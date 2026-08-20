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Η μετοχή της SK Hynix εκτινάχθηκε πάνω από 12% στη Σεούλ την Πέμπτη, μετά την ανακοίνωση από την εταιρεία ενός τεράστιου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Η νοτιοκορεατική εταιρεία ημιαγωγών ανακοίνωσε ότι επιταχύνει το πρόγραμμα επαναγοράς και ακύρωσης μετοχών ύψους 40 τρισ. γουόν (28,7 δισ. δολάρια), ενώ παράλληλα επιδιώκει να αυξήσει τις αποδόσεις προς τους μετόχους σε επίπεδο άνω του 50% των σωρευτικών ελεύθερων ταμειακών ροών που θα δημιουργηθούν την περίοδο 2025-2027.

«Πιστεύουμε ότι η πρωτοβουλία αναμένεται να λειτουργήσει ως ένα ουσιαστικό κατώτατο όριο για την τιμή της μετοχής, παρέχοντας απτή προστασία έναντι πιθανής πτώσης βραχυπρόθεσμα», δήλωσε ο Πίτερ Λι, αναλυτής της Citi.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επαναγορά μετοχών αντανακλά επίσης την εμπιστοσύνη της SK Hynix στις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξής της, παρά τις πιέσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος των memory chips.

Επενδύσεις 54 τρισ. γουόν με φόντο την AI

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη γνωστοποίηση από την εταιρεία ότι σχεδιάζει να επενδύσει 54 τρισ. γουόν στην κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής memory chips, καθώς αυξάνεται η ζήτηση για εξαρτήματα που είναι κρίσιμα για την ανάπτυξη και λειτουργία εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Η SK Hynix βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας έκρηξης των επενδύσεων στην AI, καθώς αποτελεί σημαντικό προμηθευτή προηγμένων μνημών που χρησιμοποιούνται στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Ράλι στις ασιατικές τεχνολογικές μετοχές

Την ίδια ώρα, ανοδικά κινήθηκαν και άλλες τεχνολογικές μετοχές στην Ασία, ανακτώντας μέρος των απωλειών που είχαν καταγράψει την προηγούμενη συνεδρίαση.

Το επενδυτικό κλίμα υποστηρίχθηκε από την άνοδο των αμερικανικών μετοχών, οι οποίες διέκοψαν ένα τριήμερο πτωτικό σερί, καθώς οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν από τα υψηλότερα επίπεδα πολλών ετών.

Στη Νότια Κορέα, η Samsung Electronics ενισχύθηκε κατά 8,69%, ενώ η Kakao σημείωσε άνοδο 4,41%.

Στην Ιαπωνία, η SoftBank Group κέρδισε 3,79%, ενώ η Nintendo σημείωσε άνοδο άνω του 3%. Η Rakuten ενισχύθηκε κατά 2,39%.

Οι τεχνολογικές μετοχές παρουσιάζουν έντονη μεταβλητότητα στις τελευταίες συνεδριάσεις, με τη νοτιοκορεατική αγορά, η οποία έχει μεγάλη έκθεση στον κλάδο των ημιαγωγών, να εναλλάσσεται μεταξύ απότομων απωλειών και ισχυρών κερδών.

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