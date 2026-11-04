Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στο ίδιο μήκος κύματος με τις διεθνείς αγορές, που μετά την αρχική νευρικότητα έχουν γυρίσει στο πράσινο κινείται και το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών λίγο πριν από τις 12:00 να καταγράφει άνοδο 1,66% στις 2.659 μονάδες. Ακόμα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο 0,86%, ο μεσαίας κεφαλαιοποίησης κινείται στο +0,02% και ο τραπεζικός δείκτης ξεχωρίζει με κέρδη 1,73%.

Ακόμα, ο τζίρος κυμαίνεται κοντά στα 80 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό ξεχωρίζουν οι τράπεζες, με την Πειραιώς στο +2,18%, την Credia στο +0,53%, την ΕΤΕ στο +2,14%, την Alpha Bank στο +1,55% και τη Eurobank στο +1,46%. Θετικές επιδόσεις καταγράφει και η ΔΕΗ +0,94%, αλλά και τα ΕΛΠΕ (+0,48%). Στον αντίποδα μικρές πιέσεις δέχονται η Aktor (-0,19%) και η Metlen (-0,21%).

Στις διεθνείς αγορές η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, καθώς ενισχύονται τα σενάρια για αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο όσον αφορά τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ επαναφέρει την πολιτική αβεβαιότητα στο προσκήνιο, με τους επενδυτές να επανεκτιμούν τις προοπτικές των αγορών και τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η νέα ισορροπία δυνάμεων στο Κογκρέσο. Η σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών και η ανάληψη του ελέγχου τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας ενισχύουν τις ανησυχίες για αυξημένη εποπτεία και αυστηρότερες ρυθμίσεις, κυρίως στον κλάδο της τεχνολογίας.

Στο επίκεντρο των προβληματισμών βρίσκονται οι μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές AI και data centers, καθώς ένα αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο θα μπορούσε να επηρεάσει τις επιχειρηματικές στρατηγικές, το επενδυτικό κόστος και τις προοπτικές ανάπτυξης των εταιρειών του κλάδου. Παράλληλα, η νέα πολιτική πραγματικότητα ενδέχεται να εντείνει την αντιπαράθεση μεταξύ Κογκρέσου και κυβέρνησης Τραμπ, αυξάνοντας τον κίνδυνο πολιτικού αδιεξόδου. Η προοπτική αυτή περιορίζει τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου και ενισχύει τη νευρικότητα.

Οι επενδυτές επιχειρούν πλέον να αποτιμήσουν τις συνέπειες του εκλογικού αποτελέσματος, αναζητώντας ενδείξεις για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες. Οι εξελίξεις αποτυπώνονται ήδη στις ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και η αξιολόγηση των εταιρικών αποτελεσμάτων, τα οποία αναμένεται να καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό το επενδυτικό κλίμα.

Την ίδια ώρα, το γεωπολιτικό μέτωπο εξακολουθεί να τροφοδοτεί την αβεβαιότητα. Παρά τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση των συγκρούσεων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, οι τιμές του πετρελαίου διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, καθώς παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με την επίτευξη και τη διατήρηση βιώσιμων ειρηνευτικών συμφωνιών.

Ωστόσο, μετά το αρχικό σοκ στις αγορές στον απόηχο των αποτελεσμάτων, η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί και στα περισσότερα χρηματιστήρια καταγράφονται κέρδη. Όπως σχολίασε ο Ντάνιελ Μόρις της BNP Paribas, «οι επενδυτές που έσπευσαν πανικόβλητοι να πουλήσουν μετοχές το βράδυ της Τρίτης, μετά το σοκ των πρώτων εκλογικών αποτελεσμάτων, θα πρέπει να θυμούνται ότι η κατανομή της εξουσίας μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων στις ΗΠΑ ιστορικά συνδέεται με σχετικά ομαλή πορεία της οικονομίας».

Γεμάτο διήμερο για τις εισηγμένες

Πλούσιο είναι το καλεντάρι του διημέρου 4-5 Νοεμβρίου, με το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας να επικεντρώνεται στην ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου σημαντικών εισηγμένων εταιρειών, αλλά και στο πολυναμενόμενο Investor Day της Alpha Bank.

Πριν από την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε την ενημέρωση για την πορεία των εργασιών του γ’ τριμήνου. Η δραστηριότητα συνεχίζεται μετά το κλείσιμο της αγοράς, οπότε και τη «σκυτάλη» παίρνουν η Εθνική Τράπεζα και η Lamda Development, παρουσιάζοντας τα μεγέθη τους για το 9μηνο.

