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Η παγκόσμια αγορά ομολόγων διανύει μια δύσκολη φάση. Εδώ και μήνες, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έχουν ανέβει και συνεχίζουν να ανεβαίνουν.

Οι επενδυτές έχουν τελικά κουραστεί από τον ατελή δημοσιονομικό σχεδιασμό και απαιτούν μεγαλύτερη αποζημίωση.

Οι ίδιες οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν ένα δύσκολο μείγμα κινδύνου πληθωρισμού, τεράστιων δανειοληπτικών αναγκών — για παράδειγμα, για τη χρηματοδότηση του πολέμου στο Ιράν — και εταιρικών δαπανών που χρηματοδοτούνται από το χρέος, κυρίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι συνήθεις ύποπτοι, όπως οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία, βρίσκονται στο προσκήνιο. Όμως, τις τελευταίες ημέρες, η Γαλλία έχει αναδειχθεί στο πιο δυσάρεστο παράδειγμα του τι συμβαίνει όταν οι επενδυτές σταματούν να θεωρούν δεδομένο ότι μια μεγάλη, πλούσια χώρα θα απολαμβάνει πάντα το πλεονέκτημα της αμφιβολίας κατάρρευσης.

Πριν αναλύσει τους λόγους για την ανεπιθύμητη στιγμή δόξας της Γαλλίας, το Business Insider ρίχνει μια ματιά στις οικονομικές επιπτώσεις:

Η απόδοση των 10ετών γαλλικών κρατικών ομολόγων έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό της από το 2002 και είναι ακόμη υψηλότερη από εκείνη μιας χώρας που είχε πληγεί από κρίση στο παρελθόν, όπως η Ελλάδα.

Αυτό που είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτο είναι η ταχύτητα με την οποία έφτασε σε αυτό το επίπεδο.

Οι δημοσιονομικές ανησυχίες έχουν ενταθεί και σε άλλες χώρες της Ευρώπης — στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και τη Γερμανία, για να αναφέρουμε μερικές από τις μεγαλύτερες — αλλά η Γαλλία κατάφερε να ξεχωρίσει.

Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί τόσο γρήγορα, στην πραγματικότητα, ώστε το spread μεταξύ των γαλλικών και των γερμανικών ομολόγων να είναι το μεγαλύτερο από την εποχή της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης, περίπου μια δεκαετία πριν.

Γιατί η κατάσταση της Γαλλίας ξεχωρίζει

Η Γαλλία αντιμετωπίζει πολλά δημοσιονομικά προβλήματα: μεγάλο χρέος, σημαντικό ετήσιο δημοσιονομικό έλλειμμα, σχετικά αδύναμη ανάπτυξη και, πλέον, πολύ υψηλότερο κόστος τόκων.

Αυτά τα προβλήματα είναι διαχειρίσιμα μεμονωμένα. Όταν όμως εμφανίζονται ταυτόχρονα, το χρέος μιας χώρας μπορεί να αποσταθεροποιηθεί γρήγορα.

Επιπλέον, η Γαλλία δεν διαθέτει το δίχτυ ασφαλείας που έχουν οι ΗΠΑ ή η Ιαπωνία.

Οι ΗΠΑ έχουν το δικό τους νόμισμα, το οποίο λειτουργεί ως παγκόσμιο αποθεματικό. Στην Ιαπωνία, μεγάλο μέρος του δημόσιου χρέους αγοράζεται από Ιάπωνες επενδυτές. Η Γαλλία δεν διαθέτει ούτε κατά διάνοια την ίδια προστασία.

Παράλληλα, υπάρχει και το πολιτικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται η χώρα:

-Αν μειώσει τις δαπάνες, οι συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες ενδέχεται να ενταθούν και η βραχυπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη να επιβραδυνθεί.

-Αν διατηρήσει τις δαπάνες σταθερές, θα συνεχίσει να δανείζεται με όλο και πιο εξοντωτικά επιτόκια.

-Αν αυξήσει τους φόρους, θα διακινδυνεύσει να επιβραδύνει μια ήδη υποτονική οικονομία.

Με λίγα λόγια, η Γαλλία δεν έχει μια ξεκάθαρη διέξοδο. Όλα αυτά χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι προεδρικές εκλογές του 2027, που ενδέχεται να αποσταθεροποιήσουν την κατάσταση περαιτέρω.

Γιατί η Γαλλία έχει σημασία για τις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ δεν είναι η Γαλλία. Διαθέτουν το δικό τους νόμισμα, την πιο βαθιά αγορά κρατικών ομολόγων στον κόσμο, και μπορούν να βασίζονται σε μια φαινομενικά ατελείωτη ζήτηση για κρατικά ομόλογα.

Ωστόσο, το γαλλικό δράμα υπενθυμίζει στους αναλυτές ότι οι αγορές μπορούν να ανατιμήσουν τα δημοσιονομικά μιας κυβέρνησης με εκπληκτική ταχύτητα, μόλις αρχίσει να κλονίζεται η εμπιστοσύνη.

Οι ΗΠΑ έχουν το δικό τους μείγμα τεράστιων ελλειμμάτων, αυξανόμενων τόκων και πολιτικού αδιεξόδου γύρω από τις αυξήσεις φόρων ή τις περικοπές δαπανών.

Ενώ η άνοδος των γαλλικών αποδόσεων δεν θα ωθήσει άμεσα τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης παγκόσμιας αύξησης του κόστους δανεισμού.

Η αγορά σταθερού εισοδήματος είναι αλληλένδετη, και η πίεση από τη Γαλλία θα μπορούσε να εξαπλωθεί και αλλού.

Επιπλέον, μια έξαρση της κρίσης στην Ευρώπη θα μπορούσε επίσης να ταράξει τις μετοχές, να ενισχύσει το δολάριο και να ωθήσει τους επενδυτές προς ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.

Η Γαλλία δεν βρίσκεται στο χείλος της χρεοκοπίας. Ωστόσο, ο πανικός στην αγορά ομολόγων της αποτελεί μια χρήσιμη υπενθύμιση ότι η δημοσιονομική αξιοπιστία μπορεί να εξαφανιστεί πιο γρήγορα από ό,τι χρειάζεται για να οικοδομηθεί.

Η Ουάσινγκτον πρέπει, γι αυτόν το λόγο, να δώσει προσοχή στα παραδείγματα προς αποφυγή.

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