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Παρά την τάση σταθεροποίησης της αμερικανικής αγοράς ομολόγων το τελευταίο διήμερο, οι αποδόσεις τους κυρίως δε, των μακροπρόθεσμων τίτλων δύσκολα θα υποχωρήσουν σημαντικά, ενώ μια σειρά αλληλένδετων παραγόντων προσφοράς και ζήτησης δυσχεραίνουν το έργο των υπευθύνων χάραξης της νομισματικής πολιτικής που επιδιώκουν να ​περιορίσουν το κόστος δανεισμού.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η άνοδος στις αποδόσεις αντανακλά άμεσες ανησυχίες που αφορούν την εικόνα του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, παράλληλα με μακροπρόθεσμα ερωτήματα που επικεντρώνονται στο πώς η αγορά θα απορροφήσει την πληθώρα ομολόγων που πωλούνται από κυβερνήσεις και εκδότες εταιρικών ομολόγων υψηλής ποιότητας, καθώς και στη μετατόπιση της σύνθεσης των αγοραστών προς ομάδες που είναι πιο πιθανό να απαιτούν υψηλότερα επιτόκια.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος χρησιμοποιεί πλέον όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του για να προσπαθήσει να μειώσει τα μακροπρόθεσμα κόστη δανεισμού, ενδέχεται να διαπιστώσει ότι αυτά τα διαρθρωτικά ζητήματα αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση, σχολιάζουν αναλυτές.

Το μεγαλύτερο μέρος της αλλαγής αφορά το ασφάλιστρο διάρκειας, δηλαδή το τμήμα της απόδοσης που αντανακλά την προθυμία των επενδυτών να δεσμεύσουν κεφάλαια για δεκαετίες.

Κανείς φυσικά δεν αναμένει αθέτηση πληρωμών από το αμερικανικό κράτος, αλλά η δημοσιονομική εικόνα των ΗΠΑ επιδεινώνεται συνεχώς, με το χρέος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να έχει αισίως ξεπεράσει τα 40 τρισ. δολάρια. Το υψηλότερο ασφάλιστρο διάρκειας και οι αυξημένες προσδοκίες για τον πληθωρισμό εξηγούν εν μέρει την άνοδο των επιτοκίων, αναφέρουν οι αναλυτές.

Μια άλλη σημαντική δυναμική βρίσκεται σε εξέλιξη και στο εταιρικό πεδίο: οι εταιρικοί εκδότες, με επικεφαλής εταιρείες που βρίσκονται στο επίκεντρο της ανάπτυξης των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, δανείζονται με ταχύ ρυθμό.

Η Wall Street αναμένει ότι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας θα δαπανήσουν περισσότερα από 730 δισ. δολάρια σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης φέτος, έναντι των 400 δισ. δολαρίων του περασμένου έτους, και ένα μεγάλο μέρος αυτού του ποσού θα προέλθει από δανεισμό. Τα θεμελιώδη μεγέθη τους – ισχυρή αύξηση κερδών, άφθονη ελεύθερη ταμειακή ροή – φαίνονται σε πολλούς επενδυτές πιο ελκυστικά από αυτά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Καθώς η αγορά κρατικών ομολόγων ανταγωνίζεται για την ίδια δεξαμενή μακροπρόθεσμου κεφαλαίου με εταιρικούς εκδότες επενδυτικής βαθμίδας που θεωρούνται ότι διαθέτουν ισχυρότερα πιστωτικά θεμελιώδη μεγέθη, οι επενδυτές «ψηφίζουν» με τα χρήματά τους και ωθούν τα περιθώρια μεταξύ των δύο κατηγοριών σε εξαιρετικά στενά επίπεδα, εξηγεί ο Τιερί Γουίζμαν, παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος και επιτοκίων στη Macquarie. «Σε κάποιο βαθμό, οι επενδυτές θεωρούν το εταιρικό χρέος ασφαλέστερο», προσθέτει.

Είναι αλήθεια ότι οι εταιρείες – σε αντίθεση με τις κυβερνήσεις – παρουσιάζουν κίνδυνο αθέτησης υποχρεώσεων. Ωστόσο, αυτός ο κίνδυνος φαίνεται να είναι ελάχιστος για το είδος των εκδοτών που αξιοποιούν σήμερα τις αγορές μακροπρόθεσμου χρέους, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Τα εταιρικά κέρδη των εταιρειών του δείκτη S&P 500, εκτοξεύτηκαν κατά 52% το β’ τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet, ανεβάζοντας το μερίδιο των εταιρικών κερδών στο ΑΕΠ στο ρεκόρ του 13,2%, σύμφωνα με το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης.

Άλλοι πιστεύουν ότι είναι λάθος να επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά στο επιχείρημα ότι η έκδοση χρέους από τους hyperscalers «εκτοπίζει» τα κρατικά ομόλογα και ωθεί τις αποδόσεις προς τα πάνω. Κατά την άποψή τους, η πλευρά της ζήτησης, η οποία μεταβάλλεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, διαδραματίζει έναν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο.

Η αλλαγή στη δομή της αγοράς έχει καταστήσει τα κρατικά ομόλογα πιο ευάλωτα σε περιοδικές ανισορροπίες προσφοράς-ζήτησης και, οριακά, σε υψηλότερες αποδόσεις, ανέφερε ο Ράιαν Σουίφτ, στρατηγικός αναλυτής αμερικανικών ομολόγων στην BCA Research.

«Αυτό δεν είναι κάτι που συνέβη τους τελευταίους μήνες», είπε. «Έχει συμβεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες».

Η αβέβαιη εικόνα γύρω από τον πληθωρισμό, ⁠ιδιαίτερα δεδομένης της ​επίδρασης της ανεπίλυτης σύγκρουσης με το Ιράν στις τιμές της ενέργειας, αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα, συμφωνούν οι επενδυτές.

Το μόνο σίγουρο, προσθέτουν, είναι ότι η φύση αυτών των ζητημάτων πιθανότατα θα δυσκολέψει τον Μπέσεντ και το υπουργείο Οικονομικών να επιτύχουν χαμηλότερα μακροπρόθεσμα επιτόκια, καθώς τόσο τα ζητήματα προσφοράς όσο και της ζήτησης είναι πέρα από τον έλεγχό τους.

«Κανείς δεν έχει το θάρρος να λάβει σκληρές αποφάσεις για τον έλεγχο του χρέους, και ο πληθωρισμός παραμένει αρκετά πάνω από τον στόχο της Fed», τονίζει ο Μάικ Γκούσεϊ, διευθυντής επενδύσεων για τα σταθερά εισοδήματα στην Principal Asset Management, σύμφωνα με το Reuters.

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