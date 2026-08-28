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Το κύμα χρηματοδότησης μέσω χρέους για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη προκαλεί δυσφορία στις αγορές σταθερού εισοδήματος και τροφοδοτεί την άνοδο των αποδόσεων, όμως αυτή η δυναμική αναμένεται να οδηγήσει σε ικανοποιητικές μακροπρόθεσμες αποδόσεις για τους επενδυτές, σύμφωνα με την Pacific Investment Management Co. (Pimco).

«Είναι πάρα πολλά, πολύ γρήγορα», δήλωσε ο Μαρκ Σάιντνερ, επικεφαλής επενδύσεων μη παραδοσιακών στρατηγικών της Pimco, αναφερόμενος στις εκδόσεις χρέους που σχετίζονται με την AI, σε podcast με τους συναδέλφους του Πραμόλ Νταβάν και Γκρέγκορι Χολ. Είναι «πολύ πιθανό» αυτό να συνέβαλε στην άνοδο της απόδοσης του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου περίπου στο 4,75% νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στο ανώτερο άκρο του εύρους των τελευταίων ετών, μέσω ενός φαινομένου εκτοπισμού (crowding out), πρόσθεσε.

Μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση, μεταξύ των οποίων η Amazon.com και η Alphabet, έχουν εκδώσει συνολικά ομόλογα αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος, με αποτέλεσμα το χρέος τους να ανταγωνίζεται τη χρηματοδότηση κυβερνήσεων που δυσκολεύονται να εξυγιάνουν τα δημόσια οικονομικά τους.

Το τελικό αποτέλεσμα όλων αυτών δεν αποτελεί κατ’ ανάγκην κακή είδηση για τους επενδυτές σταθερού εισοδήματος, καθώς η ανάπτυξη υποδομών για την AI τροφοδοτεί την παγκόσμια ανάπτυξη και την παραγωγικότητα, κάτι που φυσιολογικά θα ωθήσει επίσης τις αποδόσεις υψηλότερα, δήλωσε ο Νταβάν, επικεφαλής διαχείρισης χαρτοφυλακίων αναδυόμενων αγορών της Pimco.

«Η ιστορία των κεφαλαιουχικών δαπανών για την AI ξεπερνά τα σύνορα των ΗΠΑ», πρόσθεσε στο podcast, το οποίο ηχογραφήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. «Βλέπουμε πραγματική ανάπτυξη 12% στην Ταϊβάν, ανάπτυξη στην Κορέα, με εντυπωσιακούς ρυθμούς».

Ελκυστικό σημείο εισόδου στα ομόλογα

Οι Σάιντνερ και Νταβάν συζητούσαν ένα πρόσφατο σημείωμα που δημοσίευσαν. Οι σημερινές αποδόσεις των ομολόγων προσφέρουν ένα «ελκυστικό σημείο εισόδου για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές», έγραψαν.

Ένας λόγος είναι ότι οι επενδυτές μπορούν να κλειδώσουν τις σημερινές αποδόσεις σε μια περίοδο κατά την οποία οι μακροοικονομικές προοπτικές απέχουν πολύ από το να είναι βέβαιες, σύμφωνα με τον Σάιντνερ, ο οποίος επικαλέστηκε τα αδύναμα στοιχεία για την καταναλωτική εμπιστοσύνη και μια πρόσφατη απογοητευτική έκθεση για την απασχόληση.

«Υπάρχουν αρκετά σενάρια στα οποία μπορείς να τα πας πραγματικά πολύ καλά ως επενδυτής ομολόγων, ώστε να μην πρέπει να γινόμαστε υπερβολικά συναισθηματικοί και να ανησυχούμε επειδή βρισκόμαστε στο ανώτερο άκρο του εύρους» των αποδόσεων, δήλωσε ο Σάιντνερ.

«Πολλοί από εμάς που εξετάζουμε σε βάθος το χρέος που σχετίζεται με τους καταναλωτές, καθώς και άλλα δεδομένα και στατιστικά στοιχεία, ανησυχούμε αρκετά για το χαμηλότερο σκέλος της οικονομίας σε σχήμα Κ (K-shaped economy)», πρόσθεσε.

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