Οι δημοσιεύσεις κορυφώνονται την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου. Πριν από το άνοιγμα του ΧΑ, η Τράπεζα Κύπρου και η Titan θα προβούν στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τους για το τρίτο τρίμηνο, ενώ εντός της ημέρας αναμένονται και τα οικονομικά μεγέθη της Metlen.

Παράλληλα, στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται η Alpha Bank, η οποία πραγματοποιεί αύριο την υβριδική της Ημέρα Επενδυτών (Investor Day), με τη διαδικτυακή μετάδοση να ξεκινά στις 11:00 ώρα Ελλάδος. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν η μεσοπρόθεσμη τροχιά της κερδοφορίας και της απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE), η στρατηγική κατανομής κεφαλαίων και διανομής μερισμάτων, η διαφοροποίηση των εσόδων, καθώς και η συμβολή της εταιρικής σχέσης με την UniCredit.

Την έναρξη της διαδικασίας για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των μετοχών της θυγατρικής της, Uni Systems, στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens ανακοίνωσε η Quest Συμμετοχών, κατόπιν αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της έκτακτης γενικής συνέλευσης της θυγατρικής. Η διαδικασία ενδέχεται να περιλαμβάνει και παράλληλη διάθεση μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων. Σημειώνεται ότι ως σύμβουλος και συντονιστής κύριος ανάδοχος λειτουργεί η Axia Ventures, με συντονιστή κύριο ανάδοχο τη Euroxx. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η υποβολή της αίτησης εισαγωγής και του σχεδίου του ενημερωτικού δελτίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο, με την ολοκλήρωση του εγχειρήματος να τελεί υπό τις προβλεπόμενες εγκρίσεις και τις συνθήκες της αγοράς.

Η Allwyn ανακοίνωσε ότι η τιμή αναφοράς για το πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος ορίστηκε στα 11,29 ευρώ ανά μετοχή, με γνώμονα την σταθμισμένη βάσει όγκου μέση τιμή (VWAP) των πέντε ημερών για την περίοδο 27 Οκτωβρίου-3 Νοεμβρίου. Η τιμή αυτή θα καθορίσει τον αριθμό των μετοχών που θα κατανεμηθούν στους μετόχους που επιλέγουν να επανεπενδύσουν την προσωρινή διανομή ύψους 0,2 ευρώ ανά μετοχή, η οποία εγκρίθηκε τον Αύγουστο. Η περίοδος εκλογής διαρκεί έως την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, ενώ οι πληρωμές σε μετρητά και οι παραδόσεις των μετοχών έχουν προγραμματιστεί για τις 12 Νοεμβρίου.

Τέλος, η BriQ Properties διαπραγματεύεται σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο προσωρινό μέρισμα ύψους 0,1 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ποσού 4,77 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο του τετραετούς προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος ύψους 30 εκατ. ευρώ, οι μέτοχοι μπορούν να επανεπενδύσουν μέρος ή το σύνολο του μερίσματός τους. Η τιμή διάθεσης για τις μετοχές επανεπένδυσης θα ισούται με τη σταθμισμένη βάσει όγκου μέση τιμή (VWAP) των πρώτων πέντε εργάσιμων ημερών της περιόδου εκλογής (6-12 Νοεμβρίου), μειωμένη κατά 2%. Το δικαίωμα επιλογής θα μπορεί να ασκηθεί από τις 6 Νοεμβρίου έως τις 19 Νοεμβρίου. Το μέρισμα θα καταβληθεί στις 26 Νοεμβρίου, ενώ οι νέες μετοχές αναμένεται να ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευσή τους την ίδια ημέρα. Σημειώνεται ότι το ποσό είναι καθαρό, καθώς η παρακράτηση φόρου 5% δεν ισχύει για τις διανομές μερισμάτων από ΑΕΕΑΠ.

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μεικτή εικόνα με ισχυρά κέρδη στην Κίνα

Με μεικτά πρόσημα ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές της Τετάρτης στις αγορές Ασίας και Ειρηνικού.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi ενισχύθηκε κατά 0,62%, κλείνοντας στις 5.683,8 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικά προσανατολισμένος δείκτης μικρότερης κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 1,5% στις 714,95 μονάδες, έπειτα από συνεδρίαση με έντονες διακυμάνσεις.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 περιόρισε μέρος των αρχικών απωλειών του, αλλά ολοκλήρωσε τις συναλλαγές με πτώση 1,42% στις 62.188,63 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης Topix υποχώρησε κατά 0,89%, κλείνοντας στις 3.895,38 μονάδες.

