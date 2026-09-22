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Σημαντική βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων παρουσίασε ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με θετική συνεισφορά τόσο από τα Τεχνικά Υφάσματα όσο και από τη Συσκευασία.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 13,2%, στα €226,6 εκατ., κυρίως χάρη στην ενίσχυση των πωληθέντων όγκων κατά 8,2% και στις υψηλότερες μέσες τιμές πώλησης. Τα EBITDA ανήλθαν σε €38,2 εκατ., αυξημένα κατά 57,1%, ενώ σε προσαρμοσμένη βάση η άνοδος έφθασε το 67,2%. Το περιθώριο EBITDA διευρύνθηκε στο 16,8% από 12,1%, με τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας να υπερδιπλασιάζονται στα €18,5 εκατ., από €7,9 εκατ. περίπου.

Τεχνικά Υφάσματα: Ανθεκτικότητα παρά τη χαμηλή ζήτηση

Ο κλάδος των Τεχνικών Υφασμάτων εμφάνισε αύξηση πωλήσεων κατά 10,6%, στα €145,6 εκατ. από €131,6 εκατ., παρά το γεγονός ότι η ζήτηση παρέμεινε σχετικά χαμηλή σε αρκετές αγορές. Θετικές ενδείξεις ανάκαμψης καταγράφηκαν σε επιμέρους κατηγορίες, ενώ η ζήτηση από τις κατασκευές, τις υποδομές, τα μεγάλα έργα και τον αγροτικό τομέα διατηρήθηκε σταθερή.

Το μικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 37,2%, στα €35,4 εκατ., με το μικτό περιθώριο να βελτιώνεται εντυπωσιακά στο 24,3% από 19,6%. Ακόμη ισχυρότερη ήταν η αύξηση των EBITDA, τα οποία διαμορφώθηκαν σε €19,6 εκατ., έναντι €13,5 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 45,3%. Το περιθώριο EBITDA διευρύνθηκε κατά 320 μονάδες βάσης, στο 13,4% από 10,2%.

Τα λειτουργικά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν στα €10,8 εκατ., από €5 εκατ., ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €10,4 εκατ., έναντι €4,8 εκατ. Τα καθαρά κέρδη του κλάδου διαμορφώθηκαν σε €9,3 εκατ., αυξημένα κατά περίπου 168%.

Στην ανάπτυξη του κλάδου συνέβαλε και η εξαγορά της BHA Holdings στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, η οποία ολοκληρώθηκε έναντι €13,5 εκατ. και χρηματοδοτήθηκε με εξωτερικό δανεισμό. Από την ημερομηνία εξαγοράς έως το τέλος Ιουνίου, η νέα δραστηριότητα συνεισέφερε €6,9 εκατ. στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών. Η συναλλαγή διευρύνει το γεωγραφικό αποτύπωμα του Ομίλου στην αγορά μεγασάκων και ενισχύει την παρουσία του στις αγορές της Ωκεανίας.

Συσκευασία: Ο βασικός μοχλός διεύρυνσης των περιθωρίων

Ο κλάδος της Συσκευασίας κατέγραψε την ισχυρότερη επίδοση, υποστηριζόμενος από την αυξημένη ζήτηση για προϊόντα συσκευασίας τροφίμων και χρωμάτων. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 17,3%, στα €87,2 εκατ. από €74,4 εκατ.

Το μικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 52,6%, στα €26,1 εκατ., ενώ το μικτό περιθώριο ανήλθε στο 30% από 23%. Τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 76,2%, στα €19,8 εκατ. από €11,2 εκατ., με το περιθώριο EBITDA να διευρύνεται ανάλογα στο 22,7% από 15,1%. Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €13,9 εκατ., έναντι €6,3 εκατ., καταγράφοντας αύξηση περίπου 119%. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €13,8 εκατ. από €6,1 εκατ. και τα καθαρά κέρδη σε €11,4 εκατ. από €5,7 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 98,6%.

Η επίδοση της Συσκευασίας αποτυπώνει όχι μόνο την αύξηση των πωλήσεων, αλλά και τη σημαντική λειτουργική μόχλευση, τη βελτίωση του προϊοντικού μίγματος και την υψηλότερη προστιθέμενη αξία των πωλούμενων προϊόντων.

