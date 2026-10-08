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Με ισχυρή άνοδο ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Πέμπτης οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς η νέα κλιμάκωση των επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ και οι εκτεταμένες διακοπές παραγωγής στον Κόλπο του Μεξικού, εξαιτίας του τυφώνα Isaias, ενίσχυσαν τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά αργού. Παράλληλα, οι εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης διατήρησαν την έντονη μεταβλητότητα στις αγορές.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 4,08 δολάρια ή 4,1%, κλείνοντας στα 104,28 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο 3,21 δολαρίων ή 3,6%, στα 91,49 δολάρια.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης, και τα δύο συμβόλαια κατέγραφαν κέρδη άνω των 5 δολαρίων ανά βαρέλι, με το Brent να αγγίζει το υψηλότερο επίπεδο από τις 29 Σεπτεμβρίου. Η άνοδος τροφοδοτήθηκε από τους φόβους για νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, αλλά και από την προσέγγιση του τυφώνα Isaias στις αμερικανικές ακτές, όπου αναμένεται να φτάσει την Παρασκευή.

Οι δηλώσεις Τραμπ και το διπλωματικό παρασκήνιο με το Ιράν

Οι τιμές περιορίστηκαν από τα υψηλά ημέρας μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε παραγωγικές συνομιλίες με το Ιράν και δεσμεύτηκε ότι οι ΗΠΑ δεν θα εξαπολύσουν νέα επίθεση εναντίον της χώρας πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Νωρίτερα, το NBC News είχε μεταδώσει, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, ότι ο Τραμπ και η ομάδα εθνικής ασφάλειάς του εξέταζαν το ενδεχόμενο επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Τεχεράνης μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Στο διπλωματικό πεδίο, το ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε πως η Τεχεράνη εξετάζει την αμερικανική απάντηση σε πρότασή της για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εντός επτά ημερών. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ιρανική πλευρά αναμένεται να απαντήσει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Παρά τις διπλωματικές επαφές, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Πέμπτη νέες κυρώσεις κατά του Ιράν, στοχεύοντας πρόσωπα, δίκτυα και 17 πλοία που εμπλέκονται στη μεταφορά ιρανικού αργού πετρελαίου, πετρελαϊκών προϊόντων και πετροχημικών. Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, στόχος είναι η ενίσχυση της οικονομικής πίεσης προς την Τεχεράνη.

Εννέα επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια – Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη, καθώς εννέα δεξαμενόπλοια δέχθηκαν επιθέσεις στην περιοχή την τελευταία εβδομάδα. Σύμφωνα με το Reuters, η συχνότητα των επιθέσεων έφτασε στο υψηλότερο εβδομαδιαίο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου, παρά την προσπάθεια των πετρελαιοπαραγωγών χωρών του Κόλπου να αυξήσουν τις εξαγωγές τους.

Η στρατηγική σημασία της θαλάσσιας οδού παραμένει τεράστια, καθώς πριν από τον πόλεμο από τα Στενά του Ορμούζ διέρχονταν ποσότητες πετρελαίου και καυσίμων που αντιστοιχούσαν περίπου στο 20% της παγκόσμιας αγοράς.

Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, οι ροές μέσω των Στενών διαμορφώθηκαν στα 9,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε την Τρίτη, περίπου 30% χαμηλότερα από τα προπολεμικά επίπεδα.

Ωστόσο, οι συνολικές εξαγωγικές ροές αργού από τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών διαδρομών μέσω αγωγών, ανήλθαν στα 16,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως, προσεγγίζοντας τα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση.

«Η συχνότητα των ιρανικών επιθέσεων εναντίον πλοίων βρίσκεται πλέον στο υψηλότερο σημείο από την έναρξη του πολέμου και είναι πιθανό να αυξηθεί περαιτέρω», δήλωσε ο Σολ Καβόνικ, επικεφαλής ενέργειας της MST Marquee.

