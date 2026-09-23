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Σε πτωτική πορεία επανήλθε η Wall Street στη συνεδρίαση της Τετάρτης, καθώς η νέα ισχυρή άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων άσκησε πιέσεις κυρίως στον τεχνολογικό κλάδο, ενώ η ανάκαμψη των τιμών πετρελαίου αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Έτσι, ο Nasdaq έχασε το «ταβάνι» που είχε αγγίξει μετά το διήμερο διαδοχικό ρεκόρ, ενώ και ο S&P 500 απομακρύνθηκε περαιτέρω από τα υψηλά του.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones σημείωσε πτώση 0,68% στις 51.511 μονάδες, ο S&P 500 διολίσθησε σε ποσοστό 0,75% και τις 7.706 μονάδες και ο Nasdaq έκανε «βουτιά» ύψους 1,13% φτάνοντας τις 26.936 μονάδες.

Τα νεότερα στοιχεία που έδειξαν ισχυρότερη από την αναμενόμενη δραστηριότητα στη μεταποίηση και τις υπηρεσίες των ΗΠΑ πυροδότησαν ένα νέο sell-off στους κρατικούς τίτλους, το οποίο μάλιστα εντάθηκε μετά την απρόσμενα χαμηλή ζήτηση που συγκέντρωσε δημοπρασία 5ετών ομολόγων.

Ουσιαστικά οι αρχικές απώλειες στην αγορά ομολόγων προετοίμασαν το έδαφος για τη δημοπρασία πενταετών τίτλων ύψους 70 δισ. δολαρίων, η οποία κατέγραψε τη μεγαλύτερη απόδοση έκδοσης από το 2006.

Η απόδοση που απαιτήθηκε για να ολοκληρωθεί η δημοπρασία διαμορφώθηκε στο 5,033%, περισσότερο από τρεις μονάδες βάσης πάνω από το επίπεδο που αναμενόταν πριν από τη λήξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών.

Με βάση αυτό το κριτήριο, ήταν η δεύτερη χειρότερη δημοπρασία πενταετών ομολόγων από τότε που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, το 2018, με μοναδική χειρότερη επίδοση εκείνη του Ιουνίου 2022, μετά την πρώτη από τις διαδοχικές αυξήσεις επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης από τη Fed.

Μετά την εξέλιξη αυτή, οι αποδόσεις σε όλους τους κρατικούς τίτλους εκτινάχθηκαν στα ύψη. Η απόδοση του 5ετούς αυξήθηκε έως και κατά 20 μονάδες βάσης, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό του 4,99% που είχε καταγραφεί το 2023. Παράλληλα, η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε σχεδόν κατά 15 μονάδες βάσης στο 5,11%, ήτοι στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 και η απόδοση του 30ετούς πλησίασε το 5,4% στο 5,398%, στο υψηλότερο σημείο από το 2004.

«Δεν θέλεις να σταθείς μπροστά σε ένα τρένο που κινείται με πλήρη ταχύτητα σήμερα», σχολίασε ο Σον Σίμκο, της SEI Investments. «Βλέπουμε τον συνδυασμό τριών παραγόντων: ισχυρότερα οικονομικά στοιχεία, προσφορά που ωθεί το πενταετές ομόλογο σε επίπεδα που έχουμε να δούμε χρόνια και την άποψη ότι ο πληθωρισμός παραμένει επίμονος παγκοσμίως».

Στο τελευταίο, ήτοι στην αναζωπύρωση των ανησυχιών για την πορεία του πληθωρισμού, συνέβαλε η επιδείνωση της εικόνας από τη Μέση Ανατολή και η ισχυρή άνοδος των πετρελαϊκών τιμών.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει την ελευθερία ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ όσο παραμένουν σε ισχύ οι κυρώσεις και ο αμερικανικός αποκλεισμός, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες για την επίτευξη συμφωνίας παρά τις προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών.

Βέβαια, ανέφερε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να επιστρέψει στον διάλογο, ωστόσο οι χθεσινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που υποστήριξε ότι μπορεί να εξαλείψει το Ιράν, αλλά και πως βλέπει συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, επανέφεραν τις αμφιβολίες για τη δυνατότητα διπλωματικής προόδου.

Κάπως έτσι οι πετρελαϊκές τιμές σημείωσαν πολύ ισχυρή άνοδο σήμερα, πατώντας φρένο στο πενθήμερο καθοδικό σερί τους, με το Brent να εκτινάσσεται περίπου 4%, πάνω από τα 103 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI να «κλείνει» στα 92,16 δολάρια το βαρέλι.

Η άνοδος των ενεργειακών τιμών σε συνδυασμό με τα ισχυρά στοιχεία από την αμερικανική οικονομία οδήγησαν τους επενδυτές στο συμπέρασμα ότι η Fed έχει τα περιθώρια να προχωρήσει σε περαιτέρω νομισματική σύσφιγξη μέσα στη χρονιά.