Ισχυρές ταμειακές ροές, αλλά υψηλότερος δανεισμός

Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές αυξήθηκαν στα €23,1 εκατ., από μόλις €5,1 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2025, παρά την εκροή €13,2 εκατ. για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών κεφαλαίου κίνησης. Οι εμπορικές απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά 37,4%, στα €107,6 εκατ., και τα αποθέματα κατά 5,8%, στα €92,5 εκατ., ακολουθώντας την ενίσχυση της δραστηριότητας και την εποχικότητα.

Οι επενδυτικές εκροές ανήλθαν σε €26,2 εκατ., έναντι €15,7 εκατ. πέρυσι, περιλαμβάνοντας επενδύσεις €14 εκατ. σε εγκαταστάσεις και παραγωγικό εξοπλισμό, καθώς και καθαρή εκροή €13,2 εκατ. για την εξαγορά της BHA Holdings. Ως αποτέλεσμα, τα διαθέσιμα μειώθηκαν κατά €2,3 εκατ. από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκαν σε €24,3 εκατ.

Ο τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε σε €93,4 εκατ. από €81,3 εκατ., ενώ μαζί με τις υποχρεώσεις μίσθωσης ο συνολικός δανεισμός ανήλθε σε €95,7 εκατ. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €71,5 εκατ., έναντι €56,9 εκατ. στο τέλος του 2025, καταγράφοντας αύξηση €14,6 εκατ. ή 25,6%.

Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στη χρηματοδότηση της εξαγοράς, στην ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης κατά περίπου €16 εκατ. και στη διανομή μερίσματος €10,4 εκατ. Παρά την άνοδο, η μόχλευση παραμένει ελεγχόμενη, με τον καθαρό δανεισμό να αντιστοιχεί μόλις στο 0,24 των ιδίων κεφαλαίων και περίπου στο 0,94 του ετησιοποιημένου EBITDA του εξαμήνου. Παράλληλα, οι χρηματοοικονομικοί όροι των δανείων καλύπτονται πλήρως.

Προοπτικές

Η διοίκηση διατηρεί θετική εκτίμηση για τη λειτουργική πορεία των επόμενων μηνών, αναμένοντας ότι η κερδοφορία του τρίτου τριμήνου θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και θα υπερβεί την αντίστοιχη επίδοση του 2025. Για το σύνολο της χρήσης εκτιμά ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις επίτευξης υψηλότερης λειτουργικής κερδοφορίας σε σχέση με πέρυσι, χωρίς ωστόσο να παρέχει συγκεκριμένη αριθμητική πρόβλεψη.

Η επιφύλαξη συνδέεται με τη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή, την αύξηση του ενεργειακού κόστους, τη μεταβλητότητα των πρώτων υλών και τις διαταραχές στις διεθνείς μεταφορές. Επιπλέον, μέρος της βελτίωσης των περιθωρίων προήλθε από την ευνοϊκή χρονική απόκλιση μεταξύ του κόστους των αποθεμάτων και της προσαρμογής των τιμών πώλησης. Η διοίκηση προειδοποιεί ότι αυτή η επίδραση δεν έχει μόνιμο χαρακτήρα και ενδέχεται να αντιστραφεί. Στα βασικά σημεία παρακολούθησης είναι η διατήρηση των περιθωρίων μετά την εξομάλυνση της συγκυριακής επίδρασης των αποθεμάτων, η ενσωμάτωση της αυστραλιανής εξαγοράς και η εξέλιξη του κεφαλαίου κίνησης.

Η αποτίμηση της εταιρίας με τα νέα δεδομένα παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή καθώς η λειτουργική κερδοφορία θα υπερβεί με άνεση τα 55 εκατ. ευρώ στο σύνολο της χρονιάς. Παράλληλα η καθαρή κερδοφορία αναμένεται να υπερβεί τα 30 εκατ. ευρώ το οποίο δυνητικά μεταφράζεται σε πολλαπλασιαστή κερδών χαμηλότερο των 8 φορών καθιστώντας την μετοχή από τις φθηνότερες επιλογές του ΧΑ.

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