Αντίθετα, οι κινεζικές αγορές κατέγραψαν σημαντικά κέρδη, με τον CSI 300 να ενισχύεται κατά 2,31% στις 4.101,34 μονάδες, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωνε άνοδο 1,43% κατά την τελευταία ώρα των συναλλαγών.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,59%, κλείνοντας στις 8.834,5 μονάδες.

Κέρδη στις ευρωαγορές με άλμα 6% για τη Novo Nordisk

Σε θετικό έδαφος ξεκίνησαν τη συνεδρίαση της Τετάρτης και οι ευρωαγορές. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,44% στις πρώτες συναλλαγές, με τις τραπεζικές μετοχές να ηγούνται της ανόδου, καταγράφοντας κέρδη 1,83%. Ακολουθεί ο κλάδος των πρώτων υλών με άνοδο 1,71%, ενώ οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας σημείωναν κέρδη 0,68%.

Στον αντίποδα, πιέσεις δέχονταν οι μετοχές του κλάδου τροφίμων και ποτών, οι οποίες υποχωρούσαν κατά 0,57%, καθώς και οι βιομηχανικές μετοχές, με απώλειες 0,37%.

Στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο ιταλικός FTSE MIB ξεχώριζε με άνοδο 0,88%, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση μεταξύ των βασικών δεικτών. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχυόταν κατά 0,22%, ο γαλλικός CAC 40 σημείωνε κέρδη 0,24%, ενώ ο γερμανικός DAX κατέγραφε άνοδο 0,28%.

Στο ταμπλό συγκεκριμένα, άνοδο έως και 6% καταγράφει η μετοχή της Novo Nordisk, καθώς ο δανέζικος φαρμακευτικός κολοσσός ανακοίνωσε αποτελέσματα τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ παράλληλα αναβάθμισε τις προβλέψεις του για το σύνολο του έτους.

Καθοριστικό ρόλο στις ισχυρές επιδόσεις διαδραμάτισαν οι πωλήσεις του Wegovy σε μορφή χαπιού, οι οποίες υπερέβησαν σημαντικά τις προσδοκίες, σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια ζήτηση για φάρμακα της κατηγορίας GLP-1 συνεχίζει να αυξάνεται.

Η εταιρεία αναθεώρησε προς τα πάνω τις ετήσιες εκτιμήσεις της, προβλέποντας πλέον ότι η προσαρμοσμένη αύξηση των εσόδων και των λειτουργικών κερδών θα κυμανθεί μεταξύ -2% και +2%, σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Προηγουμένως, μετά την αναβάθμιση των προβλέψεων τον Αύγουστο, ανέμενε μεταβολή από -6% έως 0% και για τα δύο μεγέθη.

Αμερικανικά ομόλογα: Πτώση αποδόσεων καθώς οι επενδυτές αναζητούν ασφάλεια

Πτωτικά κινήθηκαν και οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε ασφαλέστερες τοποθετήσεις, μετά τις αρχικές ρευστοποιήσεις στα futures των μετοχών που προκάλεσαν οι εκλογικές επιτυχίες των Δημοκρατικών.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε κατά μία μονάδα βάσης, στο 4,9311%, ενώ η απόδοση του 30ετούς μειώθηκε επίσης κατά μία μονάδα βάσης, στο 5,3136%. Αντίστοιχα, η απόδοση του βραχυπρόθεσμου 2ετούς κρατικού ομολόγου υποχώρησε κατά μία μονάδα βάσης, διαμορφούμενη στο 4,6017%.

Στην Ευρώπη, η απόδοση του γαλλικού 10ετούς υποχωρεί στο 4,91%, του γερμανικού κυμαίνεται στο 3,32%, του ελληνικού πέφτει στο 4,22% και του ιταλικού στο 4,43%.

Υποχωρεί το δολάριο – Ενισχύονται ευρώ και στερλίνα

Πτωτικά κινήθηκε το αμερικανικό δολάριο έναντι των περισσότερων βασικών νομισμάτων, μετά την επικράτηση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Το ευρώ ενισχυόταν κατά 0,39% έναντι του δολαρίου, στα 1,1235 δολάρια, ενώ η βρετανική στερλίνα κατέγραφε άνοδο 0,48%, διαμορφούμενη στα 1,3476 δολάρια.

Ο δείκτης δολαρίου (DXY), ο οποίος αποτυπώνει την πορεία του αμερικανικού νομίσματος έναντι ενός καλαθιού έξι βασικών νομισμάτων, υποχωρούσε κατά 0,39%, στις 101,32 μονάδες.