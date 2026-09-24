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Πτωτικά κινούνται σήμερα οι βασικοί δείκτες της Wall Street, καθώς η νέα άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων ενίσχυσε τις ανησυχίες για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve, ενώ η πτώση της Oracle ασκεί πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο.

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης ο Dow Jones υποχωρεί κατά 0,11% και διαπραγματεύεται στις 51.452,90 μονάδες. Ο S&P 500 κινείται πτωτικά κατά 0,39% στις 7.675,96 μονάδες και ο Nasdaq καταγράφει απώλειες 0,64% στις 26.764,49 μονάδες.

Η Oracle υποχωρεί περισσότερο από 5% μετά το δημοσίευμα του Bloomberg ότι η εταιρεία επικαλέστηκε τη ρήτρα «force majeure» (ανωτέρα βία) προκειμένου να προστατευθεί από πιθανές οικονομικές επιβαρύνσεις σε περίπτωση καθυστερήσεων στο μεγάλο έργο data center που κατασκευάζεται στο Νέο Μεξικό. Σημειώνεται ότι η Oracle δεν επιδιώκει να αποχωρήσει από το έργο, αλλά επιχειρεί να προστατεύσει τη θέση της σε περίπτωση καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Η Blue Owl, η οποία έχει αναλάβει την ανάπτυξη του έργου μέσω της Stack Infrastructure, υποχωρεί επίσης κατά 4%. Η συγκεκριμένη εξέλιξη επιβαρύνει ευρύτερα τον τεχνολογικό κλάδο, με τη Meta να υποχωρεί κατά 1,8% και την Nvidia κατά 1,1%, ενώ η Marvell και η Intel καταγράφουν απώλειες περίπου 3%.

Η αγορά ομολόγων βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο, με την απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου να αγγίζει το 5,446%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2004. Η απόδοση του 10ετούς Treasury, που επηρεάζει άμεσα το κόστος στεγαστικών δανείων και ευρύτερα το κόστος χρηματοδότησης, εκτοξεύθηκε στο 5,15%, επίπεδο που είχε να καταγραφεί από τον Ιούλιο του 2007.

Η άνοδος των αποδόσεων αντανακλά τις αυξανόμενες προσδοκίες των επενδυτών ότι η Fed μπορεί να χρειαστεί να διατηρήσει πιο αυστηρή στάση ή ακόμη και να προχωρήσει σε νέες αυξήσεις επιτοκίων. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι αγορές προεξοφλούν πλέον με πιθανότητα άνω του 70% μία νέα αύξηση επιτοκίων κατά τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου. Μόλις μία εβδομάδα πριν, η αντίστοιχη πιθανότητα βρισκόταν περίπου στο 55%.

Στις πιέσεις για τις αγορές προστέθηκε και η νέα άνοδος των τιμών πετρελαίου, εν μέσω αυξημένων ανησυχιών για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Τα futures του Brent ενισχύθηκαν περίπου 1%, κοντά στα 105 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωσε επίσης άνοδο 1%, κοντά στα 93 δολάρια το βαρέλι.

Η επιστροφή του Brent πάνω από τα 100 δολάρια έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τους φόβους για νέο κύκλο πληθωριστικών πιέσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική οικονομία εμφανίζει ακόμη ανθεκτικότητα. Η UBS Global Wealth Management εκτιμά, πάντως, ότι στο βασικό της σενάριο οι ενεργειακές διαταραχές θα παραμείνουν σχετικά περιορισμένες και δεν θα οδηγήσουν σε ένα ευρύ ή διαρκές πληθωριστικό σοκ που θα εκτροχιάσει την ανάπτυξη.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, με τους επενδυτές να αναμένουν εξελίξεις σε ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι περιορισμοί τεχνολογίας, οι σπάνιες γαίες και η Ταϊβάν. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφώνησαν να παρατείνουν την εμπορική εκεχειρία έως τις 10 Ιανουαρίου.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Federal Reserve Bank of New York Τζον Γουίλιαμς ανέφερε ότι παραμένει πιθανό να χρειαστεί νέα αύξηση επιτοκίων μέσα στο έτος, λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας και της ισχυρής ζήτησης που τροφοδοτείται, μεταξύ άλλων, από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, οι νέες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας στις ΗΠΑ υποχώρησαν την προηγούμενη εβδομάδα, παραμένοντας κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ένδειξη ότι η αγορά εργασίας διατηρεί τη δυναμική της. Ωστόσο, η συνδυασμένη επίδραση υψηλότερων ενεργειακών τιμών, ισχυρής οικονομικής δραστηριότητας και ανθεκτικού πληθωρισμού ενισχύει τις προσδοκίες για πιο περιοριστική νομισματική πολιτική από τη Fed.

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