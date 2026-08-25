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Πριν από μερικούς μήνες, οι μετοχές των εταιρειών μικροτσίπ δεν ήταν οι μόνες που δέχτηκαν πίεση, όταν οι επενδυτές ανησύχησαν για μια πιθανή μείωση των δαπανών των «hyperscalers».

Οι μετοχές σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της τεχνητής νοημοσύνης υπέστησαν ισχυρό πλήγμα, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών ενεργειακής υποδομής. Από τις 22 Ιουνίου έως τις 29 Ιουλίου, το ETF Defiance AI and Power Infrastructure (AIPO) σημείωσε πτώση 24%.

Από τα τέλη Ιουλίου, ορισμένοι παράγοντες έχουν ωθήσει τις μετοχές προς τα πάνω: hyperscalers όπως η Microsoft και η Amazon έχουν δείξει ότι μπορούν να αποκομίσουν κέρδη από τις επενδύσεις τους, ενώ οι μετοχές υποδομών τεχνητής νοημοσύνης έχουν δείξει στα αποτελέσματα τους ότι δεν παρατηρείται επιβράδυνση στις δαπάνες.

Ο Μπραντ Νιούμαν, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην Alger Investments, η οποία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας 42 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συνιστά να διατηρηθεί η θέση καθώς η αγορά ανακάμπτει.

Ανέφερε ότι, αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τη θέση, αυτός δεν είναι η μείωση των δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη. Αντίθετα, είναι η προοπτική οι εταιρείες ενέργειας να μην μπορούν να καλύψουν τη ζήτηση.

H Alger εκτιμά ότι τα κέντρα δεδομένων θα καταναλώνουν το 25% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ έως το 2030, από περίπου 10% σήμερα. Για να καλυφθεί αυτή η ζήτηση, η παραγωγή ενέργειας θα πρέπει να αυξηθεί αναλόγως, ανέφερε. Η εταιρεία προβλέπει ότι η παραγωγή τεραβατώρων-ωρών στις ΗΠΑ θα διπλασιαστεί από τώρα έως το 2040.

Ο Nιούμαν δήλωσε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει στο εμπόδιο της παροχής ενέργειας για την τεχνητή νοημοσύνη, στοιχηματίζοντας σε εταιρείες που βρίσκονται σε θέση να συμβάλουν στην κατασκευή της υποδομής που θα καλύψει τα αυξημένα επίπεδα ζήτησης. Ανέφερε τρεις μετοχές για να επωφεληθεί κανείς από αυτό το θέμα.

Πρώτον, ανέδειξε τη GE Vernova (GEV). Η εταιρεία κατασκευάζει στροβίλους φυσικού αερίου, οι οποίοι τροφοδοτούν τα κέντρα δεδομένων.

Η GE Vernova έχει πενταετές χαρτοφυλάκιο παραγγελιών για τους στροβίλους της, ανέφερε, κάτι που θα ενισχύσει την αύξηση των κερδών της μέχρι τη δεκαετία του 2030. Ωστόσο, οι επενδυτές δεν έχουν ακόμη αποτιμήσει αυτή την ανάπτυξη. Η μετοχή έχει σημειώσει άνοδο 58% φέτος και 72% από τον περασμένο Αύγουστο.

Δεύτερον, όπως αναφέρει το Business Insider, ανέφερε την FTAI Aviation (FTAI).

Η εταιρεία παραδοσιακά επικεντρώνεται στην ανακατασκευή στροβίλων για την αεροδιαστημική βιομηχανία, αλλά κατάφερε να προσφέρει τις υπηρεσίες της στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, δίνοντας σημαντική ώθηση στα κέρδη. Η μετοχή έχει σημειώσει άνοδο 8% φέτος και 59% τους τελευταίους 12 μήνες.

Τρίτον, ο αναλυτής ανέδειξε την Bloom Energy (BE). Η εταιρεία κατασκευάζει κυψέλες καυσίμου που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια μέσω της συνδυαστικής χρήσης οξυγόνου και φυσικού αερίου, μια μέθοδος που είναι ταχύτερη από τις τουρμπίνες στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ανέφερε. Προσέθεσε ότι η εταιρεία αναμένει να μπορέσει να αυξήσει ακόμη περισσότερο την παραγωγική της ικανότητα ενέργειας τα επόμενα χρόνια. Η μετοχή έχει σημειώσει άνοδο 135% το 2026 και περίπου 400% τους τελευταίους 12 μήνες.

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