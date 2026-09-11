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Πάνω από 8% εκτινάχθηκαν τα εβδομαδιαία κέρδη του αργού πετρελαίου, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και οι φόβοι για διαταραχές στην προσφορά ώθησαν τις τιμές πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, παρά την πτώση της Παρασκευής.

Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, έκλεισε με απώλειες 2,8% στα 104,61 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε κατά 2,4% στα 100,05 δολάρια το βαρέλι.

Η πτώση της Παρασκευής ήρθε μετά το ισχυρό ράλι των προηγούμενων ημερών, με το Brent να έχει αγγίξει την Πέμπτη περίπου τα 108 δολάρια το βαρέλι και το WTI να ξεπερνά τα 104 δολάρια.

Σε εβδομαδιαία βάση, το Brent ενισχύθηκε κατά 8,7%, ολοκληρώνοντας την εβδομάδα πάνω από το κρίσιμο επίπεδο των 100 δολαρίων, ενώ το WTI κατέγραψε άνοδο 9,4%. Η πτώση της Παρασκευής τερμάτισε ένα σερί πέντε συνεχόμενων ανοδικών συνεδριάσεων για το Brent και οκτώ ημερών κερδών για το WTI.

Διπλό μέτωπο ανησυχιών στη Μέση Ανατολή

Οι αγορές παραμένουν σε επιφυλακή για μια πιθανή παρατεταμένη σύγκρουση Ιράν – ΗΠΑ, καθώς η κλιμάκωση στην περιοχή αυξάνει τους κινδύνους για τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

Η αποκλιμάκωση των τιμών την Παρασκευή συνδέθηκε εν μέρει με τις πληροφορίες ότι το Ιράν θα πραγματοποιήσει συνομιλίες με χώρες του Κόλπου στο Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ, ένδειξη ότι παραμένουν ανοικτοί κάποιοι διπλωματικοί δίαυλοι παρά την ένταση των τελευταίων ημερών.

Το Στενό του Ορμούζ βρίσκεται στο επίκεντρο της ενεργειακής κρίσης, καθώς αποτελεί βασική δίοδο για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Πριν από την έναρξη του πολέμου, από την περιοχή διέρχονταν περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και LNG.

Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά την ενίσχυση της παρουσίας των Χούθι στην Υεμένη και τις ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στις εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας.

Στο επίκεντρο ο αγωγός της Σαουδικής Αραβίας

Νέα ανησυχία προκάλεσαν οι πληροφορίες για ζημιές στον κρίσιμο αγωγό East-West της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος επιτρέπει στο βασίλειο να μεταφέρει πετρέλαιο προς την Ερυθρά Θάλασσα και να περιορίζει την εξάρτησή του από τα Στενά του Ορμούζ.

Τελικά όπως έγινε γνωστό, η Σαουδική Αραβία διέκοψε προσωρινά τη λειτουργία του κρίσιμου αγωγού πετρελαίου East-West ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας, μετά από πολλαπλές επιθέσεις που σημειώθηκαν εναντίον της υποδομής, ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Ενέργειας του βασιλείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αγωγός έγινε στόχος επιθέσεων στις περιοχές Ριάντ και Μεδίνα το πρωί της Πέμπτης. Από τα περιστατικά, όπως ανέφερε το υπουργείο, τραυματίστηκαν αρκετά άτομα.

Δορυφορικές εικόνες έδειξαν καπνό κοντά στην υποδομή, ενώ αναφορές έκαναν λόγο για ζημιές σε σταθμό άντλησης μετά από επίθεση που αποδόθηκε σε μαχητές με δεσμούς με το Ιράν.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε την ώρα που ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) ανακοίνωσε ότι η παραγωγή αργού της Σαουδικής Αραβίας μειώθηκε τον Αύγουστο κατά 2,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως, στα 6 εκατ. βαρέλια την ημέρα, το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

«Για ακόμη μία φορά, οι γεωπολιτικοί φόβοι οδηγούν τα πάντα», ανέφερε ο Jim Reid της Deutsche Bank, σημειώνοντας ότι οι ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και τις πιθανές επιπτώσεις στις σαουδαραβικές εξαγωγές ενίσχυσαν την πίεση στις αγορές.

Ρεκόρ για το ντίζελ στις ΗΠΑ

Οι διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, ώθησαν τη μέση τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ πάνω από τα 6 δολάρια ανά γαλόνι, για πρώτη φορά.

«Τα διυλισμένα προϊόντα, ιδιαίτερα το ντίζελ, δέχονται διπλό πλήγμα αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Tim Waterer, επικεφαλής αναλυτής της KCM Trade, επισημαίνοντας ότι οι περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα στον Κόλπο και οι διακοπές λειτουργίας ρωσικών διυλιστηρίων αυξάνουν τις ανοδικές πιέσεις στα καύσιμα.

Πόσο μπορεί να διαρκέσει το ράλι

Οι αναλυτές εμφανίζονται διχασμένοι για το αν η τρέχουσα στενότητα στην αγορά πετρελαίου αποτελεί διαρθρωτικό πρόβλημα ή προσωρινή αναστάτωση.

Ο Tamas Varga της PVM Oil Associates σημείωσε ότι νέα άνοδος των τιμών δεν μπορεί να αποκλειστεί, με πιθανό ενδεχόμενο επανεξέτασης του υψηλού των 126 δολαρίων το βαρέλι που είχε καταγραφεί τον Απρίλιο, καθώς τα παγκόσμια αποθέματα μειώνονται.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι όσο υψηλότερα ανεβαίνουν οι τιμές, τόσο περισσότερο περιορίζεται η ζήτηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σημερινή κρίση διαφέρει από εκείνη του Πολέμου του Κόλπου το 1990, καθώς η αγορά πετρελαίου είναι πλέον πιο ευέλικτη, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να αντικαταστήσουν μέρος της κατανάλωσης πετρελαίου, ιδιαίτερα στην ηλεκτροπαραγωγή.

Η εκτίμηση είναι ότι η ισορροπία μεταξύ παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης θα αποκατασταθεί είτε μέσω αύξησης της παραγωγής σε περίπτωση εκεχειρίας είτε μέσω περιορισμού της ζήτησης λόγω της μεγαλύτερης χρήσης εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

Μέχρι τότε, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η μεταβλητότητα στην αγορά πετρελαίου θα παραμείνει ιδιαίτερα υψηλή.

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