του προγράμματος επαναγορών.

Οι επενδυτές εστιάζουν επίσης στα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που θα ανακοινωθούν την Παρασκευή, καθώς ενδέχεται να επηρεάσουν τις προσδοκίες για την απόφαση νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve την επόμενη εβδομάδα. Οι αγορές χρήματος αποτιμούν σήμερα πιθανότητα περίπου 60% ότι η κεντρική τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης.

Τα στοιχεία από την αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης δείχνουν ότι οι επενδυτές παραμένουν συνολικά απαισιόδοξοι για το δολάριο βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, εξακολουθούν να βλέπουν περιθώρια ενίσχυσης του αμερικανικού νομίσματος έναντι του ευρώ και της στερλίνας, καθώς οι υψηλές τιμές ενέργειας αποτελούν σημαντική επιβάρυνση για τα δύο ευρωπαϊκά νομίσματα.

Το Brent ανήλθε την Τετάρτη στα 100 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω των επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

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