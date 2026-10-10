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Oι αγορές παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με τις περιόδους αναταραχής της δεκαετίας του 2010 — και αυτό υποδηλώνει ότι μια «μεγάλη και απότομη πτώση» είναι επικείμενη, σύμφωνα με τον Κρις Γουάτλινγκ, Διευθύνοντα Σύμβουλο και επικεφαλής στρατηγικό αναλυτή αγορών της Longview Economics.

«Η ρευστότητα συρρικνώνεται παγκοσμίως, και αυτό γίνεται εμφανές σε πολλά μέρη», δήλωσε πρόσφατα σε εκπομπή του CNBC.

Αναφέρθηκε στην αύξηση του ασφάλιστρου κινδύνου για το γαλλικό δημόσιο χρέος και στη διαφορά του σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωζώνης, στις πιέσεις που δέχονται τα αμερικανικά εταιρικά ομόλογα με αξιολόγηση CCC και τα ομόλογα υψηλής απόδοσης, καθώς και σε ορισμένους τομείς της χρηματιστηριακής αγοράς.

«Είναι σαν μια χύτρα ταχύτητας, και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει κάθε λίγα χρόνια. Και γενικά συμβαίνει όταν οι κεντρικές τράπεζες αλλάζουν την πορεία τους», τόνισε ο Γουάτλινγκ, επισημαίνοντας την παγκόσμια στροφή από μειώσεις επιτοκίων σε αυξήσεις τους τελευταίους μήνες.

«Πιστεύω ότι ετοιμάζεται μια πτώση των περιουσιακών στοιχείων υψηλού κινδύνου διάρκειας δύο έως έξι μηνών, η οποία θα ξεσπάσει από στιγμή σε στιγμή», ανέφερε, προβλέποντας πτώση περίπου 10 έως 20% στον δείκτη S&P 500.

Ο Γουάτλινγκ ανέφερε ότι διακρίνει έντονες ομοιότητες με τα έτη 2018, 2015 και 2011, όταν η «αγορά κινείται πλευρικά» στις αρχές του έτους, προκαλώντας σύγχυση. Στη συνέχεια, «η ευρύτητα της αγοράς καταρρέει», καθώς τα κέρδη τροφοδοτούνται από έναν συρρικνούμενο αριθμό εταιρειών «και τότε, ξαφνικά, η αγορά υποχωρεί απότομα. Πιστεύω ότι αυτό είναι το είδος του περιβάλλοντος στο οποίο βρισκόμαστε. Τα επιτόκια αυξάνονται. Τα ντόμινο πέφτουν το ένα μετά το άλλο. Οπότε πιστεύω ότι θα δούμε μια μεγάλη και μαζική πτώση».

Αυτό θα ήταν μια «διόρθωση στα μέσα του κύκλου» και όχι ύφεση, σημείωσε ο Γουάτλινγκ, περιγράφοντας την αμερικανική οικονομία ως «μια οικονομία σε καλή κατάσταση».

Η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων αντανακλά κυρίως την επιτάχυνση της έκρηξης των επενδύσεων που επικεντρώνονται στην τεχνητή νοημοσύνη και τη ραγδαία αύξηση της έκδοσης ομολόγων από εταιρείες, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε ισχυρότερη ανάπτυξη, υποστήριξε.

Ένα sell-off περιουσιακών στοιχείων υψηλού κινδύνου θα επαναπροσδιορίσει τις προσδοκίες για τα επιτόκια, θα δώσει ένα κίνητρο στην οικονομία και θα επαναφέρει ρευστότητα στο σύστημα.

Ο Γουάτλινγκ δεν είναι ο μόνος που επισημαίνει μια επικείμενη διόρθωση. Οι αναλυτές της ΕΚΤ δημοσίευσαν τον Αύγουστο μια έκθεση στην οποία αναφέρουν ότι «η οικονομική έρευνα σχετικά με τις τεχνολογικές επαναστάσεις του παρελθόντος καταλήγει σε ένα ανησυχητικό συμπέρασμα: είναι πιθανή μια διόρθωση των τρεχουσών αποτιμήσεων των αγορών».

Συνέδεσαν το επιχείρημά τους με την εξάπλωση των επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης σε σχεδόν όλους τους τομείς της οικονομίας, όπως συνέβη με τους σιδηροδρόμους, την ηλεκτρική ενέργεια και το διαδίκτυο, κάτι που τελικά οδηγεί τους επενδυτές να απαιτούν υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου, το οποίο ωθεί τις τιμές προς τα κάτω.

Αυτό θα μπορούσε να ακολουθηθεί από μια επακόλουθη ανάκαμψη, προσέθεσαν, αλλά θα μπορούσε να αφήσει τους επενδυτές εκτεθειμένους. Ο Γουάτλινγκ υπογράμμισε έναν τομέα της αγοράς που θα μπορούσε να προσφέρει αντιστάθμιση κινδύνου. « Αν κοιτάξετε τα βασικά καταναλωτικά αγαθά της Ευρωζώνης, δεν είναι ο πιο ελκυστικός τομέας που υπάρχει, αλλά η αποτίμησή του σε σχέση με την αγορά δεν ήταν ποτέ φθηνότερη», δήλωσε.

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