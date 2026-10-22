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Από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν, οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Οι τιμές του ντίζελ έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτό σκιαγραφεί μια ζοφερή εικόνα για τους Αμερικανούς που αγωνίζονται με τα υψηλά κόστη, οι οποίοι πιθανότατα δεν θα νιώσουν καμία ανακούφιση στα βενζινάδικα στο εγγύς μέλλον — ειδικά καθώς διαφαίνεται η πιθανότητα περαιτέρω στρατιωτικών ενεργειών.

Ο Τραμπ έχει επισημάνει τους ευρύτερους στόχους του πολέμου και υποστήριξε ότι η αύξηση των τιμών της βενζίνης θα είναι παροδική.

Αν και ο αμερικανικός στρατός δεν έχει πραγματοποιήσει άμεσες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν εδώ και αρκετούς μήνες, διατηρεί σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από δώδεκα πολεμικών πλοίων, δεκάδων μαχητικών αεροσκαφών και χιλιάδων ναυτών και πεζοναυτών.

Η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ σχεδόν σταμάτησε εντελώς στις αρχές του πολέμου με το Ιράν, διαταράσσοντας σοβαρά μια θαλάσσια οδό που κανονικά μεταφέρει περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου. Οι αποστολές έχουν έκτοτε ανακάμψει σημαντικά, αλλά παραμένουν κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα.

Οι επιπτώσεις της αστάθειας στις τιμές του πετρελαίου γίνονται αισθητές στις αντλίες βενζίνης. Οι τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ έχουν εκτοξευθεί ακόμη περισσότερο.

Αυτές οι πιέσεις στα καύσιμα και την ενέργεια ωθούν προς τα πάνω το κόστος σε ολόκληρη την οικονομία. Ο πληθωρισμός, όπως καταγράφεται από τον δείκτη τιμών καταναλωτή, αυξήθηκε στο 3,7% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο — υψηλότερα από ό,τι ανέμεναν οι οικονομολόγοι. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εκτίναξη των τιμών της βενζίνης και της ενέργειας, με την ενέργεια να αυξάνεται κατά 20,4% σε ετήσια βάση και τη βενζίνη κατά 34,2% την ίδια περίοδο.

Ο υψηλότερος πληθωρισμός έχει ασκήσει πίεση στην Fed και στις αγορές ομολόγων. Τον Σεπτέμβριο, η κεντρική τράπεζα αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά σε τρία χρόνια, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την αύξηση των τιμών, ενώ ενδέχεται να ακολουθήσει ακόμη μία αύξηση μέχρι το τέλος του έτους. Η απόδοση των 10ετών ομολόγων του Δημοσίου, η οποία επηρεάζει το κόστος δανεισμού για στεγαστικά δάνεια, δάνεια για αγορά αυτοκινήτου και πιστωτικές κάρτες, έχει εκτοξευθεί από την έναρξη του πολέμου, από επίπεδα κάτω του 4% στα τέλη Φεβρουαρίου σε υψηλό 5,31% αυτό το μήνα. Το επιτόκιο των 30ετών στεγαστικών δανείων έχει αυξηθεί σχεδόν παράλληλα, περνώντας από λίγο κάτω του 6% στο 7,5% κατά τη διάρκεια της οκτάμηνης σύγκρουσης.

Για τους απλούς Αμερικανούς, όλες αυτές οι διεθνείς πιέσεις ισοδυναμούν, ουσιαστικά, με μείωση μισθού. Η αύξηση των μισθών παραμένει αργή και σταθερή, αλλά, τους τελευταίους μήνες, η άνοδος των τιμών έχει ξεπεράσει τις αυξήσεις των μισθών. Οι μισθοί, προσαρμοσμένοι στον πληθωρισμό, έχουν υποχωρήσει από την έναρξη του πολέμου και έχουν χάσει σχεδόν όλα τα κέρδη που είχαν σημειώσει από την αρχή της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

Με την περίοδο των ενδιάμεσων εκλογών σε πλήρη εξέλιξη, η οικονομική προσιτότητα αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για πολλούς ψηφοφόρους. Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση δεν δείχνει άμεσα σημάδια αλλαγής — ένα ακόμη πλήγμα για τον Τραμπ, ο οποίος έχει αναλάβει την αποστολή να μειώσει τις τιμές της βενζίνης.

Υπάρχουν αυξανόμενα σημάδια ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να προετοιμάζονται για νέα στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν. Μια ακόμη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων διασχίζει τον Ειρηνικό και αναμένεται να εισέλθει στη Μέση Ανατολή.

Η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει επίσης αναζωπύρωση των επιθέσεων από τους Χούθι. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι αντάρτες που υποστηρίζονται από το Ιράν έχουν καταλάβει στρατηγικά σημεία κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας, γεγονός που τους επιτρέπει να απειλούν το στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, ένα άλλο θαλάσσιο στενό όπως το Ορμούζ, και έχουν εντείνει τις πυραυλικές επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Όπως αναφέρει το Business Insider, οποιαδήποτε άλλη διαταραχή στην περιοχή θα μπορούσε να αποτελέσει κακή είδηση για τους καταναλωτές, ενδεχομένως προκαλώντας περαιτέρω ανοδικές τάσεις στις τιμές πολλών αγαθών που μεταφέρονται μέσω αυτού του στρατηγικού σημείου.