Νέα ένταση στη Σαουδική Αραβία και κινητικότητα Γαλλίας – Συρίας

Η περιφερειακή ένταση ενισχύεται και από τις επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία. Πύραυλοι εκτοξεύθηκαν την Τρίτη και την Τετάρτη προς αεροδρόμια στο Ριάντ και στην Άμπχα, με απολογισμό τρεις νεκρούς και 36 τραυματίες, σύμφωνα με το Al Arabiya.

Την Πέμπτη, οι σαουδαραβικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν νέα ομοβροντία βαλλιστικών πυραύλων με στόχο το Ριάντ και την πόλη Χαμίς Μουσάιτ.

Την ίδια ώρα, Γαλλία και Σαουδική Αραβία εξετάζουν επιλογές για την προστασία του πετρελαϊκού τερματικού σταθμού Γιανμπού (Yanbu), με πιθανή αξιοποίηση γαλλικών στρατιωτικών μέσων, όπως δήλωσε ο αρχηγός των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν.

Παράλληλα, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters, η Συρία εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής βοήθειας προς τη Σαουδική Αραβία στη σύγκρουσή της με τους Χούθι, είτε μέσω αμυντικής υποστήριξης είτε με ανάπτυξη δυνάμεων για την ενίσχυση των υποστηριζόμενων από το Ριάντ στρατευμάτων στην Υεμένη.

Τυφώνας Isaias: Εκτός λειτουργίας σχεδόν το 63% της παραγωγής στον Κόλπο του Μεξικού

Ένα δεύτερο μέτωπο πίεσης για την αγορά πετρελαίου έχει ανοίξει στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο τυφώνας Isaias κινείται προς τις πετρελαιοπαραγωγικές εγκαταστάσεις του Κόλπου του Μεξικού, αναγκάζοντας μεγάλες εταιρείες να διακόψουν τη λειτουργία υπεράκτιων πλατφορμών.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της αρμόδιας αμερικανικής υπηρεσίας, έως την Πέμπτη είχε ανασταλεί παραγωγή περίπου 1,3 εκατ. βαρελιών πετρελαίου ημερησίως, που αντιστοιχεί στο 62,9% της τρέχουσας παραγωγής της περιοχής.

Οι Shell και Chevron ανακοίνωσαν περιορισμό των υπεράκτιων δραστηριοτήτων τους, ενώ η BP απομάκρυνε το σύνολο του προσωπικού της και διέκοψε την παραγωγή στις πλατφόρμες Na Kika και Thunder Horse.

Η έκταση των διακοπών ενισχύει τις ανησυχίες για την προσφορά, σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια αγορά αντιμετωπίζει ήδη σημαντικές δυσκολίες στις μεταφορές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Ο ρόλος του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και το ασφάλιστρο κινδύνου

Μία ημέρα νωρίτερα, την Τετάρτη, οι τιμές του πετρελαίου είχαν υποχωρήσει μετά την απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) να επιταχύνει την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, δίνοντας προτεραιότητα στην ενίσχυση της προσφοράς ντίζελ, καθώς οι κυβερνήσεις επιχειρούν να αντιμετωπίσουν τις υψηλές τιμές καυσίμων και τις διαταραχές που προκαλεί ο πόλεμος.

Ωστόσο, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η αποκατάσταση των εξαγωγικών ροών δεν αρκεί για να εξαλείψει την αβεβαιότητα.

Ο Ράιαν ΜακΚέι, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της TD Securities, επισήμανε ότι, παρά την ομαλοποίηση μεγάλου μέρους των ροών, η ανάγκη συνοδείας των δεξαμενόπλοιων από το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, το αυξημένο μεταφορικό κόστος, οι δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα και ο διαρκής κίνδυνος επιθέσεων δημιουργούν αμφιβολίες για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των μεταφορών.

Όπως υπογράμμισε, οι παράγοντες αυτοί δικαιολογούν τη διατήρηση ενός επίμονου ασφαλίστρου γεωπολιτικού κινδύνου στις τιμές του πετρελαίου, ακόμη και εάν οι φυσικές ροές από την περιοχή συνεχίσουν να ανακάμπτουν.

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