Στο οικονομικό μέτωπο, ο σύνθετος δείκτης PMI της S&P Global για τις ΗΠΑ αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο στις 58,4 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2021. Η απασχόληση αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων άνω των τεσσάρων ετών, ενώ το κόστος εισροών ενισχύθηκε με τον μεγαλύτερο ρυθμό από το 2022.

Υπό τα δεδομένα αυτά, στις αγορές χρήματος οι πιθανότητες δεύτερης συνεχόμενης αύξησης επιτοκίων στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου ανέβηκαν πάνω από το 70%, ενώ πλέον οι traders προεξοφλούν πλήρως τρεις αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μέσα στον επόμενο χρόνο, με σημαντική πιθανότητα ακόμη και για τέταρτη αύξηση!

Θυμίζουμε πως μόλις την περασμένη εβδομάδα, η Fed ανέβασε το κόστος δανεισμού για πρώτη φορά εδώ και τρία χρόνια με το εύρος των επιτοκίων να διαμορφώνεται στο 3,75% με 4%.

«Τα στοιχεία ενισχύουν τον κίνδυνο μιας νέας επιτάχυνσης του πληθωρισμού που θα προέρχεται από τη ζήτηση, ακόμη και αν οι πιέσεις από την πλευρά της προσφοράς υποχωρήσουν», εξήγησε ο Βέιλ Χάρτμαν της BMO Capital Markets, προσθέτοντας ότι δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι αυξήθηκαν άρδην οι πιθανότητες για νέα αύξηση επιτοκίων τον Οκτώβριο, αλλά και οι εκτιμήσεις για το τελικό επίπεδο των επιτοκίων.

Προς την κατεύθυνση αυτή συνηγόρησαν και οι τοποθετήσεις αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας. Ο διοικητής της Fed, Μάικλ Μπαρ, υποστήριξε ότι πιθανότατα απαιτούνται περαιτέρω προσαρμογές της νομισματικής πολιτικής ώστε ο πληθωρισμός να επιστρέψει στον στόχο.

«Κατά την εκτίμησή μου, περαιτέρω προσαρμογές της πολιτικής πιθανότατα θα χρειαστούν ώστε ο πληθωρισμός να επιστρέψει στον στόχο εγκαίρως», δήλωσε ο Μπαρ.

Αντιστοίχως και στελέχη, όπως ο Αλμπέρτο Μουσαλέμ της Fed του Σεντ Λούις και η Σούζαν Κόλινς της Fed της Βοστώνης, υποστήριξαν ότι θεωρούν αναγκαίες περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της αγοράς τις επόμενες ημέρες θα βρεθεί και η έκβαση της πολυαναμενόμενης συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο.

Ο Κινέζος πρόεδρος προσγειώνεται σε λίγες ώρες στην Ουάσινγκτον, στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης επίσκεψής του στις ΗΠΑ εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία. Την Πέμπτη το πρωί θα ακολουθήσει η επίσημη υποδοχή του στον Λευκό Οίκο και η διμερής συνάντηση των δύο ηγετών, ενώ το βράδυ θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο, παρουσία αξιωματούχων και κορυφαίων CEOs.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν, μεταξύ άλλων το εμπόριο και η δυνατότητα ανανέωσης της διμερούς εμπορικής εκεχειρίας που λήγει τον Νοέμβριο, η τεχνητή νοημοσύνη, οι σπάνιες γαίες, οι αγορές αγροτικών προϊόντων και βέβαια κορυφαία διεθνή ζητήματα, όπως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Σε επίπεδο μετοχών, από τους 11 επιμέρους κλάδους του S&P 500 μόνο δύο κινήθηκαν σε θετικό έδαφος. Οι ενεργειακές μετοχές με φόντο το ράλι του πετρελαίου και οι βιομηχανίες.

O τεχνολογικός κλάδος γενικότερα πιέστηκε, όπως δεν έλειψαν οι φωτεινές εξαιρέσεις όπως η μετοχή της Meta Platforms, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να ποντάρουν στη δυναμική της νέας εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης Muse, της CrowdStrike και της Palantir με άνοδο κοντά στο 4%, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να επιβραβεύουν εταιρείες με έκθεση σε τεχνητή νοημοσύνη και ανάλυση δεδομένων

Στις μεγάλες χαμένες βρέθηκε η Expedia, η Airbnb και η Booking καθώς συνδέθηκαν με την άνοδο των αποδόσεων, η οποία αυξάνει το κόστος χρηματοδότησης και επιβαρύνει ιδιαίτερα μετοχές ανάπτυξης και καταναλωτικών υπηρεσιών με υψηλότερες αποτιμήσεις,

Ισχυρή πίεση δέχτηκε και η McDonald’s, η οποία ανακοίνωσε επενδυτικό πρόγραμμα περίπου 8,5 δισ. δολαρίων για τη στήριξη των δικαιοδόχων της, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, των υπηρεσιών και της λειτουργίας των εστιατορίων.

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