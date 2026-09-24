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Πτωτικά κινήθηκαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της Πέμπτης, καθώς το διπλωματικό αδιέξοδο μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, οι προειδοποιήσεις από τον τεχνολογικό κλάδο για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, το ράλι του πετρελαίου και η άνοδος των κρατικών αποδόσεων περιόρισαν τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου.

Έτσι, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,55% στις 636,43 μονάδες, με τον τεχνολογικό κλάδο να δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις και τις ενεργειακές μετοχές να αποτελούν το μόνο αντίβαρο χάρη στην ώθηση από την άνοδο του πετρελαίου.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX σημείωσε πτώση 0,57% στις 25.266 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 έχασε 0,52% στις 8.081 0μονάδες, παρά το ύψους 15% ράλι της Christian Dior, μετά τα σχέδια αλλαγής της δομής της LVMH από την οικογένεια Αρνό. Όσον αφορά την αγορά του Λονδίνου, ο FTSE 100 διολίσθησε σε ποσοστό 0,24% και τις 10.679 μονάδες.

Στην περιφέρεια ο FTSE MIB στο Μιλάνο παρουσίασε απώλειες ύψους 0,85% φτάνοντας τις 51.543 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.573 μονάδες μειωμένος κατά 0,30%.

Το επενδυτικό κλίμα και στις δύο ακτές του Ατλαντικού επηρεάστηκε από το νέο κύμα sell-off στα κρατικά ομόλογα, που ώθησε ανοδικά τις αποδόσεις. Στη Wall Street, οι αποδόσεις στα treasuries εκτοξεύτηκαν και πάλι σε πολυετή υψηλά, με το 30ετές να φτάνει στο υψηλότερο σημείο από το 2004, ενώ αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στις ευρωπαϊκές αγορές.

Το γερμανικό Bund κινήθηκε κοντά στο 3,5%, το γαλλικό 10ετές πάνω από το 4,5% και οι ιταλικοί τίτλοι γύρω από το 4,3%.

Σύμφωνα με τον Σάιμον Βίρσμα, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην ING, το αυξανόμενο κόστος χρηματοδότησης αποτελεί πλέον σημαντικότερη πρόκληση για τις μετοχές. «Το βασικό μου σενάριο δεν είναι ότι οι υψηλότερες αποδόσεις θα προκαλέσουν μια ευρεία πτωτική αγορά μετοχών, όμως είναι πιθανό να περιορίσουν την περαιτέρω άνοδο των αποτιμήσεων και να καταστήσουν την αύξηση των εταιρικών κερδών ολοένα και πιο σημαντική», επεσήμανε.

Πέρα από την αναταραχή στα ομόλογα, ως τροχοπέδη για τις αγορές μετοχών συνεχίζουν να λειτουργούν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που έχουν αναζωπυρώσει το ράλι στις ενεργειακές τιμές.

Οι προσδοκίες για άμεση διπλωματική πρόοδο στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υποχώρησαν, καθώς Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι παρέμειναν σε μεγάλη απόσταση όσον αφορά τους όρους μιας επίσημης ειρηνευτικής συμφωνίας και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, οι Χούθις συνέχισαν τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους προς λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας.

Οι εξελίξεις αυτές επανέφεραν στο προσκήνιο το ενεργειακό ρίσκο, αυξάνοντας το ασφάλιστρο κινδύνου στις αγορές εμπορευμάτων και περιορίζοντας την επενδυτική διάθεση.

Οι πετρελαϊκές τιμές παρουσίασαν νέα σημαντική άνοδο με το Brent να καλπάζει και πάλι πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων και να οδεύει πλέον προς το επόμενο «μαξιλάρι» των 110 δολαρίων.

Συγκεκριμένα, με άλμα 4,45% η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Νοεμβρίου ανέβηκε στα 107,75 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI κέρδισε 4,6% στα 96,36 δολάρια το βαρέλι.

Στον αντίποδα ο χρυσός έχασε έδαφος με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου να χάνει 0,62% στα 4.291 δολάρια την ουγγιά.

Στις αγορές συναλλάγματος, το αμερικανικό νόμισμα κατέγραψε νέα άνοδο με τον δείκτη δολαρίου να αγγίζει το 101,31 και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να κινείται στο 1,137.

Σημειωτέον πως πολλοί επενδυτές διατήρησαν αυξημένα τα διαθέσιμα κεφάλαιά τους ενόψει και των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, με τις αγορές να αναζητούν ενδείξεις προόδου στις εμπορικές σχέσεις και στους κανόνες εξαγωγών τεχνολογίας.

«Οι προσδοκίες για τη συνάντηση Τραμπ–Σι είναι περιορισμένες, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι στερείται σημασίας. Από τις σπάνιες γαίες και τους δασμούς έως την τεχνητή νοημοσύνη και τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η συνάντηση έχει πραγματικές επιπτώσεις για την παγκόσμια οικονομία», τόνισε ο Λούκμαν Οτούνγκα, επικεφαλής έρευνας αγοράς στην FXTM.

Οι δύο ηγέτες βρίσκονται σε κατ’ ιδίαν συνάντηση αυτή την ώρα, ωστόσο στις πρώτες δηλώσεις τους από τον Λευκό Οίκο υιοθέτησαν έναν ιδιαίτερα θετικό τόνο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σταθερότητας στις σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας, παρά τις σημαντικές διαφωνίες που παραμένουν σε θέματα όπως το εμπόριο, η τεχνολογία και η γεωπολιτική.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τον Κινέζο ηγέτη «μεγάλο ηγέτη» και τόνισε ότι οι δύο πλευρές έχουν σημειώσει πρόοδο σε μια σειρά ζητημάτων, ενώ ανέφερε ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου μπορεί να αποφέρει οφέλη και για τις δύο χώρες. Ο Σι Τζινπίνγκ από την πλευρά του δήλωσε ότι οι δύο χώρες μπορούν να είναι «εταίροι και φίλοι», επισημαίνοντας ότι παρά τις αναπόφευκτες διαφορές, η Κίνα και οι ΗΠΑ πρέπει να αναζητούν κοινό έδαφος και να ενισχύουν τη συνεργασία τους.

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