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Ισχυρή προειδοποίηση για την κατάσταση της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου απηύθυνε ο διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, Αμίν Νάσερ, τονίζοντας ότι τα αποθέματα που προστατεύουν τη διεθνή οικονομία από αιφνίδιες διαταραχές της προσφοράς έχουν περιοριστεί σε «τρομακτικά» χαμηλά επίπεδα.

Ο επικεφαλής του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού εκτιμά ότι οι πιέσεις στην αγορά κινδυνεύουν να ενταθούν περαιτέρω εάν δεν αποκατασταθεί πλήρως η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, τη βασική ενεργειακή δίοδο του Περσικού Κόλπου.

Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ημέρες μετά την απόφαση των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου να προχωρήσουν σε συντονισμένη αποδέσμευση έως 100 εκατ. βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η άνοδος των τιμών των καυσίμων.

Μιλώντας τη Δευτέρα στο Energy Intelligence Forum στο Λονδίνο, ο Νάσερ υπογράμμισε ότι όσο τα Στενά του Ορμούζ δεν λειτουργούν πλήρως και δεν αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των μεταφορών, η κατάσταση στην αγορά θα παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη.

«Μέχρι να ανοίξουν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ και να επιστρέψει η εμπιστοσύνη, η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι η πίεση και στις δύο πλευρές του βαρελιού θα ενταθεί», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, η στενότητα στην αγορά αργού πετρελαίου είναι ήδη σοβαρή, ωστόσο οι τιμές των διυλισμένων καυσίμων έχουν αυξηθεί ακόμη ταχύτερα, δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις.

Σύμφωνα με τον CEO της Saudi Aramco, η χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων μπορεί να προσφέρει στις οικονομίες μια προσωρινή ανάσα, δεν αντιμετωπίζει όμως τη βασική ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Μάλιστα, ο Νάσερ προειδοποίησε ότι ακόμη και μετά την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ μπορεί να χρειαστούν έως και δύο χρόνια προκειμένου οι μεγάλες καταναλώτριες χώρες να αναπληρώσουν τα αποθέματα που έχουν χρησιμοποιήσει για να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση.

Η προειδοποίηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς οι έκτακτες αποδεσμεύσεις μειώνουν το διαθέσιμο «μαξιλάρι» που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση μιας νέας σοβαρής διαταραχής της παγκόσμιας προσφοράς.

Οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες του Κόλπου επιχειρούν στο μεταξύ να αυξήσουν την παραγωγή και τις εξαγωγές, με τις ροές αργού να έχουν επιστρέψει κοντά στα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από τον πόλεμο.

Η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ χρησιμοποιούν μεταξύ άλλων δικά τους δεξαμενόπλοια για τη μεταφορά φορτίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν τουλάχιστον εν μέρει περιορισμένα από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν πυροδότησαν την περιφερειακή σύγκρουση.

Παρά την αύξηση των ροών, η ανακούφιση στην αγορά παραμένει περιορισμένη. Οι τιμές εξακολουθούν να ενσωματώνουν υψηλό ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου, τόσο για τον Περσικό Κόλπο όσο και για την Ερυθρά Θάλασσα.

Το Brent κινείται γύρω από τα 100 δολάρια το βαρέλι κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, παρά την αύξηση του αριθμού των δεξαμενόπλοιων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Κομβικό ρόλο στην αύξηση των διαθέσιμων ποσοτήτων έχει διαδραματίσει η Σαουδική Αραβία. Η Aramco αύξησε τον τελευταίο μήνα τις αποστολές αργού από τον βασικό εξαγωγικό τερματικό σταθμό της στο Ρας Τανούρα, στον Περσικό Κόλπο.

Παράλληλα, αντέδρασε γρήγορα στην προσωρινή διακοπή λειτουργίας του βασικού αγωγού που διασχίζει τη χώρα μετά την επίθεση του προηγούμενου μήνα.

Οι ροές στον αγωγό Ανατολής-Δύσης (East-West) έχουν πλέον επανέλθει περίπου στο 80% της δυναμικότητάς του, επιτρέποντας στη Σαουδική Αραβία να διοχετεύει μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου προς την Ερυθρά Θάλασσα και να περιορίζει σε έναν βαθμό την εξάρτησή της από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Νάσερ υπογράμμισε ότι η τροφοδοσία της Aramco έχει αποδειχθεί ανθεκτική κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, χάρη στην αξιοποίηση διεθνών αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και στην ταχεία αποκατάσταση υποδομών που έχουν υποστεί ζημιές.

Η εταιρεία αναζητεί πλέον εναλλακτικές διαδρομές εξαγωγής αργού και πρόσθετους αποθηκευτικούς χώρους στο εξωτερικό, με στόχο να μειώσει την εξάρτησή της από οποιαδήποτε μεμονωμένη οδό μεταφοράς προς τους πελάτες της διεθνώς.

Για τον επικεφαλής της Aramco, πάντως, το βασικό πρόβλημα παραμένει η εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων ασφαλείας. Όσο τα Στενά του Ορμούζ δεν επανέρχονται σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία, η παγκόσμια αγορά πετρελαίου θα εξακολουθήσει να λειτουργεί με εξαιρετικά περιορισμένα περιθώρια απέναντι σε μια νέα διαταραχή της προσφοράς.

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